În 2026, o bonă costă orientativ între 35 și 55 de lei pe oră în București, iar ofertele pentru opt ore pe zi pornesc de la aproximativ 3.500 de lei pe lună și trec de 6.000 de lei. Înainte de angajare, verifici calificarea, actele și referințele bonei, apoi stabilești în scris programul, sarcinile, plata și forma legală de lucru.

Aceste sume sunt repere de piață, nu tarife oficiale. Bugetul familiei depinde și de numărul de ore, de cheltuielile suplimentare și de felul în care este oferit serviciul.

Cât plătești pe oră și pe lună

Estimările de piață publicate la 25 octombrie 2026 dau următoarele repere pe oră:

București: între 35 și 55 de lei.

Cluj-Napoca: între 30 și 50 de lei.

Timișoara: între 30 și 45 de lei.

Orașe medii: între 25 și 40 de lei.

Orașe mici și sate: între 18 și 30 de lei.

Profilurile afișate pe Sitly pentru București la 20 noiembrie 2026 includ și tarife între 20 și 30 de lei pe oră, dar și tarife de peste 50 de lei. Sunt sume cerute în profiluri create de utilizatori, nu prețuri la care s-a încheiat neapărat o colaborare; platforma nu verifică independent calificările afișate.

La patru ore pe zi, timp de 20 de zile, rezultă 80 de ore. La reperele de 35 și 55 de lei pe oră din București, calculul este 80 × 35 = 2.800 de lei, respectiv 80 × 55 = 4.400 de lei, înaintea altor cheltuieli. La opt ore pe zi în aceleași 20 de zile, 160 de ore ar costa între 5.600 și 8.800 de lei dacă s-ar aplica aceleași tarife orare.

Estimările lunare pentru un program de opt ore pe zi, de la aproximativ 3.500 de lei la peste 6.000 de lei, nu pot fi tratate drept prețul acelorași 160 de ore la tarifele orare de mai sus. Când compari oferte, cere pentru fiecare numărul de zile și ore, locul îngrijirii și sarcinile incluse.

Ce mai intră în buget

Pe lângă suma convenită, întreabă cine plătește transportul, masa, orele în afara programului, lucrurile folosite pentru îngrijirea copilului și eventualul comision al unei agenții sau platforme. Dacă bona locuiește cu familia, intră în calcul și cazarea. Pentru al doilea copil, seară, weekend sau sărbători nu există un tarif legal separat în actele privind profesia; suma se negociază.

Îngrijirea copilului nu înseamnă automat și menaj, gătit, ajutor la teme ori drumuri la școală. Dacă ai nevoie de aceste sarcini, trece-le separat în înțelegerea scrisă, împreună cu programul și plata lor.

Cum se schimbă plata după forma de lucru

Legea nr. Potrivit 167/2014, profesia de bonă se poate practica în două forme: printr-un contract de muncă semnat cu o persoană juridică ori ca persoană fizică autorizată (PFA), adică lucrând legal pe cont propriu. Legea specială nu enumeră un contract de muncă încheiat direct de părinte, ca persoană fizică, cu bona. Dacă vrei să fii tu angajator, clarifică această variantă înainte ca bona să înceapă lucrul.

Prin furnizorul care angajează bona, familia plătește prețul serviciului convenit cu furnizorul. Furnizorul este angajatorul și calculează salariul și taxele aferente; costul lui salarial nu este automat prețul cerut familiei.

Cu o bonă PFA, familia plătește suma convenită pentru serviciu și cheltuielile puse în sarcina ei. Bona își gestionează propriile obligații fiscale; tariful cerut nu arată singur cât îi rămâne după taxe.

Pentru un contract de muncă direct între părinte și bonă, nu porni de la presupunerea că se aplică fără alte verificări regulile generale ale angajării. Forma prevăzută de legea specială trebuie lămurită înainte de semnare, iar costul nu poate fi stabilit ca pentru o variantă deja clarificată.

Ca exemplu de cost pentru un angajator care poate încheia contract de muncă, la un salariu brut de 6.000 de lei, fără deduceri sau facilități, contribuția la pensie este 25% × 6.000 = 1.500 de lei. Contribuția la sănătate este 10% × 6.000 = 600 de lei. Baza pentru impozit este 6.000 − 1.500 − 600 = 3.900 de lei; impozitul de 10% este 390 de lei, iar salariul primit este 3.510 lei. Contribuția pentru muncă plătită, de regulă, de angajator este 2,25% × 6.000 = 135 de lei, astfel că salariul îl costă 6.135 de lei.

Acesta este un calcul salarial, nu tariful unui furnizor și nici suma pe care o plătește automat familia. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pentru normă întreagă este 4.325 de lei pe lună. Pentru un salariat cu normă întreagă plătit la minim, între 1 iulie și 31 decembrie 2026, pot fi netaxabili 200 de lei lunar numai dacă sunt îndeplinite condițiile privind locul de muncă de bază și plafonul venitului brut.

Ce verifici înainte de prima zi

Bona trebuie să aibă calificare, să fie aptă medical și psihologic și să îndeplinească cerința legală privind cazierul. Actele care dovedesc aptitudinea medicală și psihologică, precum și cazierul, se actualizează anual. Pentru îngrijirea la locuința bonei, pot fi necesare documente și pentru persoanele care locuiesc cu ea.

Ceri să vezi actul de identitate, certificatul de calificare, cazierul, adeverința medicală și raportul psihologic. Dacă lucrezi printr-un furnizor de servicii sociale, verifici și actele cerute pentru dosarul bonei, între care adeverința de la direcția pentru protecția copilului și declarațiile prevăzute de norme. Ceri acordul candidatei înainte să suni familiile indicate de ea ca referințe. Întrebi despre perioada în care a lucrat, vârsta copiilor, atribuții și felul în care a decurs colaborarea; păstrezi numai datele necesare și ștergi notițele când nu îți mai trebuie. Stabilești în scris locul îngrijirii, zilele, orele, plata, numărul copiilor și sarcinile pentru fiecare. Normele profesiei prevăd un plan de activități adaptat vârstei și nevoilor copilului; dacă există contract de muncă, acesta trebuie să arate și locul prestării și codul ocupației. Înainte de începerea lucrului, verifici că forma convenită este pregătită. Dacă bona este salariată, angajatorul trebuie să semneze contractul, să îi dea un exemplar și să îl transmită în registrul salariaților cel târziu în ziua dinaintea începerii activității. Angajarea cere și certificat medical de aptitudine.

Ce întrebi la interviu

Întreabă ce experiență are cu copii de vârsta copilului tău și cum ar reacționa la febră, accident sau o reacție alergică. Discută despre primul ajutor, mese, somn, ecrane, transport și disponibilitatea seara ori în weekend. Stabiliți când sună părintele de urgență și ce îi comunică după fiecare zi.

Spune de la început regulile casei privind fumatul, telefonul și fotografiile copilului. Dacă bona trebuie să îl ducă la școală sau să îl ajute la teme, trece aceste sarcini și programul lor în înțelegerea scrisă.

Întrebări frecvente

Poate bona să îngrijească copilul la ea acasă?

Da. Normele permit îngrijirea la domiciliul copilului sau al bonei, iar locul trebuie trecut în contract. Pentru locuința bonei pot fi necesare documente și pentru persoanele cu care locuiește.

Taxele sunt mereu mai mici la câteva ore de muncă pe zi?

Nu. La un contract de muncă cu timp parțial și salariu sub minimul legal, diferența de contribuții pentru pensie și sănătate poate fi suportată de angajator. Există excepții, inclusiv pentru elevi, studenți, pensionari și persoane ale căror contracte adunate ating salariul minim.

Pot plăti bona cu tichete pentru activități casnice?

Nu folosi tichetele pentru o bonă fără confirmare scrisă de la agenția pentru ocuparea forței de muncă privind situația concretă. Schimbarea din aprilie 2024 indică pentru profesia de bonă contractul de muncă sau activitatea ca PFA, deși normele mai vechi despre tichete menționează bonele ocazionale.

Unde se reclamă munca fără forme sau încălcarea contractului?

Sesizarea se depune la inspectoratul teritorial de muncă și trebuie să arate cine o face, cine este angajatorul, unde se lucrează și ce s-a întâmplat. Termenul pentru răspuns începe la înregistrare și durează 30 de zile; în cazurile complexe, poate fi mărit cu cel mult 15 zile.

Surse verificate la 20 noiembrie 2026: Legea nr. 167/2014 și normele ei de aplicare; Legea nr. 111/2022 și OUG nr. 38/2024; Inspecția Muncii; Codul fiscal și ANAF; HG nr. 146/2026; OUG nr. 89/2025; Regulamentul european privind protecția datelor; profilurile Sitly și estimările de piață publicate la 25 octombrie 2026.