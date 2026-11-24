Încălzirea cu gaze a unui apartament de 50 de metri pătrați ar costa aproximativ 13 lei pe zi la zero grade afară și 19,50 lei pe zi la minus 10 grade, într-un calcul publicat de Digi24 pe 24 noiembrie 2026. Pentru locatari, diferența de 6,50 lei pe zi vine din cantitatea mai mare de gaze folosită în exemplu, nu dintr-o scumpire a gazului.

Cele două sume nu sunt facturi promise pentru orice apartament. Calculul folosește același preț, de 0,31 lei pentru o kilowatt-oră de gaz, cu TVA inclus, dar consumul urcă de la aproximativ 42 la aproape 63 de kilowatt-ore pe zi.

Cât ar însemna diferența pe o lună

Dacă fiecare dintre cele două niveluri zilnice s-ar menține 30 de zile, încălzirea ar costa aproximativ 390 de lei la consumul mai mic și 585 de lei la cel mai mare. Diferența ar fi de 195 de lei, nu o creștere sigură a următoarei facturi.

În calculul Digi24, costul zilnic este cu 50% mai mare la minus 10 grade decât la zero grade. Exemplul nu stabilește câte ore funcționează centrala pe zi. Într-o locuință, consumul depinde și de izolație, temperatura aleasă în camere, randamentul centralei și poziția apartamentului în bloc.

Sumele privesc numai încălzirea. Dacă gazul este folosit și în alte scopuri, acel consum intră separat în totalul de pe factură.

Prețul de 0,31 lei este folosit în exemplu, nu este același pentru toți

Ordonanța de urgență nr. 12/2026 stabilește regula pentru gazele consumate de clienții casnici între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027. Furnizorul aplică prețul mai mic dintre cel din contract și cel calculat după ordonanță, din costul gazului, furnizare, tarifele reglementate și taxele aplicabile. Regula are o excepție pentru clienții preluați de un furnizor de ultimă instanță.

Ordonanța nu fixează pentru această perioadă un preț unic de 0,31 lei pe kilowatt-oră pentru toate gospodăriile. Prin urmare, o familie nu își poate estima cheltuiala pornind doar de la prețul folosit în exemplul Digi24: are nevoie de prețul înscris pe propria factură.

Consumul și prețul de pe factură dau un calcul pentru fiecare locuință

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei arată că factura indică atât consumul în kilowatt-ore, cât și prețul final pentru o kilowatt-oră. Înmulțirea celor două valori arată costul gazelor facturate pentru perioada respectivă. Prețul final include componentele de furnizare, transport și distribuție, după caz, precum și taxele aplicabile; acestea nu se adaugă încă o dată la rezultat.

Factura poate arăta și volumul de gaz în metri cubi. Furnizorul îl transformă în kilowatt-ore folosind energia pe care o poate da un metru cub de gaz, valoare afișată pe factură. Pentru a estima numai încălzirea, consumul ei trebuie deosebit de gazul folosit pentru alte nevoi; totalul facturat nu face singur această împărțire.

Mecanismul de calcul din ordonanță se aplică până la 31 martie 2027. Pentru consumul de după această dată, prețul va depinde de regulile și de contractul aplicabile atunci.