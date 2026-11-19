Poți cere băncii să mute data de plată a ratei după ziua de salariu, dar banca trebuie să aprobe schimbarea. Până primești în scris noua dată și graficul cu plățile actualizate, rata rămâne de plătit la data veche.

Ghidul privește creditele luate de persoane fizice în afara activității unei firme, inclusiv cele pentru locuință. Faptul că salariul intră după scadență nu schimbă automat contractul.

Verifici ce permite banca pentru creditul tău

Începe cu data din contract și din graficul de rambursare, adică lista ratelor și a zilelor în care trebuie plătite. Pentru creditele de consum acoperite de OUG nr. 50/2010, poți cere gratuit un grafic pe durata creditului. Verifică apoi regulile creditorului și cere-i un răspuns scris pentru data dorită.

Regulile publicate de creditori nu sunt aceleași. Informațiile de mai jos au fost verificate la 19 noiembrie 2026; condițiile aplicabile cererii tale trebuie confirmate pentru contractul tău.

Creditor Ce spune despre dată Cum se cere sau se verifică BCR Între ultima dată de plată înregistrată și noua dată pot fi cel mult 30 de zile. Indică sucursala sau telefonul *2227 pentru clarificări. BRD Spune că poate fi aleasă orice zi a lunii. Această informație nu descrie schimbarea unei date deja stabilite. Cere băncii procedura pentru contractul tău. Raiffeisen Cere să nu existe întârzieri și să fie în cont dobânda adunată între cele două date. Cerere scrisă într-o agenție. UniCredit Primește solicitări de schimbare a datei. Cerere scrisă într-o sucursală sau agenție; poți cere un nou grafic. EOS Finance IFN Cere lipsa restanțelor; schimbarea poate începe de la a doua scadență din grafic. Formular transmis cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de scadența vizată. Este regula acestui IFN, nu a tuturor băncilor.

Depui cererea și ceri noul grafic

Alege o zi după încasarea salariului și compar-o cu data din graficul actual. Întreabă creditorul unde primește cererea pentru contractul tău și ce acte solicită. Nu există aceeași listă de acte sau aceeași cale de depunere la toți creditorii. Trece în cerere numele, numărul contractului, data actuală, data dorită și motivul schimbării. Păstrează o copie și cere număr de înregistrare. Cere răspunsul în scris: data de la care se aplică schimbarea, suma următoarei rate, calculul dobânzii dintre scadențe și graficul actualizat. Compară noul grafic cu cel vechi înainte să îți organizezi plățile după noua dată.

Un model scurt de cerere poate fi: „Solicit schimbarea datei de plată pentru contractul nr. …, din ziua de … în ziua de …, deoarece salariul îmi intră în cont la data de …. Vă rog să îmi comunicați în scris data de aplicare, suma următoarei rate și graficul actualizat.” Adaugă datele de identificare și documentele pe care ți le cere creditorul.

Plătești rata veche până la aprobarea schimbării

Cererea depusă nu amână rata care urmează. Până când creditorul confirmă schimbarea, plata se face la data din graficul existent. Dacă salariul întârzie, contactează banca înainte de scadență pentru o soluție temporară și cere răspunsul în scris.

O rată plătită târziu poate aduce dobândă pentru întârziere chiar din prima zi, potrivit contractului. Dacă trimiți banii din altă bancă, verifică plata în contul în care achiți creditul, nu doar ordinul de transfer.

Dobânda dintre cele două date poate schimba suma

Pentru creditele de consum cărora li se aplică OUG nr. 50/2010, creditorul nu poate cere comision sau alt cost pentru schimbarea datei scadente. Dobânda pentru zilele dintre cele două date este altceva: ea poate schimba suma de plătit după mutare. Metoda de calcul este cea din contract.

La un sold de 60.000 de lei ales ca exemplu, mutarea datei de pe 5 pe 17 înseamnă 12 zile, ca în exemplul publicat de Raiffeisen. Dacă acel contract folosește un an de 360 de zile și dobânda anuală este R%, calculul pentru cele 12 zile este 60.000 × R/100 × 12/360, adică 20 × R lei. Pentru fiecare punct procentual al dobânzii anuale din contract, rezultă 20 de lei pentru această perioadă.

Alte contracte folosesc zilele efective și un an de 365 sau 366 de zile. Cele 12 zile nu arată singure cât va fi rata următoare sau costul total al creditului: pentru acestea sunt necesare dobânda din contract și noul grafic. În exemplul Raiffeisen, data se schimbă din 17 în 5 ale lunii următoare, iar calculul se face pentru 18 zile.

Reclami un refuz neclar sau un comision cerut

Cere motivul refuzului ori calculul sumei cerute, în scris. Dacă problema rămâne, depune o reclamație la bancă și păstrează dovada și numărul de înregistrare. Pentru încălcarea regulilor creditelor de consum poți sesiza ANPC; pentru o soluție negociată poți apela la CSALB după reclamația adresată băncii.

Întrebări frecvente

Pot schimba data dacă am deja o rată restantă?

Nu te baza pe aprobare: Raiffeisen cere lipsa întârzierilor, iar EOS Finance condiționează schimbarea de lipsa restanțelor. Dacă nu poți achita ce datorezi deja, cere creditorului și o soluție pentru restanță.

Îmi trebuie adeverință de salariu sau pot depune cererea din aplicație?

Creditorul îți spune ce acte și ce cale de depunere acceptă pentru contractul tău. Raiffeisen și UniCredit indică o cerere scrisă în agenție; această regulă nu stabilește ce acceptă celelalte bănci.

În cât timp primesc răspuns pentru un credit de locuință?

Pentru creditele de locuință sau garantate cu ipotecă, OUG nr. 52/2016 dă creditorului cel mult 60 de zile pentru răspunsul la cererea de modificare a contractului. Pentru o reclamație, răspunsul trebuie dat în cel mult 30 de zile calendaristice. Schimbarea contractului se face, de regulă, printr-un act adăugat contractului.

Ajunge la Biroul de Credit o singură zi de întârziere?

Nu. Restanța poate fi transmisă la Biroul de Credit după mai mult de 30 de zile calendaristice de întârziere și numai după o notificare trimisă cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte. Dobânda pentru întârziere poate apărea mai devreme.

Ce fac dacă o altă zi de plată nu rezolvă lipsa banilor?

La un credit de locuință, poți cere creditorului să analizeze schimbarea condițiilor de plată. În caz de dificultăți financiare, soluțiile pot include amânarea unei părți a ratelor sau o perioadă fără plăți, dar trebuie discutate și aprobate de creditor.

Surse verificate la 19 noiembrie 2026: OUG nr. 50/2010 și OUG nr. 52/2016, prin Portalul Legislativ; informațiile publicate de BCR, BRD, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank și EOS Finance IFN; informarea Biroului de Credit; recomandările CSALB.