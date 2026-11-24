Un telefon cumpărat în rate nu îți scade automat șansele de a primi un credit. Dacă rata este o plată lunară pentru o finanțare pe care trebuie să o rambursezi, banca o poate adăuga la celelalte obligații și îți poate rămâne mai puțin loc pentru un nou împrumut.

Cine îți acordă ratele pentru telefon

În contract, caută numele celui care îți acordă finanțarea, numit creditor. Magazinul sau operatorul de telefonie poate doar să vândă telefonul, în timp ce creditul vine de la o bancă ori de la o instituție financiară nebancară, numită IFN. Dacă vânzătorul îți amână el însuși plata, finanțarea este directă.

OUG nr. 50/2010 cere ca într-un contract de credit pentru consumatori să fie identificați creditorul și, dacă există, intermediarul. Numele firmei de pe reclamă nu este suficient ca să afli cine îți dă creditul.

Tipul ratelor și creditorul Biroul de Credit Ce poate lua banca în calcul Credit acordat de bancă Poate fi raportat dacă banca participă la sistem Rata lunară Credit acordat de IFN Poate fi raportat dacă IFN-ul participă la sistem Rata lunară Plată cu un card de credit Poate fi raportată de emitentul participant Cel puțin 3% din limita cardului Plată amânată direct de magazin Nu se raportează automat; depinde dacă firma participă la sistem Plata datorată, dacă este o finanțare de rambursat Plată amânată direct de operatorul de telefonie Nu se raportează automat; depinde dacă firma participă la sistem Plata datorată, dacă este o finanțare de rambursat

Dacă în contractul încheiat prin magazin sau operator apare drept creditor o bancă ori un IFN, se aplică rândul băncii sau al IFN-ului, nu cel al vânzătorului direct.

Când apar ratele la Biroul de Credit

Biroul de Credit primește date de la firmele care participă la sistemul său, nu de la orice vânzător care oferă rate. Participanții pot transmite acordarea creditului, plățile făcute la termen și restanțele. Prin urmare, și un credit fără dobândă poate apărea acolo, dacă este acordat de un participant.

Simpla apariție a creditului nu înseamnă o scădere automată a scorului folosit în analiza cererilor. Biroul de Credit ia în calcul mai multe date, între care plățile trecute, datoria curentă, vechimea conturilor și cererile recente de credit. Creditorul verifică separat dacă veniturile și cheltuielile permit plata noului împrumut.

Cât loc îți lasă rata pentru un nou credit

Banca adună obligațiile lunare din credite și alte finanțări de rambursat, apoi le compară cu venitul lunar rămas după taxe. Acest raport se numește grad de îndatorare. Regulamentul BNR nr. 17/2012, la art. 13 și 19, stabilește calculul și limita generală de 40% din venitul net lunar pentru creditorii cărora li se aplică, între care băncile și IFN-urile înscrise în Registrul general. Limita generală se aplică din 1 ianuarie 2019; nu este o promisiune că împrumutul va fi aprobat.

La un venit net de 4.000 de lei pe lună, de exemplu, ratele existente de 800 de lei și rata de 150 de lei pentru telefon însumează 950 de lei. Împărțite la 4.000 de lei, acestea înseamnă un grad de îndatorare de 23,75%. Limita generală de 40% reprezintă 1.600 de lei în acest exemplu, astfel că pentru rata unui nou credit ar rămâne cel mult 650 de lei pe lună, înaintea celorlalte verificări ale băncii.

Dacă aceeași persoană are și un card de credit cu limita de 5.000 de lei, banca ia în calcul pentru card cel puțin 3% din limită, adică încă 150 de lei. Obligațiile ajung la 1.100 de lei, gradul de îndatorare la 27,5%, iar locul rămas până la limita generală scade la 500 de lei pe lună. Când plățile unei finanțări nu sunt egale, creditorul ia în calcul cea mai mare plată din durata ei, conform art. 13 din regulament.

La primul credit imobiliar, dacă persoana nu are și nu a avut o locuință în proprietate, art. 19 permite o limită de 45%. În exemplul cu venit de 4.000 de lei, aceasta înseamnă 1.800 de lei pentru toate obligațiile lunare: după ratele de 800 de lei și 150 de lei ar rămâne cel mult 850 de lei pentru rata creditului imobiliar, sau 700 de lei dacă există și cardul din exemplu. Aceste sume sunt rate lunare posibile în calcul, nu valori ale creditului ce poate fi împrumutat.

Pentru creditele în valută luate de persoane care nu sunt protejate față de schimbarea cursului, același articol fixează limite de 20%, respectiv 25% pentru prima locuință. Plafoanele BNR privesc creditorii enumerați în regulament; ele nu obligă automat un magazin care amână direct plata telefonului.

Când întârzierea devine o problemă

Dacă finanțatorul participă la Biroul de Credit, o rată întârziată cu peste 30 de zile calendaristice de la scadență poate fi raportată ca restanță. Informarea Biroului de Credit cere ca persoana să fie anunțată cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de transmiterea restanței. Plata ulterioară este înregistrată, dar întârzierea nu dispare imediat: fiecare eveniment rămâne în sistem patru ani de la data lui.

Ce verifici și ce faci, în ordine

Înainte de semnare, verifică în contract cine este creditorul și cine este intermediarul. Citește prețul telefonului, suma împrumutată, durata, dobânda și felul în care se calculează. Verifică dobânda anuală efectivă, numită DAE, care exprimă costul creditului pe an, totalul de plată, numărul și datele ratelor, graficul, comisioanele, penalitățile, informațiile despre raportarea la Biroul de Credit, rambursarea înainte de termen și procedura de reclamație. Aceste informații sunt cerute de art. 46 din OUG nr. 50/2010. Dacă bănuiești că sunt date greșite la Biroul de Credit, cere gratuit Situația înscrierii prin portalul acestuia, de la firma participantă sau prin scrisoare către Biroul de Credit. Verifică numele creditorului, suma, restanța și data la care ai plătit. Pentru cererea de acces, termenul de răspuns este de o lună; dacă există motive justificate, soluționarea se poate prelungi cu cel mult două luni. Cere corectarea prin portal sau direct firmei care a transmis datele. Acea firmă verifică înregistrarea, iar datele sunt marcate ca fiind contestate până la lămurirea cererii. Dacă nu mai poți plăti, contactează creditorul înainte să se adune restanțe și cere în scris o soluție. ANPC recomandă discutarea unei reeșalonări, amânări sau renegocieri. Dacă sunt încălcate regulile contractelor de credit pentru consumatori, poți sesiza ANPC.

Întrebări frecvente

Mai pot lua un credit pentru locuință dacă plătesc telefonul în rate?

Da. Rata telefonului nu interzice creditul pentru locuință, dar poate micșora rata lunară pe care banca o consideră posibilă. Decizia depinde și de venituri, cheltuieli și istoricul de plată.

Dacă plătesc la timp, îmi crește scorul?

Nu există un număr fix de puncte câștigate pentru plata ratei telefonului. Plata la timp poate intra în istoricul transmis de participant, iar scorul depinde și de celelalte date ale persoanei.

Pot renunța în 14 zile la creditul luat pentru telefon?

Nu presupune că termenul de 14 zile se aplică oricărui contract. Art. 58 din OUG nr. 50/2010 exclude de la acest drept creditul legat acordat exclusiv pentru cumpărarea unui bun sau serviciu, cu excepțiile prevăzute la art. 63-65. Excluderea acestui drept nu înseamnă că un asemenea contract este scos în întregime de sub regulile ordonanței.

Poate banca aproba un credit peste limita de 40%?

Art. 20 din regulamentul BNR permite anumitor creditori o excepție pentru cel mult 15% din media volumelor trimestriale de credite de consum din ultimele patru trimestre. Venitul cerut pentru aceste credite nu poate fi mai mic decât salariul mediu net pe economie. Excepția nu este un drept pe care clientul îl poate cere băncii.

Ce pot face dacă o cerere de credit este respinsă doar de un sistem automat?

Dacă decizia a fost luată exclusiv automat, persoana poate cere creditorului care a decis să intervină un om, poate să își prezinte punctul de vedere și poate contesta decizia, conform informării Biroului de Credit.

Surse verificate la 24 noiembrie 2026: Regulamentul BNR nr. 17/2012, forma consolidată publicată pe Portalul Legislativ; OUG nr. 50/2010, publicată de ANPC; termenii și condițiile, informarea despre prelucrarea datelor și procedura de exercitare a drepturilor publicate de Biroul de Credit; comunicatul ANPC din 4 noiembrie 2025 despre intermediarii de credite.