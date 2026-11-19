Într-un exemplu cu 10.000 km parcurși pe an, renunțarea la mașina personală ar reduce cheltuielile medii anuale cu 9.460 de lei, după plata transportului public, a bicicletei și a unor curse ocazionale. Dacă adaugi și pierderea de valoare a mașinii, diferența ajunge la 15.460 de lei, dar acea pierdere nu este o plată făcută din cont în acel an.

Acestea sunt sume dintr-un exemplu, nu economii garantate. Pentru situația ta, scazi costul anual al drumurilor fără mașină din costul anual al mașinii la care renunți.

Ce costuri aduni pentru mașină

Începe cu kilometrii parcurși într-un an. Costul combustibilului este numărul de kilometri înmulțit cu consumul în litri la 100 km, împărțit la 100, apoi înmulțit cu prețul pe litru. Poți folosi media bonurilor tale de carburant, nu prețul văzut într-o singură zi.

Adaugă RCA, inspecția tehnică periodică (ITP), rovinieta dacă o cumperi, impozitul, parcarea, reviziile, reparațiile și anvelopele. Dacă ai CASCO sau credit auto, adaugă asigurarea, dobânzile și comisioanele. Pentru fiecare cost, folosește polița, factura sau suma datorată de tine.

Legea nr. 132/2017 cere proprietarului sau utilizatorului să mențină RCA pentru vehiculul care staționează în mod obișnuit în România. Pentru autoturismele cu cel mult opt locuri, OG nr. 81/2000 cere ITP la doi ani dacă au sub 12 ani și anual de la 12 ani, cu excepția vehiculelor istorice. Ca să compari costuri anuale, împarte prețul unui ITP făcut la doi ani la doi.

Rovinieta de 12 luni pentru autoturisme costă 50 de euro, cu TVA inclus, conform OG nr. 23/2025. În calculul în lei folosește suma plătită la cumpărare. Din 1 ianuarie 2026, Legea nr. 239/2025 leagă impozitul auto de cilindree și norma de poluare: fiecare grupă de 200 cmc sau parte dintr-o grupă se înmulțește cu tariful corespunzător. Hotărârea locală poate schimba suma finală, așa că trece în buget impozitul datorat în localitatea ta.

Ce plătești într-un an și ce împarți pe ani

Bugetul unui an cuprinde banii care ies efectiv din cont în acel an. O comparație între ani folosește și costul mediu anual: de pildă, împarți un ITP făcut o dată la doi ani și un set de anvelope folosit mai mulți ani pe perioadele respective. Într-un an fără ITP sau anvelope noi, plățile efective pot fi mai mici decât media; în anul cumpărării lor, pot fi mai mari.

Tabelul de mai jos poate fi completat cu sumele proprii. Toate valorile din coloana de exemplu sunt ipoteze, în afară de tariful rovinietei exprimat în euro; echivalentul lui în lei este tot ipotetic.

Cost Exemplu, lei/an Al tău, lei/an Combustibil 7.000 Completezi RCA 2.000 Completezi ITP împărțit pe ani 125 Completezi Rovinietă 255 Completezi Impozit 150 Completezi Parcare 500 Completezi Întreținere și reparații 2.000 Completezi Anvelope împărțite pe ani 600 Completezi

În exemplu, mașina face 10.000 km pe an, consumă 7 litri la 100 km, iar litrul costă, prin ipoteză, 10 lei. Combustibilul ajunge la 10.000 × 7 ÷ 100 × 10 = 7.000 de lei. Cu celelalte sume din tabel, costul mediu anual fără pierderea de valoare este 12.630 de lei. Exemplul nu include CASCO sau costul unui credit.

Cum calculezi pierderea de valoare fără să dublezi costul

Mașina poate valora mai puțin la sfârșitul anului, chiar dacă ai cumpărat-o cu banii jos și nu mai plătești rate. Pentru o mașină pe care o ai deja, scade valoarea realistă de vânzare de la sfârșitul anului din cea de la început. Dacă o cumperi și o vinzi după mai mulți ani, scade prețul net obținut la vânzare din costul de cumpărare și împarte diferența la numărul anilor în care ai avut-o.

În calculul costului economic, prețul mașinii este reprezentat prin pierderea ei de valoare. Nu adăuga peste aceasta întregul preț de cumpărare și nici partea din rată care stinge împrumutul. Dobânda și comisioanele rămân costuri separate. Dacă pierderea de valoare este, prin ipoteză, 6.000 de lei, costul economic al mașinii din exemplu este 12.630 + 6.000 = 18.630 de lei pe an.

Pentru banii ieșiți efectiv din cont în anul cumpărării, urmărește plata făcută din banii tăi sau, dacă ai credit, avansul și ratele achitate. În anul vânzării, notează separat banii primiți, costurile vânzării și soldul creditului ori al leasingului rămas de achitat. Prețul primit pe mașină este o încasare o singură dată, nu o economie anuală care se repetă.

Cât costă drumurile făcute fără mașină

În București, la tarifele STB afișate la 19 noiembrie 2026, abonamentul anual pentru transportul de suprafață este 700 de lei, iar cel care include metroul este 1.410 lei. O călătorie de suprafață costă 3 lei și este valabilă 90 de minute; una integrată cu metroul costă 7 lei și este valabilă 120 de minute. În alt oraș, folosește tarifele locale și ține seama de gratuitățile care ți se aplică.

Pentru bicicleta proprie, împarte prețul ei la anii în care estimezi că o vei folosi, apoi adaugă reviziile, reparațiile, accesoriile și antifurtul. Pentru taxi ori o mașină comandată prin aplicație, adună prețul curselor pe care le-ai face într-un an. Include trenul sau închirierea unei mașini dacă ai avea nevoie de ele pentru drumurile pe care transportul public și bicicleta nu le acoperă.

În exemplu, transportul alternativ înseamnă un abonament anual STB cu metrou de 1.410 lei, un cost ipotetic al bicicletei de 800 de lei pe an și 24 de curse ocazionale a câte 40 de lei, tot ipotetice. Totalul este 1.410 + 800 + 24 × 40 = 3.170 de lei. Față de costul mediu anual de 12.630 de lei al mașinii, diferența este de 9.460 de lei; cu pierderea de valoare inclusă, diferența economică este de 15.460 de lei.

Cum refaci comparația pentru drumurile tale

Notează kilometrii făcuți într-un an și drumurile pe care ar trebui să le înlocuiești după vânzarea mașinii. Adună costurile mașinii. Pentru ITP și anvelope, păstrează separat suma plătită în anul ales și costul împărțit pe anii de folosire. Calculează separat pierderea de valoare, dacă vrei și costul economic. Adună abonamentele, bicicleta, cursele ocazionale, trenurile și închirierile de care ai avea nevoie. Scade transportul alternativ din costul mediu anual al mașinii. Repetă scăderea cu pierderea de valoare inclusă. Pentru bugetul efectiv al unui anumit an, înlocuiește mediile cu plățile și încasările din acel an.

Pentru a compara situații cu distanțe diferite, împarte costul anual al fiecărei variante la kilometrii pe care îi înlocuiește. Costurile fixe ale mașinii, precum RCA și parcarea, se împart la mai mulți kilometri dacă mergi mult, dar combustibilul crește cu distanța. Folosește prețurile din orașul tău: tarifele din București nu sunt tarife naționale.

Când economia se micșorează sau dispare

La o navetă lungă, calculează întregul traseu, inclusiv cursele necesare între casă, stație și serviciu. Pentru drumurile cu familia sau cu bagaje, adaugă biletele, taxiul ori închirierea de care ai avea nevoie. Dacă legăturile de transport nu acoperă acele drumuri, nu le socoti ca și cum ar fi gratuite.

Economia dispare când costul variantelor folosite în locul mașinii ajunge la costul mașinii sau îl depășește. Nu există un prag de kilometri valabil pentru toți. Dacă doar conduci mai rar și păstrezi mașina, poți reduce combustibilul, dar nu scazi automat RCA, impozitul sau parcarea pe care continui să o plătești.

Întrebări frecvente

Dacă nu conduc câteva luni, mai trebuie să am RCA?

Da, simpla nefolosire nu înlătură obligația pentru vehiculul care staționează în mod obișnuit în România. Dacă există o altă asigurare sau o garanție, legea face o excepție pentru vehiculele folosite numai la evenimente de sport cu motor desfășurate în zone restricționate.

Când este abonamentul STB mai ieftin decât biletele?

La tarifele afișate la 19 noiembrie 2026, abonamentul lunar de suprafață de 80 de lei devine mai ieftin de la 27 de călătorii de câte 3 lei. Cel integrat cu metroul, de 160 de lei, devine mai ieftin de la 23 de călătorii de câte 7 lei.

Este suficient să înmulțesc kilometrii cu tariful taxiului?

Nu. Potrivit Legii nr. 38/2003, prețul unei curse include pornirea, distanța și staționarea. Pentru buget, folosește prețul întregii curse, nu doar tariful pe kilometru.

Cum trec în calcul bicicleta pe care o am deja?

În bugetul plăților viitoare treci reviziile, reparațiile și accesoriile pe care le vei cumpăra, nu încă o dată prețul deja plătit. Într-o comparație a costului pe mai mulți ani poți împărți și prețul bicicletei la durata estimată de folosire.

Ce se întâmplă dacă mașina nu trece ITP-ul?

Dacă sunt constatate deficiențe majore, OG nr. 81/2000 cere o nouă inspecție în cel mult 30 de zile. În costul mașinii adaugi reparațiile și noua inspecție la sumele plătite.

Surse verificate la 19 noiembrie 2026: raportul privind costul total al mașinii al Departamentului Energiei din SUA și Argonne National Laboratory; Legea nr. 132/2017; OG nr. 81/2000; OG nr. 23/2025; Legea nr. 239/2025; tarifele STB; Legea nr. 38/2003.