Direcțiile locale de taxe au început să recupereze impozitele neplătite în 2026. În Sectorul 3 al Capitalei s-au emis, pentru prima tranșă, în jur de 55.000 de somații și titluri executorii. Unele conturi au fost deja poprite, a spus Iulian Ilie, directorul direcției locale.

Pentru cei cu restanțe, suma de plată crește cu 1% pentru fiecare lună sau parte de lună de întârziere. După primirea somației, contribuabilul are 15 zile să plătească sau să anunțe direcția de taxe că dorește o discuție despre datorie și plata ei. Dacă nu face niciuna dintre acestea, executarea poate continua, inclusiv prin poprirea contului, potrivit Codului de procedură fiscală.

Cât se adaugă la impozitul neplătit

Pentru impozitele locale din 2026, datele-limită pentru plată au fost 31 martie și 30 septembrie. Pentru prima tranșă neachitată, majorarea se calculează din 1 aprilie; pentru a doua, din 1 octombrie. Codul de procedură fiscală stabilește majorarea de 1% din suma restantă pentru fiecare lună sau parte de lună, din ziua următoare termenului de plată până în ziua achitării, inclusiv.

La o restanță de 100 de lei, fiecare lună sau parte de lună adaugă 1 leu, dacă între timp nu se achită nimic din datorie. Plata integrală până la 31 martie putea aduce, în schimb, o reducere de cel mult 10%, acolo unde autoritatea locală a aprobat-o.

Câte somații și popriri au fost anunțate

Cifrele comunicate de direcțiile locale privesc lucruri diferite: somații, titluri executorii sau conturi poprite. Un număr de conturi nu arată câți oameni au datorii.

În Sectorul 5 al Capitalei, somațiile vizează restanțe de aproape 49 de milioane de lei. Au fost puse inițial popriri pe 81.000 de conturi, dintre care 12.000 erau încă blocate la data relatării, potrivit lui Radu Tiliță, purtătorul de cuvânt al primăriei.

La Constanța, serviciul local de taxe a emis în noiembrie 30.174 de somații pentru obligații scadente la 30 septembrie 2026, aferente celui de-al doilea semestru. Dintre acestea, 26.355 sunt pentru persoane fizice și 3.819 pentru firme.

La Galați au fost emise aproximativ 31.000 de somații, potrivit lui Daniel Stădoleanu, reprezentant al direcției locale de taxe.

Termenul de 15 zile începe la primirea somației

Executarea începe prin comunicarea somației, nu prin simpla ei emitere. În cele 15 zile de la primire, contribuabilul poate achita datoria sau poate anunța direcția de taxe că dorește medierea, adică o întâlnire pentru lămurirea sumei și a posibilităților de plată. Pentru mediere, notificarea este însoțită de informații și acte despre situația sa financiară.

Direcția de taxe trebuie să organizeze întâlnirea în cel mult 10 zile de la primirea notificării. Restanța poate fi verificată la direcția locală, pe platforma ei electronică sau prin Ghișeul.ro. Prin Ghișeul.ro se pot plăti online taxele către instituțiile înscrise în sistem, inclusiv fără autentificare atunci când suma este cunoscută.

Cum se contestă executarea și când se ridică poprirea

Dacă executarea sau suma cerută este greșită, contribuabilul poate depune contestație la instanța competentă în 15 zile de când a aflat despre executare ori despre actul contestat. Acesta este un termen diferit de cele 15 zile care curg de la comunicarea somației pentru plată sau notificarea medierii.

După achitarea integrală a datoriei, a majorărilor și a cheltuielilor de executare, măsurile se ridică prin decizie întocmită în cel mult două zile de la încetarea executării. Codul exclude de la poprire finanțările nerambursabile destinate unor proiecte. În condițiile prevăzute de lege, dintr-un cont poprit pot fi făcute și plăți pentru salarii sau pentru anumite obligații fiscale.