În cazul decesului unui pensionar, persoana care a plătit înmormântarea poate cere un ajutor de 9.192 de lei, chiar dacă nu este rudă, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Pensia rămasă neîncasată este o plată separată, pentru care contează legătura solicitantului cu persoana decedată.

Ajutorul de deces și ultima pensie se cer prin formulare diferite. Persoana care le solicită pe amândouă trebuie să îndeplinească separat condițiile pentru fiecare plată: să dovedească cheltuielile de înmormântare pentru ajutor și să se afle printre persoanele îndreptățite la pensia neîncasată.

Ajutorul de 9.192 de lei se aplică de la 30 martie 2026 pentru decesul unui pensionar sau al unei persoane asigurate. Pentru decesele produse între 1 ianuarie și 29 martie 2026, suma a fost de 8.620 de lei. Diferența este de 572 de lei, iar suma aplicabilă depinde de data decesului, nu de ziua în care familia depune cererea.

Ce acte trebuie depuse pentru ajutorul de deces

CNPP acordă ajutorul unei singure persoane care dovedește că a suportat cheltuielile. Aceasta poate fi soțul sau soția rămasă în viață, un copil, un părinte ori o altă persoană, inclusiv o firmă. Rudenia nu ține locul dovezii că solicitantul a plătit înmormântarea.

Pentru o persoană fizică, dosarul cuprinde:

cererea pentru ajutorul de deces, pe formularul din anexa nr. 11;

certificatul de deces și actul de identitate al solicitantului;

dovada, în original, că solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare.

După caz, sunt necesare și acte de stare civilă, o procură pentru reprezentant sau datele contului în care se cere plata. Solicitantul prezintă documentele originale la ghișeu, dar nu este obligat să aducă fotocopii: instituția le face gratuit, potrivit paginii de formulare a CNPP.

Cine poate cere pensia rămasă neîncasată

Pensia pentru luna în care a murit titularul, dacă nu a fost încasată, și eventualele drepturi restante se plătesc unei singure persoane. Ordinea indicată de CNPP este soțul sau soția rămasă în viață, copilul, părintele și, în lipsa acestora, ceilalți moștenitori.

Pentru această plată se folosește cererea din anexa nr. 8. Sunt necesare certificatul de deces, actul de identitate și actele de stare civilă care arată legătura cu pensionarul. Dacă suma este cerută de ceilalți moștenitori, se adaugă certificatul de moștenitor. Dovada cheltuielilor de înmormântare nu este cerută pentru pensia neîncasată.

De când curg termenele pentru cele două cereri

Ajutorul de deces se poate cere cel târziu la trei ani după ce a fost emis certificatul de deces. Cererea și actele pot fi depuse online sau la ghișeul casei teritoriale de pensii competente. CNPP indică plata ajutorului în trei zile lucrătoare de la solicitare.

Pentru pensia rămasă neîncasată, cei trei ani se calculează de la data decesului sau, dacă decesul a fost declarat de instanță, de la data la care hotărârea a rămas definitivă. Dacă ajutorul de deces este plătit prin cont bancar ori prin poștă, casa de pensii înscrie mențiunea „PLĂTIT” pe spatele certificatului de deces original.