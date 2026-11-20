În decembrie 2026, pensionarii ale căror venituri lunare din pensii nu depășesc 3.000 de lei vor primi, odată cu pensia, a doua tranșă din ajutorul financiar, între 300 și 500 de lei. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a confirmat pentru Digi24 că banii se plătesc automat, fără cerere.

Suma depinde de drepturile de pensie cuvenite pentru noiembrie 2026, nu de cele luate în calcul la prima plată, din mai. Prin poștă, distribuirea începe pe 2 decembrie; pentru plata în cont, Digi24 indică zilele de 12 și 13 decembrie.

Cât primește fiecare pensionar în decembrie

Ordonanța de urgență nr. 23/2026 stabilește trei sume pentru tranșa din decembrie, după veniturile lunare luate în calcul:

500 de lei pentru venituri de până la 1.500 de lei inclusiv;

400 de lei pentru venituri între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv;

300 de lei pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv.

De acest ajutor beneficiază pensionarii care au domiciliul în România și primesc pensie fie din sistemul public, fie din cel al pensiilor militare de stat. Cei cu reședința obișnuită în străinătate nu îl primesc. Pentru o pensie de urmaș, dreptul se stabilește separat pentru fiecare urmaș.

Ce venituri se adună pentru plafonul de 3.000 de lei

Casa de pensii adună drepturile cuvenite pentru noiembrie 2026 din pensia publică, pensia militară și, după caz, indemnizația socială care completează o pensie mică. Nu intră în acest calcul diferențele plătite în noiembrie pentru luni mai vechi. Ajutorul se dă întreg și celui ale cărui drepturi de pensie din noiembrie acoperă numai o parte din lună.

Prima tranșă a fost plătită în mai, pe baza drepturilor cuvenite pentru aprilie 2026. Dacă pensia luată în calcul s-a schimbat între aprilie și noiembrie, suma din decembrie poate fi alta. Un pensionar ale cărui drepturi din noiembrie depășesc 3.000 de lei nu se mai încadrează, chiar dacă a primit ajutorul în mai.

Când ajung banii prin poștă și în cont

Ștefan Valentin, directorul general al Poștei Române, a anunțat că distribuirea pensiilor la domiciliu începe miercuri, 2 decembrie, după ziua liberă de 1 decembrie. Poșta estimează că va termina livrările până la 16 decembrie; aceasta este o estimare, nu ziua în care primește fiecare pensionar banii. Ajutorul vine împreună cu pensia din decembrie.

Pentru pensiile virate în cont, Digi24 indică plata pe 12 decembrie, cel târziu pe 13 decembrie. În 2026, aceste date cad sâmbătă și duminică, astfel că nu trebuie confundate cu o zi confirmată separat pentru intrarea banilor în fiecare cont. Dacă primesc pensia prin poștă și găsesc un aviz, pensionarii pot lua de la ghișeul poștal banii și documentul de plată în cele două zile lucrătoare care urmează ultimei zile de plată din acea lună.

Ce poate face pensionarul dacă ajutorul lipsește

Ajutorul este plătit din oficiu de casa teritorială sau sectorială de pensii. Dacă nu apare după plata pensiei, pensionarul poate cere casei care îi plătește pensia să verifice încadrarea și plata, indicând datele sale de identificare și luna decembrie 2026. CNPP publică telefoanele și adresele de e-mail pentru sesizări ale caselor teritoriale de pensii.