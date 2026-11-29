Ca să afli cât înseamnă un procent dintr-o sumă, înmulțești suma cu procentul și împarți la 100. Ca să verifici o reducere, o scumpire sau o mărire de salariu, împarți diferența la suma de dinaintea schimbării și înmulțești cu 100. La salariu, compari brut cu brut sau net cu net.

Formulele pentru cele cinci calcule de bază

Un procent înseamnă o parte din 100. În tabel, „vechi” este suma de dinaintea schimbării, iar „nou” este suma de după. Când cauți ce procent reprezintă o parte, „întregul” este suma cu care vrei să o compari.

Ce cauți Calcul Verificare Procentul dintr-o sumă sumă × procent ÷ 100 20% din 250 lei = 50 lei Ce procent este o parte parte ÷ întreg × 100 50 din 250 lei = 20% Prețul după reducere vechi − reducerea în lei 250 − 50 = 200 lei Suma după majorare vechi + majorarea în lei 3.000 + 300 = 3.300 lei Procentul schimbării diferență ÷ vechi × 100 30 ÷ 200 × 100 = 15%

La o reducere, întregul de referință este prețul inițial, nu cel redus. La o mărire de salariu, este salariul de dinainte. Dacă suma veche este zero, nu poți împărți diferența la ea ca să afli procentul schimbării.

Cum calculezi fără calculator

De exemplu, 15% din 800 de lei înseamnă 800 × 15 ÷ 100 = 120 de lei. Cei 120 de lei sunt partea calculată, nu prețul rămas după o reducere și nici suma finală după o majorare.

Pentru un calcul rapid, 10% este suma împărțită la 10, iar 1% este suma împărțită la 100. Jumătate din 10% înseamnă 5%; 25% este un sfert din sumă, iar 50% este jumătate. La 250 de lei, 10% înseamnă 25 de lei, deci 20% înseamnă 50 de lei.

Cât plătești după o reducere

La un produs cu prețul inițial de 300 de lei, de exemplu, o reducere de 20% se calculează în această ordine:

Împarți 300 la 100 și obții 3 lei pentru 1%. Înmulțești 3 lei cu 20 și obții reducerea de 60 de lei. Scazi 60 din 300 și obții prețul de plată de 240 de lei.

Poți verifica și direct: după o reducere de 20% rămâne de plătit 80% din preț, iar 300 × 0,80 = 240 de lei. Dacă știi numai prețul vechi și prețul nou, scazi noul preț din cel vechi, apoi împarți diferența la prețul vechi și înmulțești cu 100.

Cu cât s-a scumpit sau s-a ieftinit un produs

Un preț urcat de la 200 la 230 de lei a crescut cu 30 de lei. Raportată la prețul vechi, creșterea este 30 ÷ 200 × 100 = 15%. Pentru a verifica rezultatul, 15% din 200 de lei înseamnă 30 de lei.

La o ieftinire, scazi prețul nou din cel vechi. Dacă un produs coboară de la 400 la 340 de lei, diferența de 60 de lei reprezintă 60 ÷ 400 × 100 = 15%. O majorare de 10% aplicată unei sume de 3.000 de lei adaugă 300 de lei, astfel că suma finală este 3.300 de lei.

Cum verifici mărirea salariului

Salariul brut este suma înainte de rețineri, iar netul este suma rămasă după ele. La un salariu brut de 6.000 de lei, de exemplu, o mărire la 6.600 de lei înseamnă 600 ÷ 6.000 × 100 = 10%. Compararea brutului vechi cu netul nou nu arată procentul măririi.

Codul fiscal (Legea nr. 227/2015) prevede, pentru calculul obișnuit al salariului, contribuția la pensie de 25%, contribuția la sănătate de 10% și impozitul de 10% aplicat sumei rămase după contribuții și deducerile care se aplică. Dacă salariul brut de 6.000 de lei nu are deduceri sau facilități, contribuția la pensie este 1.500 de lei, iar cea la sănătate este 600 de lei. Impozitul este 10% din cei 3.900 de lei rămași, adică 390 de lei; netul este 3.510 lei.

În aceleași condiții, la 6.600 de lei brut se rețin 1.650 de lei pentru pensie, 660 de lei pentru sănătate și 429 de lei impozit. Netul este 3.861 de lei, cu 351 de lei mai mare decât înainte, adică tot cu 10%. Dacă se schimbă deducerile sau există tichete, alte beneficii ori reguli speciale, procentul creșterii nete se calculează din cele două sume nete efective de pe statele de plată.

De ce nu se adună două reduceri

A doua reducere se aplică prețului rămas după prima, nu prețului de la început. Un produs de 300 de lei ajunge la 240 de lei după o reducere de 20%, apoi la 216 lei după încă 10% din cei 240 de lei. Reducerea totală este de 84 de lei, adică 84 ÷ 300 × 100 = 28%, nu 30%.

Întrebări frecvente

Cum aflu prețul inițial dacă știu doar prețul redus?

Împarți prețul redus la partea rămasă după reducere. Dacă 160 de lei este prețul după o reducere de 20%, împarți 160 la 0,80 și obții prețul inițial de 200 de lei.

Cum aflu suma inițială după o majorare?

Împarți suma finală la 1 plus procentul majorării împărțit la 100. Dacă 330 de lei este suma după o majorare de 10%, suma de pornire a fost 330 ÷ 1,10 = 300 de lei.

Ce înseamnă o creștere de 10 puncte procentuale?

Dacă o cotă urcă de la 40% la 50%, diferența este de 10 puncte procentuale. Raportată la cota inițială de 40%, creșterea este de 25%.

Se anulează o creștere de 20% printr-o scădere de 20%?

Nu. O sumă de 100 de lei urcă la 120 de lei, apoi scade cu 20% din 120 de lei și ajunge la 96 de lei, cu 4% sub suma inițială.

Cine reține taxele din salariu?

În cazul salariului obișnuit, angajatorul calculează și reține impozitul pe salariu înainte să plătească netul angajatului. Tot angajatorul calculează și reține contribuțiile salariale.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: Codul fiscal, Portalul Legislativ și Agenția Națională de Administrare Fiscală; Mathematics LibreTexts și Arkansas State University, Beebe; Pima Community College Open Pressbooks; OpenStax; Oregon Department of Administrative Services.