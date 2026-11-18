În 2026, stimulentul de inserție este de 1.500 de lei pe lună dacă începi să ai venituri înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni, respectiv de 650 de lei dacă începi după acest prag. Ca să primești banii din ziua următoare începerii veniturilor, depui cererea la primăria de domiciliu sau reședință în cel mult 30 de zile lucrătoare; dacă depui mai târziu, plata începe în ziua cererii.

Cine poate primi stimulentul

Poți cere stimulentul dacă îndeplinești condițiile pentru concediul de creștere a copilului: ai avut cel puțin 12 luni de venituri impozabile sau perioade recunoscute de lege în cei doi ani dinaintea nașterii. Intră aici salariile și veniturile din activități independente, drepturi de autor, agricultură, silvicultură sau piscicultură. Suma depinde de vârsta copilului când începi să ai venituri, nu de mărimea salariului.

Îl pot solicita părinții firești și adoptivi, persoanele cărora copilul le-a fost încredințat în vederea adopției, cele care îl au în plasament sau tutelă și asistenții maternali profesioniști pentru propriii copii. Dreptul este legat de veniturile cerute de lege, nu de obligația de a rămâne la același angajator.

Cât primești în funcție de data revenirii

Dacă începi să ai venituri înainte ca un copil fără dizabilități să împlinească 6 luni, primești 1.500 de lei pe lună până la 2 ani ai copilului. Apoi poți primi 650 de lei pe lună până la 3 ani, dacă veniturile continuă.

Dacă începi după pragul de 6 luni, primești 650 de lei pe lună, cel mult până la 3 ani ai copilului.

Pentru copilul cu dizabilități, suma de 1.500 de lei se aplică atunci când veniturile încep înainte de împlinirea unui an și se plătește până la 3 ani. Apoi poți primi 650 de lei pe lună până la 4 ani, dacă veniturile continuă.

Dacă veniturile încep după ce copilul cu dizabilități împlinește un an, suma este de 650 de lei pe lună, cel mult până la 4 ani ai copilului.

Dacă începi să ai venituri abia după încheierea concediului, la 2 ani ai copilului sau la 3 ani în cazul copilului cu dizabilități, poți primi cei 650 de lei numai dacă ai beneficiat anterior, cel puțin o lună, de concediu și indemnizație ori de stimulent. Condiția pentru plata de după concediu este prevăzută în normele actuale. Vechea cerință de a reveni cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani nu mai este regula pentru suma de 650 de lei.

La un salariu brut de 6.000 de lei, de exemplu, revii când copilul are 5 luni. Salariul de 6.000 de lei nu intră în calculul stimulentului: suma fixă este 1.500 de lei, din care se scad 0 lei impozit, 0 lei contribuție la pensie și 0 lei contribuție la sănătate. Primești 1.500 de lei ca stimulent, iar salariul rămas după taxele salariale se calculează separat.

Pentru a compara trei date de revenire, exemplele de mai jos presupun luni întregi de plată, venituri fără întrerupere și nicio perioadă în care stimulentul se suspendă. Suma efectivă poate diferi dacă prima lună nu este întreagă.

Revenire la 5 luni: 19 luni × 1.500 de lei = 28.500 de lei până la 2 ani; apoi 12 luni × 650 de lei = 7.800 de lei. Totalul din exemplu este 36.300 de lei până la 3 ani.

Revenire la 8 luni: 28 de luni × 650 de lei = 18.200 de lei până la 3 ani.

Revenire la 24 de luni, după încheierea concediului: pentru 12 luni plătite integral, 12 × 650 de lei = 7.800 de lei până la 3 ani. Se aplică și condiția de a fi primit anterior cel puțin o lună concediu și indemnizație ori stimulent.

Poți primi salariul și stimulentul în aceeași perioadă, dar nu și indemnizația pentru creșterea copilului. Când ceri stimulentul, plata indemnizației se suspendă. Contribuția de sănătate introdusă din august 2025 pentru indemnizație nu se reține din stimulent. O majorare a stimulentului la nivelul indemnizației a fost propusă, dar nu schimbă sumele aplicabile în 2026: 1.500 și 650 de lei.

Ce acte pregătești

Dacă primești deja indemnizația pentru creșterea copilului, nu refaci întregul dosar. Pentru trecerea la stimulent, pregătești cererea și, în principal, dovada de la angajator că începi să ai venituri impozabile sau documentul ori declarația potrivită activității tale.

Dacă soliciți direct stimulentul, fără să fii deja în plata indemnizației, primăria verifică și dreptul la concediul de creștere. Pregătești:

Cererea, actul de identitate și certificatul de naștere al copilului sau livretul de familie.

Dovezile veniturilor și ale celor 12 luni cerute de lege, precum și actul care arată începerea sau reluarea activității.

Declarația privind celălalt părinte și, după caz, actele de adopție, plasament sau tutelă ori certificatul de dizabilitate al copilului.

Pentru întoarcerea la același angajator, pregătești cererea de reluare a activității, decizia angajatorului și dovada veniturilor. Dacă treci la alt angajator și vechiul contract a încetat, primăria poate cere dovada încetării și copia noului contract. Dacă vechiul contract este suspendat sau ai două contracte în același timp, actele trebuie să arate situația reală; încetarea unui contract nu este o condiție generală pentru stimulent.

În cazul activităților independente, pot fi cerute actul care îți permite să desfășori activitatea, dovada reluării ei, documentele privind veniturile, declarația fiscală sau registrul de încasări și plăți. Pentru plata în cont, primăria poate cere un extras de cont. Actele diferă după felul veniturilor și după dreptul primit deja, iar primăria verifică dosarul pentru situația ta.

Cum depui cererea la timp

Dacă ești salariat, anunți angajatorul în scris cu cel puțin 30 de zile înainte de revenirea la muncă. Dacă respecți această obligație, angajatorul nu îți poate restricționa accesul la stimulent. Pregătești actele care arată data începerii veniturilor și situația ta: trecere de la indemnizație, cerere directă, alt angajator sau activitate independentă. Depui cererea la primăria comunei, orașului, municipiului sau sectorului unde ai domiciliul ori reședința, în cel mult 30 de zile lucrătoare de la începerea veniturilor. Primăria verifică dosarul și îl trimite agenției teritoriale de plăți. Păstrezi dovada depunerii. Agenția soluționează cererea în 15 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului la ea și comunică decizia în 5 zile lucrătoare de la emitere.

Dacă nu ai drept la concediu de maternitate, stimulentul poate fi acordat de la naștere când depui cererea în 60 de zile lucrătoare. Pentru adopție, plasament sau tutelă, termenul de 60 de zile lucrătoare curge de la măsura prin care copilul a intrat în grija ta. Aceste termene nu înlocuiesc termenul obișnuit de 30 de zile lucrătoare pentru revenirea la venituri.

Ce faci dacă se schimbă situația

Dacă nu mai ai venituri eligibile și ceri să revii în concediul de creștere, stimulentul se suspendă. Când începi din nou să ai venituri, ceri reluarea plății. Orice schimbare care poate suspenda sau încheia dreptul trebuie comunicată în scris primăriei în 15 zile lucrătoare.

Dacă și celălalt părinte îndeplinește condițiile pentru concediu, cel puțin două luni sunt rezervate acestuia. În acea perioadă, stimulentul nu se plătește, cu excepțiile prevăzute de norme pentru solicitarea numai a stimulentului sau pentru cererea făcută cu cel puțin trei luni înainte de vârsta-limită.

Întrebări frecvente

Pot trimite cererea online?

Da, dacă primăria sau agenția teritorială are un sistem care primește și înregistrează dosare electronic. Nu orice primărie este obligată să accepte actele prin e-mail.

Se oprește stimulentul dacă intru în concediu medical?

Concediile medicale prevăzute de OUG nr. 158/2005 nu suspendă stimulentul. Concediul de maternitate este excepția.

Există o zi fixă pentru prima plată?

Nu există o dată națională fixă pentru prima plată după emiterea deciziei. ANPIS anunță calendarele de plată lunare.

Ce fac dacă cererea este respinsă?

Agenția teritorială trebuie să îți comunice decizia în 5 zile lucrătoare de la emitere. Decizia poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Surse verificate la 18 noiembrie 2026: OUG nr. 111/2010; Normele aprobate prin HG nr. 52/2011; HG nr. 536/2021; HG nr. 865/2023; Legea nr. 141/2025; Primăria municipiului Cluj-Napoca; Primăria municipiului Constanța; Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.