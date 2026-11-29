La un depozit în lei de 10.000 de lei, cu dobândă de 6% pe an, primești 10.540 de lei după 365 de zile: cei 10.000 de lei depuși și 540 de lei dobândă după impozit. Este un exemplu fără comisioane și fără dobândă adăugată la depozit pe parcurs; dacă există costuri sau datorezi contribuția la sănătate, câștigul rămas poate fi mai mic.

Cât primești după 3, 6 sau 12 luni

Dobânda de 6% afișată este pentru un an, nu pentru fiecare termen ales. Pentru o perioadă mai scurtă, înmulțești suma depusă cu rata anuală și cu numărul efectiv de zile, apoi împarți la numărul de zile folosit de bancă pentru un an și la 100. Din dobânda astfel calculată, banca reține 10% impozit.

În exemplul de mai jos, depui 10.000 de lei la 6% pe an. Calculul folosește un an de 365 de zile, fără comisioane și fără adăugarea dobânzii la depozit înainte de scadență. Pentru 90 de zile, dobânda înainte de impozit se calculează astfel: 10.000 × 6 × 90 ÷ 365 ÷ 100.

3 luni, luate ca 90 de zile: dobândă înainte de impozit de 147,95 lei, impozit de 14,79 lei, dobândă rămasă de 133,15 lei și 10.133,15 lei la scadență.

6 luni, luate ca 180 de zile: dobândă înainte de impozit de 295,89 lei, impozit de 29,59 lei, dobândă rămasă de 266,30 lei și 10.266,30 lei la scadență.

12 luni, luate ca 365 de zile: dobândă înainte de impozit de 600 de lei, impozit de 60 de lei, dobândă rămasă de 540 de lei și 10.540 de lei la scadență.

Pentru cele 90 de zile, valorile sunt rotunjite separat din calculul nerotunjit. Scăderea dobânzii brute și a impozitului deja rotunjite dă o diferență de un ban față de dobânda rămasă afișată.

Trei luni pot însemna 90, 91 sau 92 de zile. Contează și ce scrie în contract. Pentru depozitele cu dobândă fixă sau progresivă, condițiile BRD din 31 decembrie 2025 iau în calcul 365 de zile pe an. Formula publicată de Banca Transilvania la 25 noiembrie 2026 ia în calcul 360 de zile pe an. Suma exactă se calculează cu zilele și regula depozitului ales.

Cine plătește impozitul pe dobândă

Pentru depozitul la termen al unei persoane fizice, impozitul este de 10% din dobânda înainte de impozit. Banca îl reține când înscrie dobânda în contul de depozit sau în contul curent și îl virează statului până pe 25 ale lunii următoare. Titularul nu îl plătește separat și nu depune Declarația unică doar pentru acest impozit.

Când se poate plăti și contribuția la sănătate

Dobânda poate conta și la contribuția de asigurări sociale de sănătate, numită CASS. Pentru această verificare, se adună dobânda primită după impozit cu celelalte venituri din categoriile prevăzute de Codul fiscal, inclusiv alte venituri din investiții. Suma pusă în depozit nu intră în acest calcul.

Pentru veniturile obținute în 2026, ANAF indică următoarele praguri și sume CASS:

Venituri cumulate de cel puțin 24.300 lei, dar sub 48.600 lei: CASS de 2.430 lei.

Venituri cumulate de cel puțin 48.600 lei, dar sub 97.200 lei: CASS de 4.860 lei.

Venituri cumulate de cel puțin 97.200 lei: CASS de 9.720 lei.

Sub 24.300 de lei nu se datorează CASS pentru aceste venituri. Pragurile pentru 2026 folosesc salariul minim de 4.050 de lei de la 1 ianuarie, deși salariul minim general a crescut la 4.325 de lei de la 1 iulie. Dacă datorează CASS pentru veniturile din 2026, titularul o declară prin Declarația unică și o plătește până la 25 mai 2027 inclusiv.

Cum compari ofertele până la scadență

Două depozite cu aceeași rată anuală pot lăsa sume diferite. Dobânda poate fi plătită la scadență, mutată în contul curent sau adăugată periodic la depozit. Când este adăugată la depozit, următoarea dobândă se poate calcula și pentru suma adăugată; acest lucru se numește capitalizare.

Rata anuală afișată nu arată singură câștigul anual efectiv. Cu capitalizare, câștigul înainte de impozit poate depăși rata afișată, dar suma rămasă depinde și de momentul în care se reține impozitul și de comisioane. Pentru compararea a două oferte trebuie folosite aceeași sumă depusă și aceeași perioadă.

Alege suma și termenul, apoi verifică numărul efectiv de zile, rata anuală și dacă banca folosește 360 sau 365 de zile la calcul. Citește contractul și tariful produsului înainte de a depune banii. Verifică suma minimă cerută, când se plătește dobânda, dacă se adaugă la depozit și cât costă contul curent atașat, retragerea ori transferul. Verifică ce primești dacă scoți banii înainte de termen și dacă depozitul se reînnoiește automat. La scadență, compară suma primită și impozitul reținut cu calculul făcut pentru condițiile contractului.

Un comision poate schimba rezultatul chiar dacă rata dobânzii rămâne aceeași. Condițiile Raiffeisen din 3 decembrie 2025 arată că, în funcție de pachet, contul curent atașat poate avea o taxă lunară standard de 5 lei. Dacă în exemplul de 365 de zile s-ar plăti această taxă timp de 12 luni, costul ar fi 60 de lei: din dobânda de 540 de lei rămasă după impozit ar mai rămâne 480 de lei, presupunând că nu există alte costuri.

Întrebări frecvente

Se taxează și banii puși în depozit?

Nu. ANAF a precizat la 4 februarie 2025 că banii aflați într-un cont nu sunt taxați doar pentru că se află acolo. Impozitul privește dobânda produsă.

Pot retrage doar o parte din bani înainte de termen?

Depinde de contract. Condițiile BRD din 31 decembrie 2025 nu permit retrageri parțiale din depozitul la termen; retragerea înainte de scadență îl închide și reduce dobânda la rata pentru bani disponibili oricând. Alte produse pot folosi o rată specială pentru închiderea anticipată.

Păstrez aceeași dobândă dacă depozitul se reînnoiește automat?

Nu neapărat. La reînnoire se poate deschide un nou depozit la rata valabilă atunci, nu la cea de la prima deschidere.

Sunt garantați banii dacă banca nu mai poate plăti?

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare acoperă, în condițiile schemei sale, până la echivalentul în lei a 100.000 de euro pentru fiecare deponent la fiecare bancă. Depozitele aceleiași persoane la aceeași bancă se iau împreună, nu primesc fiecare un plafon separat.

Ce fac dacă banca a calculat greșit dobânda sau un comision?

Trimite mai întâi băncii o sesizare scrisă și păstrează numărul de înregistrare. Dacă după 30 de zile nu primești un răspuns satisfăcător, poți apela gratuit la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: Codul fiscal, Legea nr. 227/2015; OUG nr. 128/2024; materialele ANAF din 4 februarie 2025, 27 februarie 2026, 19 martie 2026 și 22 aprilie 2026; HG nr. 146/2026; explicația Băncii Transilvania din 25 noiembrie 2026; condițiile BRD din 31 decembrie 2025 și Raiffeisen din 3 decembrie 2025; Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar.