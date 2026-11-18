Proprietarul unei locuințe plătește anual impozit pe clădire și pe teren; dacă o închiriază, datorează impozit pe chirie și, când veniturile ating pragul legal, contribuție la sănătate; dacă o vinde, datorează impozit pe transfer. După cumpărare, declară locuința la primărie în 30 de zile, iar după închiriere înregistrează contractul la ANAF tot în 30 de zile.

Cât se plătește anual pentru locuință

Impozitul pe clădire se calculează pornind de la suprafața construită impozabilă. Aceasta se înmulțește cu valoarea legală pe metru pătrat, cu coeficientul pentru zona și rangul localității și cu cota stabilită de consiliul local. Cota și suma de plată se verifică la direcția de taxe locale a primăriei, în hotărârea locală pentru 2026 sau în decizia de impunere.

Pentru 2026, valoarea folosită în calcul este de 2.677 de lei pe metru pătrat pentru o locuință din beton sau cărămidă cu utilități și de 1.606 lei fără utilități, conform Legii nr. 239/2025. Nu acestea sunt impozitele de plată. Dacă suprafața construită nu poate fi măsurată pe exterior și se folosește suprafața utilă, aceasta se înmulțește mai întâi cu 1,4.

De exemplu, la 60 de metri pătrați construiți pentru o locuință din beton cu utilități, prima înmulțire dă 160.620 de lei: 60 × 2.677. Pentru a ajunge la impozitul anual, suma trebuie înmulțită și cu coeficientul zonei și cu cota din hotărârea locală. Fără localitate și zona fiscală, exemplul nu poate avea o sumă finală corectă.

Impozitul pe teren depinde de suprafață, categoria de folosință, zonă și rangul localității. La un apartament se ia în calcul cota de teren înscrisă în actele cadastrale, nu suprafața utilă a apartamentului. Și nivelul acestui impozit se verifică în hotărârea locală.

În 2026, valoarea de la care se calculează impozitul pe clădire scade cu 15% dacă imobilul are între 50 și 100 de ani inclusiv și cu 25% dacă are peste 100 de ani, conform OUG nr. 9/2026. O renovare majoră poate schimba anul construcției folosit la calcul dacă ridică valoarea imobilului cu cel puțin 50%. Pentru locuința folosită ca domiciliu, persoana cu handicap grav are o reducere de 50% a impozitului pe clădire și pe terenul aferent, iar cea cu handicap accentuat, de 25%, pe baza actelor justificative depuse la direcția locală de taxe.

Există și un impozit special pentru locuințele a căror valoare impozabilă comunicată de organul fiscal local depășește 2.500.000 de lei. Cota este de 0,9% numai pentru partea care trece de acest prag, nu pentru întreaga valoare. Pragul privește valoarea impozabilă, nu prețul cerut la vânzare.

Când se plătește și ce se face după cumpărare

Impozitele locale pe clădire și teren se plătesc în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie. Consiliul local poate acorda o reducere de cel mult 10% pentru plata integrală până la 31 martie; procentul se verifică în hotărârea locală. Dacă impozitul total este de cel mult 50 de lei, se plătește integral până la primul termen.

Pentru întregul an plătește persoana care deținea locuința la 31 decembrie în anul precedent. Cine a cumpărat în 2026 declară locuința în cel mult 30 de zile de la dobândire și începe, de regulă, să datoreze impozitul anual de la 1 ianuarie 2027.

După cumpărare, depui declarația de impunere la direcția de taxe locale în cel mult 30 de zile. Prezinți actul de proprietate și documentele cerute de primăria localității în care se află locuința. Verifici în decizia de impunere suprafața, zona și reducerile care ți se aplică. Dacă datele nu corespund actelor, te adresezi direcției de taxe locale.

Cum se declară chiria și cât este impozitul

Când chiriașul este persoană fizică, proprietarul înregistrează contractul la ANAF, apoi declară venitul din chirie după încheierea anului. Cele două obligații au formulare și termene diferite.

În cel mult 30 de zile de la semnarea contractului, depui formularul C168 și o copie a contractului la ANAF. Înregistrezi tot în 30 de zile și modificările ulterioare, potrivit Ordinului nr. 161/2025. Depui actele la registratură, prin poștă cu confirmare de primire sau electronic, prin Spațiul Privat Virtual. Pentru chiria obținută în 2026 de la o persoană fizică, declari venitul prin Declarația unică și plătești impozitul până la 25 mai 2027. În declarație verifici și dacă datorezi contribuția la sănătate.

Venitul brut anual este chiria din contract, indiferent când sunt încasați banii. Se adaugă cheltuielile care revin proprietarului, dar sunt plătite de chiriaș, și, când este cazul, investițiile suportate de acesta. Din venitul brut se scad 20% ca sumă fixă pentru cheltuieli; impozitul este de 10% din ce rămâne, adică 8% din venitul brut înainte de eventuala contribuție la sănătate.

La o chirie de 2.000 de lei pe lună timp de 12 luni, fără alte sume adăugate, venitul brut din exemplu este 24.000 de lei. Se scad 20%, adică 4.800 de lei, și rămâne un venit net de 19.200 de lei. Impozitul de 10% din această sumă este 1.920 de lei.

Contribuția la sănătate, numită CASS, se datorează dacă venitul net din chirii, adunat cu veniturile relevante din alte categorii, ajunge în 2026 la cel puțin 24.300 de lei. În exemplul de mai sus, chiria singură nu atinge pragul. Materialul ANAF pentru 2026 stabilește următoarele sume:

La venituri relevante de la 24.300 de lei: CASS de 2.430 de lei.

La venituri relevante de la 48.600 de lei: CASS de 4.860 de lei.

La venituri relevante de la 97.200 de lei: CASS de 9.720 de lei.

Dacă chiriașul este o firmă sau altă entitate obligată să țină contabilitate, aceasta calculează și reține impozitul la fiecare plată. Reținerea este de 10% după scăderea cotei de cheltuieli de 20%, iar firma virează impozitul până la 25 a lunii următoare. Proprietarul primește chiria după reținere, dar venitul rămâne relevant la verificarea pragului CASS.

Ce se plătește la vânzare

La vânzarea unei locuințe din patrimoniul personal, impozitul pe transfer este de 3% dacă proprietarul a deținut-o cel mult trei ani inclusiv și de 1% dacă a deținut-o mai mult de trei ani. Regula se aplică din 1 ianuarie 2023. Impozitul nu se calculează pe profitul rămas după scăderea prețului plătit la cumpărare.

Conform OUG nr. 138/2024, baza este valoarea declarată de părți în act. Dacă această valoare este mai mică decât valoarea minimă din studiul de piață al camerelor notarilor, la calcul se folosește valoarea minimă din studiu. Aceasta diferă după imobil și zonă; notarul calculează și încasează impozitul înainte de autentificarea actului.

De exemplu, dacă baza de calcul este 300.000 de lei, vânzătorul datorează 9.000 de lei la cota de 3% sau 3.000 de lei la cota de 1%. Calculul este valabil numai dacă valoarea minimă din studiul notarial nu depășește cei 300.000 de lei. Dacă o depășește, impozitul se calculează la acea valoare minimă mai mare.

Vânzătorul are nevoie de certificatul fiscal pentru imobil, care dovedește achitarea obligațiilor locale. Îl cere de la organul fiscal local; acesta îl emite în cel mult două zile lucrătoare, iar certificatul este valabil 30 de zile. Cu excepțiile prevăzute de lege, actul de înstrăinare încheiat fără certificat este nul.

Înainte de programarea la notar, părțile pregătesc actele de identitate și de stare civilă, actul de proprietate, documentația cadastrală, certificatul fiscal, adeverința de la asociația de proprietari, certificatul energetic și documentele privind utilitățile. Notarul confirmă lista necesară pentru tranzacția respectivă.

Impozitul pe transfer nu include onorariul notarului și înscrierea cumpărătorului în cartea funciară, numită intabulare. Onorariul minimal crește pe tranșe de valoare și poate avea TVA adăugată. Dacă cel care cumpără este persoană fizică, intabularea costă 0,15% din valoarea trecută în act. La 300.000 de lei, costul este de 450 de lei. Dacă se înscrie și o ipotecă, tariful este de 100 de lei pe imobil, la care se adaugă 0,1% din suma garantată.

Întrebări frecvente

De când se numără anii dacă vând o locuință moștenită?

Pentru calculul perioadei de deținere, data dobândirii prin moștenire este data decesului persoanei de la care a fost moștenită locuința.

O firmă care îmi plătește chirie mai depune vreun formular?

Firma declară impozitul reținut de la proprietar prin formularul 205, până în ultima zi a lunii februarie din anul următor.

Cine plătește onorariul notarului și intabularea?

De regulă, cumpărătorul suportă onorariul și intabularea, iar vânzătorul impozitul pe transfer. Părțile pot stabili o altă împărțire a costurilor.

O donație poate avea impozit pe transfer?

Regulile transferului proprietății privesc și alte operațiuni decât vânzarea, inclusiv donația. Pentru costul unui act concret, notarul stabilește tipul transferului și obligațiile aplicabile.

Surse verificate la 18 noiembrie 2026: Codul fiscal publicat de ANAF; Legea nr. 239/2025; OUG nr. 9/2026; Codul de procedură fiscală publicat de ANAF; Ordinul nr. 161/2025 și materialele ANAF despre chirii din martie și aprilie 2026; OG nr. 16/2022; OUG nr. 138/2024; HG nr. 1.336/2023; normele de onorarii publicate de Uniunea Națională a Notarilor Publici; tarifele ANCPI aplicabile în martie 2026.