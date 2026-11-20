Dintr-o mărire de salariu de 1.000 de lei brut îți rămân aproximativ 585 de lei în plus în cont, dacă nu ai deduceri sau scutiri care schimbă calculul. Ca să negociezi suma dorită, compară netul de acum cu netul estimat după mărire și cere ca salariul fix, data schimbării și condițiile să fie scrise în actul adițional.

Cât îți rămâne din mărire

Din salariul brut se rețin 25% pentru pensie (CAS) și 10% pentru sănătate (CASS). Impozitul de 10% se calculează din suma rămasă după aceste rețineri și după deducerile care ți se aplică.

La un salariu brut de 6.500 de lei, de exemplu, fără deduceri, scutiri sau beneficii taxate separat, o mărire de 1.000 de lei se calculează astfel:

Înainte: din 6.500 de lei brut se scad 1.625 de lei CAS și 650 de lei CASS. Impozitul este 10% din cei 4.225 de lei rămași, adică 422,50 lei. Salariul net este 3.802,50 lei.

După mărire: din 7.500 de lei brut se scad 1.875 de lei CAS și 750 de lei CASS. Impozitul este 10% din cei 4.875 de lei rămași, adică 487,50 lei. Salariul net este 4.387,50 lei.

În acest exemplu, în cont intră cu 585 de lei mai mult. Ambele salarii depășesc pragul până la care se acordă deducerea personală în noiembrie 2026.

Deducerile pot schimba suma primită

Deducerea personală este o parte din venit care nu intră în calculul impozitului. Se acordă la locul de muncă unde ai funcția de bază, dacă brutul lunar nu depășește salariul minim cu mai mult de 2.000 de lei. Din iulie 2026, minimul brut general ajunge la 4.325 de lei. Astfel, pragul ajunge la 6.325 de lei.

Deducerea de bază scade când salariul brut crește. Procentele din tabel se aplică salariului minim pentru a afla suma care se scade înainte de calculul impozitului. Nu sunt bani primiți separat.

Persoane în întreținere La salariul minim Cu 1-50 lei peste minim Niciuna 20% 19,5% Una 25% 24,5% Două 30% 29,5% Trei 35% 34,5% Patru sau mai multe 45% 44,5%

Pentru fiecare nou interval început de 50 de lei peste salariul minim, procentul scade cu încă 0,5 puncte. De exemplu, fără persoane în întreținere, la 4.700 de lei brut deducerea este 16% din 4.325 de lei, adică 692 de lei. La 5.200 de lei brut, ea ajunge la 11%, adică 475,75 lei. După contribuții și impozit, această mărire de 500 de lei brut aduce aproximativ 271 de lei net, nu cei 292,50 lei rezultați din calculul fără deducere.

Există și o regulă temporară pentru unii salariați plătiți cu minimul. Între iulie și decembrie 2026, o sumă de 200 de lei pe lună nu este taxată numai dacă lucrezi cu normă întreagă, ai funcția de bază la acel angajator, salariul de bază este exact 4.325 de lei, iar venitul brut lunar nu depășește 4.600 de lei. La verificarea acestui prag nu se adaugă tichetele de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană. Dacă mărirea îți schimbă salariul de bază sau te duce peste prag, cere un calcul nou: exemplul cu 585 de lei nu mai este suficient.

Compară netul înainte și după ofertă

Pregătește fluturașul de salariu, oferta scrisă și informațiile despre persoanele aflate în întreținere. Dacă ai un copil înscris la o unitate de învățământ, spune acest lucru persoanei care calculează salariile și cere-i ce dovadă trebuie să prezinți pentru deducere.

Notează salariul de bază brut actual și netul primit. Ține separat bonusurile, tichetele și celelalte beneficii. Cere noul salariu de bază brut, în lei, și data de la care se aplică. Dacă oferta este un procent, cere și suma rezultată. Cere calculul netului pentru ambele salarii, cu aceleași date despre deduceri și cu beneficiile trecute separat. Scade netul actual din cel propus. Verifică ce parte a diferenței este salariu fix și ce parte depinde de un bonus sau de un beneficiu pe care nu îl poți folosi ca bani în cont.

Poți porni și de la suma netă dorită. Fără deduceri ori facilități, 58,5% dintr-o mărire brută rămâne net: pentru aproximativ 600 de lei în plus în cont, calculul este 600 împărțit la 0,585, adică aproximativ 1.026 de lei brut. Cere totuși simularea pentru salariul tău înainte să fixezi suma de negociat.

Salariul fix și bonusul nu sunt același lucru

Salariul individual se negociază între angajat și angajator; nu există o mărire anuală generală, cu același procent pentru toți. Un bonus poate depinde de rezultate, de perioada lucrată sau de faptul că ești încă angajat la data plății. Nu îl aduna la salariul lunar sigur dacă plata lui poate fi refuzată.

Pentru bonus, cere în scris suma sau formula, rezultatele cerute, perioada pentru care se măsoară, data plății și condițiile legate de concediu ori de plecarea din firmă. Verifică dacă plata este garantată când îndeplinești condițiile sau rămâne la decizia angajatorului. Dacă urmărești aceeași sumă în fiecare lună, negociaz-o în salariul de bază.

Ce valoare au beneficiile pentru tine

În noiembrie 2026, un tichet de masă poate valora cel mult 45 de lei, dar nu înseamnă 45 de lei în numerar. Tichetul poate fi folosit în condițiile sale, iar valoarea lui este supusă impozitului pe venit și contribuției pentru sănătate, nu și celei pentru pensie. Compară suma pe care o poți folosi efectiv, nu doar valoarea nominală din ofertă.

Poți negocia și pensie facultativă, asigurare ori abonament medical, cazare sau bani pentru lucrul de acasă. Unele beneficii sunt netaxate în limita comună lunară de 33% din salariul de bază, dar au și limite proprii:

Pensia facultativă și asigurarea ori abonamentul medical plătite de angajator au fiecare un plafon fiscal de 400 de euro pe an pentru angajat.

Chiria sau cazarea are un plafon neimpozabil de 20% din salariul minim brut pe lună, cu condiții privind locuința și actele justificative.

Banii pentru cheltuielile lucrului de acasă pot fi netaxați până la 400 de lei pe lună, proporțional cu zilele lucrate astfel, dacă sunt prevăzuți în contract sau în regulile firmei.

Cere valoarea fiecărui beneficiu, durata, condițiile de folosire și partea care ar fi taxată. Banii virați la pensia facultativă nu intră în contul curent, iar valoarea unui abonament medical depinde de serviciile incluse.

Ce treci în actul adițional

O promisiune verbală nu stabilește sigur noul salariu. Schimbarea salariului se face, de regulă, prin acordul părților și printr-un act adițional încheiat înainte să se aplice. Verifică în act:

noul salariu de bază brut și data de la care se plătește;

sporurile, indemnizațiile și celelalte sume adăugate salariului;

pentru bonus, suma sau formula, condițiile, perioada și data plății;

beneficiile promise, condițiile lor și durata, dacă sunt temporare;

cât de des se plătește salariul.

Angajatorul transmite schimbarea salariului brut și a celorlalte elemente salariale în REGES în cel mult 20 de zile lucrătoare de la modificare. Dacă suma semnată nu apare la plată, cere în scris corectarea și un extras REGES, apoi poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă. Pentru salariile neplătite, ai 3 ani să mergi în instanță, din ziua în care a apărut dreptul. Dacă vrei să contești o măsură legată de schimbarea sau executarea contractului, termenul general este de 45 de zile calendaristice.

Întrebări frecvente

Lucrez cu timp parțial. Se calculează contribuțiile la salariul minim?

În unele cazuri, da, chiar dacă brutul din contract este mai mic; diferența de contribuții este suportată de angajator. Sunt exceptați elevii și studenții până la 26 de ani, ucenicii până la 18 ani, persoanele cu dizabilități ori cu drept legal de a lucra sub opt ore, pensionarii pentru limită de vârstă și cei ale căror contracte cumulate ating cel puțin salariul minim.

Am sub 26 de ani. Există o deducere în plus?

Dacă venitul tău este cu cel mult 2.000 de lei peste salariul minim, ai, la locul de muncă unde ai funcția de bază, o deducere în plus egală cu 15% din salariul minim. În noiembrie 2026, plafonul este 6.325 de lei brut. Deducerea reduce impozitul, nu se adaugă ca bani separați la salariu.

Am un copil înscris la școală. Se schimbă netul?

Deducerea în plus este de 100 de lei pe lună pentru fiecare copil care este înscris la o unitate de învățământ. Ea micșorează suma pe care se calculează impozitul; nu înseamnă 100 de lei în plus în cont.

Am handicap grav sau accentuat. Se aplică exemplul cu 585 de lei?

Nu neapărat. Veniturile salariale vizate de scutire nu sunt supuse impozitului pe venit, dar scutirea nu elimină automat contribuțiile pentru pensie și sănătate.

Surse verificate la 20 noiembrie 2026: Codul muncii și Codul fiscal, prin Portalul Legislativ; Ordonanța nr. 16/2022; OUG nr. 89/2025; Hotărârea nr. 146/2026; Legea nr. 201/2025 și normele pentru biletele de valoare; Ordinul ANAF nr. 605/2026; Hotărârea nr. 295/2025 privind REGES-ONLINE; Inspecția Muncii.