Vântul a avariat 57 de mașini în București și Ilfov în noaptea de 28 spre 29 noiembrie 2026, potrivit bilanțului transmis de ISU București-Ilfov. Pentru proprietari, plata reparațiilor depinde de asigurarea fiecărei mașini sau de stabilirea celui care răspunde pentru pagubă.

Dintre mașinile avariate, 53 erau în București și patru în Ilfov. Între 28 noiembrie, ora 18:00, și 29 noiembrie, ora 06:00, pompierii au gestionat 128 de situații provocate de vreme: 108 în Capitală și 20 în Ilfov. News.ro a indicat 129 de situații în ultimele 12 ore. Au îndepărtat copaci căzuți, panouri și bucăți desprinse din clădiri.

Când poate plăti asigurarea pentru mașina avariată

Asigurarea facultativă a mașinii, numită CASCO, poate acoperi pagube produse de furtună și avarii accidentale. Acoperirea nu vine însă din simplul fapt că mașina are CASCO: contează riscurile trecute în polița proprietarului și felul în care s-a produs paguba.

De pildă, Allianz-Țiriac include furtuna între fenomenele naturale prezentate ca riscuri acoperite. Un document de informare Generali include furtuna și avariile accidentale, dar prevede și situații în care nu plătește, între care pagubele provocate cu intenție sau prin neglijență gravă, cele exagerate și cele produse când mașina era parcată în afara spațiilor amenajate. Pentru o mașină lovită de un copac, un panou ori o bucată de clădire, asigurătorul verifică încadrarea pagubei în condițiile poliței.

Termenul de anunțare trebuie citit tot în documentele propriei asigurări. Documentul Generali consultat, în versiunea din 11 octombrie 2019, cere comunicarea evenimentului în cel mult trei zile de când asiguratul a aflat despre el, păstrarea stării de fapt și trimiterea documentelor cerute pentru dosarul de daună. Cele trei zile sunt o condiție din acel document, nu un termen identic pentru toate polițele CASCO.

Cine poate răspunde pentru copac, panou sau clădire

Dacă paguba este cerută de la persoana care avea în grijă obiectul căzut, plata nu este automată. Potrivit articolelor 1.376 și 1.377 din Codul civil, răspunderea pentru un lucru poate reveni proprietarului sau celui care îl controla și supraveghea în mod independent. Pentru un copac ori un panou, trebuie stabilit cine avea acest control și legătura dintre cădere și avaria mașinii.

Pentru o parte desprinsă dintr-o clădire, articolul 1.378 din Codul civil prevede răspunderea proprietarului dacă desprinderea a fost urmarea lipsei de întreținere sau a unui defect de construcție. Articolul 1.380 prevede și cazuri în care despăgubirea nu este datorată, inclusiv atunci când paguba a fost provocată exclusiv de o situație de forță majoră. Furtuna, singură, nu stabilește nici cine plătește, nici dacă această excepție se aplică.

Ce pași urmează pentru o mașină avariată

Proprietarul are nevoie să păstreze dovezile despre avarie și despre obiectul care a lovit mașina. Dacă are CASCO, condițiile poliței arată riscul acoperit, termenul de anunțare și actele pe care le cere asigurătorul. Dacă urmărește despăgubirea de la cel care răspundea de copac, panou sau clădire, trebuie stabilite persoana responsabilă și împrejurările pagubei.

Duminică dimineață, pompierii încă interveniseră în zone cu părți desprinse din clădiri și copaci care puteau cădea. ISU a cerut populației să nu atingă stâlpii sau firele electrice căzute la pământ.