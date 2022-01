Ce model de tabla magnetica este mai potrivit pentru universitati?

Tablele vechi, de culoare verde sau neagra, pe care se scrie cu creta, sunt cunoscute si sub denumirea de table academice. Cu toate acestea, mediul academic a evoluat si majoritatea universitatilor de renume, din Romania sau din afara, utilizeaza cu preponderenta tabla magnetica.

De ce ar trebui utilizata tabla magnetica in sistemul de invatamant?

Cei care nu au uitat experienta din timpul scolii si cei care inca lucreaza in educatie cunosc foarte bine dezavantajele unei table pe care se scrie cu creta. Cateva exemple ar fi buretele care trebuie udat regulat, achizitionarea constanta de instrumente si, poate cea mai negativa consecinta, praful creat de creta.

Toate dezavantajele sunt de domeniul trecutului atunci cand se face trecerea la o tabla magnetica. Pretul acesteia este relativ redus si, atunci cand este ingrijita corespunzator, poate rezista chiar si zece ani. De exemplu, in cadrul magazinului online Viamond, pretul unei astfel de table incepe de la 28 de lei.

Care este cea mai buna tabla pentru universitati?

Sistemul universitar implica interactiunea directa cu studentii, moment in care profesorii sunt nevoiti sa noteze diferite informatii rapid pe tabla. Pentru astfel de situatii, este indicata utilizarea unui model de tabla magnetica. Aceasta poate fi stearsa mult mai usor si rapid, iar culoarea markerelor folosite este mult mai vizibila decat cea a cretelor colorate.

Descopera, in continuare, o lista cu recomandari de tabla care sunt perfecte pentru a fi utilizate in mediul universitar!

Tabla din sticla. Disponibile intr-o gama variata de culori, tablele magnetice din sticla sunt extrem de rezistente si elegante. Acestea sunt acoperite in spate pentru lizibilitate si pot fi montate cu usurinta pe perete. Tabla mobila. Alta varianta extrem de populara este tabla mobila. Dotata cu un stativ din aluminiu prevazut cu patru roti, aceasta poate fi rotita pentru obtinerea unei vizualizari excelente din orice unghi. Tabla, model triptic. In cazul anumitor materii, precum matematica, logica sau chimie, expunerea informatiilor pe tabla este esentiala. Pentru a beneficia de suprafata necesara si pentru a economisi spatiu in sala de curs, este recomandata alegerea unei table triptice. Aceasta include doua usi, care pot fi deschise atunci cand volumul de informatii este crescut.

Care sunt criteriile de care trebuie sa tii cont?

Acum ca ai descoperit care sunt principalele tipuri de tabla magnetica utilizate in universitati, a venit momentul sa afli care sunt aspectele la care trebuie sa fii atent in momentul in care achizitionezi acest dispozitiv.

Principalele caracteristici de care trebuie sa tii cont sunt: dimensiunea, sistemul de prindere, instrumentele de scris si de stergere utilizate, accesoriile, precum si functionalitatile de care ai nevoie. Retine ca exista posibilitatea de a apela la specialistii magazinului online Viamond pentru montarea tablei.

In plus, acest magazin online ti-a pregatit nenumarate oferte, ideale pentru institutiile de invatamant moderne. Un exemplu este pachetul in care sunt incluse tabla interactiva IQBoard Dual Touch, videoproiectorul 3D si suportul de tavan pentru acesta.

Acceseaza chiar acum magazinul online Viamond si descopera mult mai multe modele si oferte! Comenzile din Bucuresti si Ilfov care depasesc suma de 199 de lei sunt gratuite. In restul tarii, comenzile mai mari de 299 se livreaza gratuit. Daca nu esti multumit de calitatea produsului achizitionat, acesta poate fi returnat simplu si rapid in 30 de zile.