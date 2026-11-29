În 2026, un molid de Crăciun tăiat, sub 1,3 metri, costă 19 lei la ocoalele Romsilva, iar un brad tăiat de 100-130 cm costă 59 lei în oferta Dedeman. Un pom cu rădăcini pornește de la 41 lei fără TVA la Romsilva sau de la 111 lei în ghiveci la Dedeman; brazii artificiali de 180 cm verificați pornesc de la 399 lei. Livrarea și accesoriile pot mări suma plătită.

Cât costă fiecare fel de brad

Romsilva a pus în vânzare pentru sezonul 2026 27.233 de pomi, dintre care 21.682 provin din pepiniere. Prețurile magazinelor de mai jos erau afișate la 29 noiembrie 2026. Ele pot diferi după localitate și stoc.

Tip și vânzător Înălțime Preț Molid tăiat, Romsilva Sub 1,3 m 19 lei Brad tăiat, Romsilva 2-3 m 42 lei Pom cu rădăcini, Romsilva 0,5-2 m De la 41 lei, fără TVA Brad tăiat, Dedeman 100-130 cm 59 lei Brad tăiat, Dedeman 140-170 cm 88,99 lei Brad tăiat, Dedeman 170-210 cm 139 lei Brad tăiat, Dedeman 170-225 cm 189 lei Brad tăiat, Dedeman 300-350 cm 499 lei Brad tăiat, Dedeman 350-400 cm 599 lei Brad în ghiveci, Dedeman 60-80 cm 111 lei Brad în ghiveci, Dedeman 80-100 cm 142 lei Brad în ghiveci, Dedeman 100-150 cm 173 lei Brad în ghiveci, Dedeman 150-175 cm 197 lei Brad în ghiveci, Dedeman 175-200 cm 214 lei Brad artificial, Dedeman 180 cm 399, 599 sau 625 lei, după model Brad artificial, Carrefour 180 cm 599 lei

Pomul Romsilva de la 41 lei are pământ păstrat în jurul rădăcinilor, numit balot; nu este același produs cu bradul în ghiveci. Cei 41 lei nu includ TVA. Cota aplicată și suma de plată trebuie verificate pe factură înainte de cumpărare.

De unde îl cumperi și cât ajunge să plătești

Prețurile Romsilva de 19 și 42 lei se aplică la sediile ocoalelor silvice, la locul recoltării sau în depozitele acestora. Pomii cu rădăcini se vând direct din pepiniere. Dacă un pom Romsilva este vândut în alt loc, la preț se adaugă transportul, manipularea și depozitarea.

Brazii tăiați, cei în ghiveci și cei artificiali se găsesc și în magazine. La Dedeman, clientul plătește livrarea, calculată după adresă, volum și greutate; suma apare în coșul de cumpărături. La Leroy Merlin, livrarea standard costă 49 lei pentru cel mult 5 km și ajunge la 179 lei pentru distanțe între 30 și 50 km. Acest serviciu nu include ducerea produsului în locuință.

Un exemplu cu preț final cunoscut este bradul artificial Montblanc de 180 cm afișat de Carrefour la 599 lei. Pentru un buget de 600 lei, calculul este 599 lei pentru brad plus 0 lei pentru livrare, deoarece comanda depășește pragul de 300 lei: total 599 lei, cu 1 leu rămas. Accesoriile cumpărate separat nu intră în acest total. Pentru bradul Dedeman de 59 lei, totalul depinde de costul livrării afișat în coș și de suportul ales.

Ce s-a scumpit față de 2025

La Romsilva pot fi comparate aceeași specie și aceeași înălțime. Pentru Dedeman, prețurile din 2025 au fost consemnate de Libertatea la 4 decembrie 2025, iar cele din 2026 erau afișate la 29 noiembrie; comparația păstrează aceeași categorie de produs.

Molidul Romsilva sub 1,3 metri costa 17 lei în 2025 și costă 19 lei în 2026, cu 2 lei mai mult.

Bradul Romsilva de 2-3 metri costa 39 lei în 2025 și costă 42 lei în 2026, cu 3 lei mai mult.

Bradul tăiat standard Dedeman de 100-130 cm costa 38,90 lei în 2025 și costă 59 lei în 2026, cu 20,10 lei mai mult.

Bradul tăiat standard Dedeman de 170-225 cm costa 139,90 lei în 2025 și costă 189 lei în 2026, cu 49,10 lei mai mult.

Bradul Dedeman în ghiveci de 100-150 cm costa 157 lei în 2025 și costă 173 lei în 2026, cu 16 lei mai mult.

Pentru brazii artificiali nu există în aceste oferte același model, cu aceleași dotări, în ambii ani. Prețul a două modele diferite nu arată cât s-a scumpit unul dintre ele.

Ce verifici înainte de plată

Prețul de pe etichetă nu spune întotdeauna cât va costa bradul acasă. Verificările merg de la pom și accesoriile lui până la suma finală și dovada cumpărării.

Compară specia și înălțimea cu eticheta și prețul. La un brad în ghiveci, întreabă cât măsoară planta separat: înălțimea totală afișată de Dedeman include și ghiveciul. La un brad tăiat, mișcă ușor o creangă și vezi dacă acele cad ușor. Verifică dacă ramurile sunt flexibile și dacă la baza trunchiului se vede rășină. La un brad cu rădăcini, verifică balotul sau ghiveciul și întreabă vânzătorul cum se păstrează și se plantează specia cumpărată. Prezența rădăcinilor nu garantează că pomul va rezista după plantare. La un brad artificial, verifică modelul, înălțimea, suportul și accesoriile incluse. Dacă este livrat, verifică la primire dacă ambalajul este întreg. Adună prețul bradului, TVA dacă prețul este afișat fără TVA, livrarea și accesoriile necesare. Păstrează bonul sau factura, eticheta și confirmarea comenzii.

Ce acte verifici la un brad natural

La cumpărare trebuie înmânat bonul fiscal, iar vânzătorul eliberează factură dacă o ceri, potrivit OUG nr. 28/1999. Pe bon se pot verifica vânzătorul, produsul, cantitatea, prețul, TVA și totalul plătit. Dacă vânzătorul nu dă bonul, cere-l pe loc; lipsa lui poate fi sesizată la ANAF.

Bonul cumpărătorului nu ține loc de act pentru transportul mărfii. Normele din HG nr. 497/2020 prevăd dovada provenienței pentru pomii din pepiniere și aviz de însoțire împreună cu factura la transportul a mai mult de 10 pomi de Crăciun. Avizul privește transportul vânzătorului sau al transportatorului; nu este bonul primit de omul care cumpără un singur pom.

Ce faci dacă produsul nu corespunde

Dacă bradul primit nu corespunde comenzii, păstrează fotografii, eticheta, bonul sau factura și mesajele schimbate cu vânzătorul. Reclamația se face mai întâi către vânzător. Dacă problema nu este rezolvată, la reclamația către ANPC se atașează, după caz, dovada cumpărării, contractul, certificatul de garanție și răspunsul comerciantului.

Întrebări frecvente

Pot replanta un pom Romsilva cu balot?

Da, pomii vânduți cu rădăcinile în balot sunt destinați și plantării după sărbători. Romsilva oferă exemplare între 0,5 și 2 metri, dar nu garantează că fiecare va rezista după plantare.

Cât costă un pom Romsilva mai înalt de 3 metri?

Este o comandă specială. Prețul se stabilește de direcția silvică de la care este cumpărat.

Cât costă livrarea Leroy Merlin la peste 50 km?

Tariful standard pornește de la 179 lei, la care se adaugă 2,6 lei pentru fiecare kilometru suplimentar calculat dus-întors. Livrarea în locuință nu este inclusă.

Pot returna un brad cumpărat online?

OUG nr. 34/2014 dă, în general, 14 zile de la primire pentru retragerea dintr-o cumpărătură online, dar exceptează produsele care se pot deteriora repede, categorie în care poate intra bradul natural. Pentru un brad artificial se aplică regula generală, cu condițiile prevăzute de lege.

Cât timp pot reclama un defect la un brad artificial?

Potrivit OUG nr. 140/2021, vânzătorul răspunde pentru defectele constatate în doi ani de la livrare. Dacă defectul este descoperit în cel mult 30 de zile de la livrare, cumpărătorul poate cere înlocuirea.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: comunicatele Romsilva din 26 noiembrie 2026 și 27 noiembrie 2025; ofertele Dedeman și Carrefour; regulile de livrare Dedeman și Leroy Merlin; prețurile Dedeman din 2025 consemnate de Libertatea la 4 decembrie 2025; HG nr. 497/2020; OUG nr. 28/1999; OUG nr. 34/2014; OUG nr. 140/2021; informațiile ANPC despre reclamații.