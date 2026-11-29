Draperiile trase seara pot reduce pierderea de căldură prin ferestre, iar mobilierul mutat din fața caloriferelor poate lăsa aerul cald să circule mai bine. Pentru cei care își încălzesc locuința iarna, factura poate scădea numai dacă aceste schimbări duc și la un consum mai mic de energie.

Un ghid al autorității pentru clădiri istorice din Irlanda de Nord citează o cercetare din 2008: draperiile căptușite au redus cu 14% pierderea de căldură printr-o fereastră tradițională, cu geam simplu, aflată în stare proastă. Măsura ajută mai ales noaptea. Rezultatul nu spune cât scade factura unei locuințe cu alte ferestre.

Același ghid arată că ferestrele reprezintă, în mod obișnuit, aproximativ 10% din pierderea de căldură a unei locuințe. Cei 14% măsurați la fereastra testată nu înseamnă o reducere cu 14% a căldurii pierdute din toată casa și nici a sumei de plată.

Când se poate vedea o scădere pe factură

Într-o locuință cu centrală proprie, o pierdere mai mică de căldură poate reduce factura dacă centrala ajunge să consume mai puțin gaz sau mai puțină electricitate. Draperiile pot face camera mai plăcută fără ca economia să fie aceeași de la o locuință la alta. Nici mutarea unui fotoliu din fața caloriferului nu are un procent de economie care să poată fi aplicat tuturor facturilor.

La încălzirea centralizată, calculul este diferit. Potrivit regulilor ANRE pentru blocurile cu repartitoare, citirea și împărțirea costurilor se fac lunar. Suma repartizată apartamentului cuprinde atât consumul individual pentru încălzire, cât și partea sa din consumul comun. Reducerea consumului individual nu șterge partea comună.

ANRE arată, în pagina sa despre drepturile și obligațiile utilizatorilor de energie termică, că proprietarii unor apartamente din blocuri plătesc partea care le revine din energia înregistrată la branșamentul clădirii chiar dacă apartamentele lor nu sunt conectate la rețeaua centralizată. Utilizatorii pot cere operatorului informații despre structura costurilor percepute.

Caloriferul liber și textilele schimbă confortul

O canapea sau un pat așezat chiar lângă calorifer poate opri răspândirea aerului cald în cameră. Lăsarea spațiului liber în fața sursei de încălzire urmărește o încălzire mai bună a încăperii, dar nu oferă, de una singură, o economie măsurată în lei.

Mai multe straturi de pături și lenjerie pot ține mai bine cald în pat. Un covor poate face podeaua rece mai ușor de suportat. Aceste schimbări pot permite păstrarea unei temperaturi plăcute fără creșterea încălzirii, însă confortul mai bun nu dovedește că s-a consumat mai puțină energie.

Draperiile nu trebuie să blocheze aerisirea

Închiderea draperiilor nu trebuie însoțită de blocarea gurilor de aerisire. Ghidul pentru locuințe al Guvernului britanic, actualizat la 24 martie 2026, arată că umezeala rămasă în casă poate produce condens pe suprafețele reci, apoi igrasie și mucegai. Gurile mici de ventilație din ferestre trebuie lăsate deschise și neobstrucționate, inclusiv iarna.

Pentru a vedea dacă măsurile schimbă și costul, proprietarul unei centrale poate urmări consumul de gaz sau electricitate, nu doar temperatura resimțită. Într-un bloc cu repartitoare, factura lunară arată separat ce parte vine din consumul individual și ce parte din consumul comun.