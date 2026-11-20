Declarația unică, formularul 212, se depune pentru veniturile sau pierderile din 2025 pe care trebuie să le declari singur la ANAF; o poți depune și dacă alegi să plătești contribuția la sănătate în 2026. Datele aduse automat de ANAF trebuie verificate, completate și trimise: formularul precompletat, lăsat netransmis, nu înseamnă declarație depusă.

Termenul pentru declararea veniturilor din 2025 și plata sumelor datorate a fost 25 mai 2026. Dacă aveai obligația să depui și nu ai făcut-o, completezi acum formularul pentru 2025. Dacă l-ai depus, dar găsești o greșeală, depui o declarație care o corectează, numită rectificativă.

Cine depune Declarația unică

Dacă în 2025 ai avut venituri ori pierderi, verifici dacă ai această obligație pentru fiecare dintre aceste surse: activități independente, drepturi de autor, chirii, investiții, agricultură, silvicultură, piscicultură sau alte surse. Intră în calcul și veniturile din străinătate pentru care datorezi impozit sau contribuții în România. ANAF arată cine depune formularul pentru veniturile din 2025.

Nu înscrii din nou un venit pentru care plătitorul a reținut impozitul final, dacă nu mai ai contribuții sociale de declarat pentru el. Este cazul, de pildă, al unor drepturi de autor. În schimb, faptul că ANAF nu ți-a pregătit nicio sumă nu te scutește de depunere dacă ai această obligație.

Ce pregătești și ce verifici

Ții lângă tine actele care corespund veniturilor tale: contractele de închiriere, extrasele de cont, evidența încasărilor și a cheltuielilor, adeverințele de la plătitori și, pentru venituri din străinătate, actele privind venitul și impozitul plătit acolo. Compari cu ele fiecare sursă, sumă și perioadă din formular.

ANAF poate prelua date din declarațiile plătitorilor, din declarația ta anterioară și din evidența contractelor de chirie. Verifici numele, CNP-ul, veniturile cu impozit deja reținut, veniturile din străinătate și situația care îți schimbă contribuțiile la pensie sau sănătate. Sumele precompletate pot fi modificate, iar răspunderea pentru declarație rămâne a contribuabilului.

Ce completezi pentru fiecare venit

Capitolul I este pentru veniturile și contribuțiile din 2025. Alegi categoria și sursa fiecărui venit, apoi înscrii suma brută, cheltuielile admise ori norma de venit, după caz. Capitolul II este numai pentru alegerea plății contribuției la sănătate în 2026; o chirie din 2025 nu se mută acolo doar fiindcă depui formularul în 2026.

La activitățile independente calculate după încasări și cheltuieli, scazi cheltuielile deductibile din venitul brut. Dacă lucrezi la normă de venit, folosești norma aplicabilă, redusă pentru perioada fără activitate, când este cazul. Pierderile din anii anteriori se pot scădea în limita prevăzută de instrucțiuni, de 70% din venitul net.

La chirii, cheltuiala luată în calcul este 20% din venitul brut. Pentru drepturile de autor calculate cu o cheltuială fixă, aceasta este 40%. De exemplu, la drepturi de autor de 10.000 de lei pentru care trebuie să calculezi singur impozitul, scazi 4.000 de lei și rămân 6.000 de lei; impozitul de 10% este 600 de lei, dacă nu există alte scăderi aplicabile. La investiții, verifici dacă impozitul a fost deja reținut sau dacă trebuie să declari câștigul; pierderile reportate se pot compensa în limita a 70% din câștigul net.

Ce verifici la contribuțiile pentru 2025

Contribuția la pensie, numită CAS, și cea la sănătate, numită CASS, se verifică separat de impozit. Pentru veniturile din 2025, pragurile se calculează cu salariul minim de 4.050 de lei din acel an, nu cu salariul minim de 4.325 de lei aplicat din iulie 2026. CAS este 25% din baza aleasă, care nu poate fi sub pragul aplicabil; CASS este 10% din baza stabilită pentru categoria de venit. Instrucțiunile formularului stabilesc pragurile și felul în care se calculează contribuțiile.

Pentru chirii, drepturi de autor, investiții, agricultură și alte surse, veniturile care intră în calculul CASS se adună. Tabelul arată pragurile pentru 2025; la CAS sunt trecute contribuțiile minime, deoarece baza aleasă poate fi mai mare.

Contribuție Venit în 2025 Bază și plată CAS De la 48.600 lei, sub 97.200 lei Bază de cel puțin 48.600 lei; CAS de cel puțin 12.150 lei CAS De la 97.200 lei Bază de cel puțin 97.200 lei; CAS de cel puțin 24.300 lei CASS pentru veniturile adunate De la 24.300 lei, sub 48.600 lei Bază 24.300 lei; CASS 2.430 lei CASS pentru veniturile adunate De la 48.600 lei, sub 97.200 lei Bază 48.600 lei; CASS 4.860 lei CASS pentru veniturile adunate De la 97.200 lei Bază 97.200 lei; CASS 9.720 lei CASS pentru activități independente Baza poate ajunge la cel mult 243.000 lei CASS de cel mult 24.300 lei

La activitățile independente, CASS se calculează după venitul sau norma aplicabilă, cu un minim obișnuit de 24.300 de lei pentru bază. Există situații în care se poate folosi o bază mai mică, inclusiv în legătură cu salariul, pensia, alte venituri pentru care se datorează CASS sau o scutire. De aceea, nu aplici automat minimul fără să verifici situația ta.

La o chirie de 3.000 de lei pe lună, încasată de la o persoană fizică în toate cele 12 luni din 2025, venitul brut este 36.000 de lei. Scazi 20%, adică 7.200 de lei, și rămâne un venit net de 28.800 de lei; impozitul de 10% este 2.880 de lei. Dacă acesta este singurul venit care intră în calculul CASS și nu se aplică o excepție, baza CASS este 24.300 de lei, contribuția este 2.430 de lei, iar cele două sume de plată însumează 5.310 lei.

Cum trimiți formularul și verifici plata

Intri în Spațiul Privat Virtual, numit SPV, cu utilizator și parolă dacă vrei să folosești datele precompletate. Deschizi formularul 212 și verifici datele de identificare. Verifici lista surselor de venit și o compari cu actele tale. Păstrezi centralizatorul precompletării pentru a putea controla de unde provin sumele propuse. Pentru fiecare sursă alegi „Include cu sume” dacă valoarea este corectă, „Include fără sume” dacă vrei să scrii tu valoarea sau „Nu include” dacă sursa nu îți aparține. Adaugi manual venitul care lipsește. Dacă un plătitor a raportat o sumă greșită, îl contactezi pentru lămurire. Completezi capitolul care ți se aplică și verifici sumarul cu impozitul, CAS și CASS. Transmiți declarația prin SPV. Apoi intri la „Mesaje” și citești recipisa: dacă formularul a fost respins, corectezi eroarea și îl trimiți din nou. Intri la „Plata obligații fiscale”, alegi CNP-ul și afișezi obligațiile neachitate. Pentru lista completă verifici și rapoartele „Obligații de plată” și „Nota obligațiilor de plată”.

Dacă ai depus deja și găsești un venit omis sau o sumă greșită, trimiți o rectificativă pe același formular. Completezi integral capitolul corectat, inclusiv datele care nu se schimbă. O precompletare apărută după depunere nu cere singură o nouă declarație: compari datele și rectifici doar dacă găsești o eroare.

Dacă nu poți folosi SPV, declarația poate fi depusă și la registratura organului fiscal sau prin poștă cu confirmare de primire. Pentru probleme tehnice, ANAF indică Formularul Unic de Contact și Call Center-ul; aceste căi nu înlocuiesc depunerea declarației.

Întrebări frecvente

Pot depune Declarația unică fără SPV?

Da. O poți trimite și prin e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată, ori pe hârtie, la registratura organului fiscal sau prin poștă cu confirmare de primire. Pentru funcția de precompletare, ghidul ANAF indică accesul în SPV cu utilizator și parolă.

Pot plăti asigurarea de sănătate pentru soț, soție sau părinți?

Da, prin Capitolul II, dacă sunt în întreținerea ta și nu au venituri proprii. Alegerea se face separat pentru fiecare persoană. Pentru 2026, CASS este 2.430 de lei de persoană: 607,50 lei la depunere și 1.822,50 lei până la 25 mai 2027.

Ce declar dacă primesc pensie din străinătate?

Pentru 2025, formularul cuprinde CASS pentru pensia din străinătate începând cu venitul aferent lunii august. Contribuția este 10% din partea pensiei lunare care depășește 3.000 de lei.

Se impozitează orice câștig mic din criptomonede?

Un câștig sub 200 de lei pe tranzacție nu se impozitează dacă totalul anual al acestor câștiguri nu depășește 600 de lei. Câștigurile din criptomonede se verifică la categoria „alte surse”, nu la „investiții”.

Surse verificate la 20 noiembrie 2026: ANAF, Ordinul nr. 2.736/2025 și instrucțiunile formularului 212; ANAF, broșura despre Declarația unică din 27 ianuarie 2026; ANAF, ghidul de precompletare D212, versiunea 2026.1; procedura de precompletare publicată în Monitorul Oficial la 5 ianuarie 2026; ANAF, instrucțiunile de plată prin SPV; Guvernul României, hotărârile privind salariul minim aplicabil în 2025 și din iulie 2026.