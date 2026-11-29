Nu există o sumă garantată pe care o economisești dacă îți planifici mesele. Ca să afli cât ai economisit la mâncare, aduni toate plățile din două perioade la fel de lungi, înainte și după planificare, apoi verifici câte persoane au mâncat, ce alimente au rămas și ce ai aruncat.

Ca reper, Institutul Național de Statistică a calculat 1.456 de lei pe lună pentru alimente și băuturi nealcoolice pe gospodărie în primul trimestru din 2026. Suma reprezenta 31,4% din cheltuielile de consum și includea și valoarea alimentelor produse și consumate acasă. Nu este, așadar, media banilor lăsați la magazin.

Un alt reper, calculat diferit, este coșul de 23 de alimente estimat de Costulvietii.ro pentru patru persoane: 456 de lei pe săptămână sau 1.977 de lei pe lună, la prețuri culese în șapte orașe pe 22 noiembrie 2026. Nu include detergentul, cafeaua, mesele în oraș sau alimentele cumpărate și aruncate. Niciunul dintre aceste repere nu stabilește cât trebuie să cheltuiască o anumită familie.

Cum aduni toate plățile pentru mâncare

Alege două perioade de aceeași durată. În prima cumperi ca de obicei; în a doua îți faci meniul și lista înainte de cumpărături. Adună bonurile și plățile cu cardul sau în numerar. Trece și cumpărăturile mici de la piață, brutărie, magazinul de cartier ori benzinărie, chiar dacă nu mai ai bonul. Separă alimentele cumpărate pentru acasă de mesele gata cumpărate, inclusiv comenzile, cantina și restaurantul. Adună cele două categorii numai când vrei să afli cheltuiala totală cu mâncarea. Scoate din suma pentru mâncare detergentul, hârtia, hrana pentru animale și alte produse de pe același bon. Notează reducerile și retururile la suma plătită efectiv. Notează numărul de persoane și, pentru fiecare masă pregătită acasă, câți oameni au mâncat din ea. Dacă trei persoane au mâncat la prânz, treci trei mese-persoană. La începutul și la sfârșitul fiecărei perioade, notează alimentele rămase în frigider, congelator și cămară. Ține separat cantitatea și valoarea celor aruncate.

Poți folosi același model pentru ambele perioade. Completează sumele din bonuri, nu prețurile afișate într-un alt magazin.

Ce notezi Înainte După Alimente pentru acasă ___ lei ___ lei Mese gata cumpărate ___ lei ___ lei Alimente la început ___ lei ___ lei Alimente la sfârșit ___ lei ___ lei Alimente aruncate ___ lei ___ lei Persoane, în medie ___ ___ Mese-persoană acasă ___ ___

Ghidul de buget al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați recomandă urmărirea cheltuielilor pe categorii. Astfel, un bon care conține și mâncare, și produse de curățenie nu umflă artificial suma pentru alimente.

Cum faci meniul din ce ai în casă

Înainte de listă, verifică frigiderul, congelatorul și cămara. Food Standards Scotland recomandă să pornești de la alimentele care trebuie folosite curând, să folosești același ingredient în mai multe feluri de mâncare și să lași loc pentru resturi.

Iată un exemplu pentru o persoană. În casă sunt deja orez pentru patru mese, fasole pentru trei, ovăz pentru trei dimineți, legume congelate pentru cinci mese și fructe pentru gustări. Cantitățile sunt alese doar pentru exemplu; valoarea alimentelor din casă trebuie trecută în evidența stocului.

Luni: ou și pâine dimineața, pui cu cartofi și legume la prânz, fasole seara.

Marți: ovăz cu lapte, pui rămas cu orez, apoi fasole cu pâine.

Miercuri: ou și pâine, orez cu legume, apoi cartofi cu fasole.

Joi: ovăz cu lapte, pui cu legume, apoi orez cu ou.

Vineri: ou și pâine, fasole cu orez, apoi legume cu cartofi.

Sâmbătă: ovăz cu lapte, orez cu legume și ou, apoi o masă din resturile păstrate.

Duminică: pâine și ou, pui cu orez și legume, apoi alimentele rămase din mesele pregătite.

Fructele din casă pot fi folosite ca gustări. Înainte de cumpărături, scazi din listă ingredientele existente și scrii cât îți lipsește din fiecare. Dacă nu ai destul orez, fasole, ovăz, legume sau fructe, le adaugi pe listă și în buget; nu le socotești gratuite.

Cât costă cumpărăturile noi din exemplu

Pentru meniul de mai sus, lista de probă folosește șase prețuri publicate de Costulvietii.ro pe baza Monitorului Prețurilor, culese la 22 noiembrie 2026:

Pâine albă: 1 kg, 11,45 lei.

Lapte 1,5%: 1 litru, 7,52 lei.

Ouă: 1 kg, 23,89 lei.

Pulpe de pui: 1 kg, 24,72 lei.

Cartofi: 1 kg, 4,49 lei.

Ulei de floarea-soarelui: 1 litru, 8,65 lei.

Totalul este 11,45 + 7,52 + 23,89 + 24,72 + 4,49 + 8,65 = 80,72 lei. Acesta este bugetul pentru cele șase produse cumpărate acum, nu costul tuturor meselor săptămânii: meniul folosește și alimente din casă, iar din produsele noi poate rămâne o parte. La magazin, înlocuiești prețurile din exemplu cu cele de pe bon și ajustezi lista dacă îți lipsește un ingredient.

Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică recomandă să cumperi cantitatea necesară și să folosești surplusul de la mesele anterioare. Pentru frigider, materialul lor indică o temperatură între 1°C și 5°C. Mâncarea păstrată pentru altă zi intră la stocul rămas, nu la alimente aruncate.

Cum calculezi economia din bonuri

Să presupunem că, într-o perioadă, ai plătit 2.280 de lei pentru alimente cumpărate pentru acasă, iar într-o perioadă la fel de lungă, după planificare, 1.710 lei. Diferența este 2.280 minus 1.710 = 570 de lei. Împărțită la suma inițială, economia la cumpărături este 570 ÷ 2.280 × 100 = 25%. Este un exemplu de calcul, nu o economie promisă fiecărei familii.

Mesele cumpărate gata stau într-un calcul separat. Dacă după planificare gătești mai puțin și comanzi mai des, un bon de supermarket mai mic nu arată singur că ai cheltuit mai puțin pe mâncare. Pentru cheltuiala totală, aduni alimentele pentru acasă și mesele gata cumpărate în fiecare perioadă, apoi compari rezultatele.

În exemplul cu bonurile, să presupunem că valoarea alimentelor rămase la început și la sfârșit este aceeași în fiecare perioadă. Dacă ai aruncat alimente de 180 de lei înainte și de 60 de lei după, valoarea alimentelor consumate acasă este 2.280 minus 180 = 2.100 lei înainte și 1.710 minus 60 = 1.650 lei după. Diferența este 450 de lei, adică aproximativ 21,4% din valoarea inițială consumată. Cei 570 de lei măsoară scăderea cumpărăturilor; cei 450 de lei măsoară scăderea valorii alimentelor consumate, în condițiile date.

Când stocurile diferă, calculezi valoarea alimentelor consumate acasă astfel: alimentele de la început plus cumpărăturile pentru acasă, minus alimentele rămase la sfârșit și minus cele aruncate. Dacă ai golit congelatorul, o plată mai mică la magazin poate însemna că ai folosit alimente cumpărate mai devreme. Pentru ce ai aruncat, înmulțești cantitatea cu prețul pe kilogram sau pe litru; la mâncarea gătită, împarți costul rețetei la porții și socotești porțiile aruncate.

În 2021, 54% din alimentele irosite în Uniunea Europeană au venit din gospodării, adică 70 kg pentru fiecare locuitor, arată Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Două studii de teren publicate în 2023, în Canada și SUA, au găsit scăderi ale risipei raportate de participanți, nu un procent de economie la cumpărături valabil pentru orice familie.

Cum compari perioade cu persoane și prețuri diferite

Împarte cheltuiala totală cu mâncarea la numărul mediu de persoane ca să afli costul pe persoană. Pentru mesele de acasă, împarte valoarea alimentelor consumate acasă la numărul de mese-persoană pregătite acasă. Nu pune nota de la restaurant în costul meselor gătite.

Compară aceste rezultate alături de totalul plătit. Dacă în a doua perioadă au mâncat mai puțini oameni acasă, suma de pe bon poate scădea chiar dacă o masă a costat la fel sau mai mult. Eurostat a arătat că, în 2025, nivelul prețurilor alimentelor și băuturilor nealcoolice din România era cu 21% sub media Uniunii Europene; comparația dintre țări nu spune însă cât își permite fiecare familie.

Dacă perioadele sunt depărtate, ia în calcul și schimbarea prețurilor. INS a măsurat în octombrie 2026 o creștere de 3,07% a prețurilor mărfurilor alimentare față de octombrie 2025 și de 0,56% față de septembrie 2026. Pentru a aduce o sumă mai veche la nivelul prețurilor dintr-o perioadă nouă, o înmulțești cu indicele perioadei noi și împarți la indicele perioadei vechi. Indicele descrie alimentele ca grup, nu prețul exact al cumpărăturilor tale sau al meselor la restaurant.

Întrebări frecvente

Ajung 1.000 de lei pe lună pentru mâncare?

Nu există un buget unic care să garanteze acest lucru pentru orice persoană. Suma necesară depinde de numărul celor care mănâncă, de mesele pregătite acasă, de alimentele deja disponibile și de prețurile plătite.

Pot mânca un produs după data de pe ambalaj?

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară deosebește data-limită de consum de data până la care produsul își păstrează cel mai bine calitatea. După data-limită de consum, produsul nu se mănâncă nici dacă arată și miroase bine. După data privind calitatea, îi poți verifica aspectul, mirosul și gustul, dacă a fost păstrat corect.

Pot lua acasă mâncarea rămasă la restaurant?

Da. Legea nr. 49/2024, aplicată din 21 martie 2024, cere unităților din industria ospitalității să permită luarea alimentelor neconsumate, ambalate corespunzător și fără cost suplimentar. Legea stabilește obligații pentru firme, nu un procent de economie pentru gospodării.

Ce fac dacă prețul de pe bon este greșit?

Păstrează bonul și, dacă poți, fotografiază prețul afișat la raft. Cere mai întâi corectarea la comerciant. Dacă problema nu se rezolvă, poți depune o reclamație prin formularul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu o copie a bonului și răspunsul comerciantului, dacă l-ai primit.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: Institutul Național de Statistică, datele despre cheltuielile gospodăriilor din primul trimestru 2026 și prețurile din octombrie 2026; Eurostat, comparația prețurilor alimentelor din 2025; Costulvietii.ro, prețurile culese la 22 noiembrie 2026 pe baza Monitorului Prețurilor; Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, ghidul de buget; Food Standards Scotland, ghidul pentru planificarea meselor; Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică, recomandările pentru reducerea risipei; Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, recomandările despre risipă și datele de pe ambalaj; studiul publicat în Resources, Conservation & Recycling în 2023; Legea nr. 49/2024; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, formularul de reclamație.