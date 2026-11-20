PPC Energie, E.ON Energie România și Electrica Furnizare au transmis Digi24 că nu trimit agenți la ușa clienților ca să anunțe restanțe sau să încaseze facturi. Pentru cineva căruia i se cer bani ori acte sub acest pretext, primul pas este verificarea datoriei direct la furnizor, înainte de orice plată.

Cei trei furnizori pot trimite, inclusiv fără programare, oameni care prezintă oferte de energie și ajută la încheierea unui contract, dacă persoana acceptă. O vizită neanunțată nu dovedește singură o înșelăciune; motivul invocat de vizitator și identitatea lui trebuie însă verificate înainte ca acesta să primească documente sau date personale.

O restanță cerută la ușă se verifică la furnizor

Persoana abordată poate nota numele vizitatorului, firma pentru care spune că lucrează și numărul legitimației. Apoi poate suna ea însăși la numărul de pe factură sau de pe pagina oficială a furnizorului, nu la un număr dictat de cel aflat la ușă. Furnizorul poate confirma dacă are loc o campanie printr-o firmă parteneră și dacă există o factură neachitată.

PPC indică numărul 021.9977, tasta 4, pentru suspiciuni de fraudă. E.ON poate fi contactată la 0265 200 366 sau 0265 200 900; serviciul său telefonic automat oferă permanent informații despre sold și facturi, iar prin canalele telefonice oficiale pot fi verificate și confirmările de plată. Clienții Electrica Furnizare pot cere informații despre facturi la numărul de pe factura lor, prin adresa de e-mail înscrisă acolo, în MyElectrica sau la un punct de prezență al companiei.

O ofertă de energie nu cere bani pe loc

PPC precizează că angajații săi nu solicită plăți în numerar și nu încasează sume de la clienți. Facturile PPC pot fi plătite prin servicii bancare, aplicația myPPC, magazinele companiei sau partenerii săi de plată. Potrivit răspunsurilor date de cei trei furnizori către Digi24, nici agenții E.ON și Electrica Furnizare nu merg la domiciliu pentru a recupera datorii sau a încasa facturi.

Dacă vizita privește o ofertă, datele necesare unui contract pot fi discutate după verificarea identității agentului și a scopului vizitei. Până atunci, persoana abordată nu are motiv să predea copii ale cărții de identitate, date bancare, parole, coduri primite prin SMS sau bani. Poliția Română arată că persoane care folosesc numele unor companii pot urmări atât obținerea acestor date, cât și intrarea în locuință.

Contractul de electricitate semnat acasă poate fi retras în 14 zile

Un client care a acceptat acasă sau la distanță o ofertă de furnizare a energiei electrice are dreptul să renunțe la contract în 14 zile de la încheiere, arată ANRE pe pagina drepturilor consumatorilor actualizată la 16 septembrie 2026. Termenul se aplică și dacă acel contract a început deja să producă efecte. Retragerea se trimite furnizorului în scris, iar dovada transmiterii trebuie păstrată.

Separat de retragerea în 14 zile, clientul poate înceta un contract înainte de termen, cu respectarea condițiilor din acesta. Încetarea nu șterge obligațiile apărute până atunci.

Ce face persoana care a dat deja bani sau acte

Contactează furnizorul prin numărul de pe factură sau de pe pagina sa oficială și anunță vizita. Pentru o suspiciune care privește PPC, poate folosi 021.9977, tasta 4.

Păstrează dovada plății, conversațiile, numărul de telefon folosit de vizitator și orice document primit sau semnat.

Dacă a predat date bancare, anunță imediat banca. Dacă a pierdut bani ori i-au fost luate acte, sesizează Poliția.