La licitațiile executorilor judecătorești, ca să cumperi un apartament depui o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației la care participi, iar pentru o mașină depui cel puțin 10%. Dacă câștigi, garanția se scade din preț: achiți restul în cel mult 30 de zile de la vânzarea apartamentului, iar pentru mașină imediat sau în cel mult 5 zile, numai dacă creditorul acceptă.

Ghidul privește vânzările făcute de executorii judecătorești, nu licitațiile ANAF, care au altă procedură. Regulile de participare și plată sunt în Codul de procedură civilă.

Unde găsești licitațiile și ce verifici

Licitațiile se caută gratuit în registrul electronic al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, la licitatii.executori.ro/REPES. În registru apar imobilele și bunurile mobile care valorează peste 2.000 de lei. Anunțurile de vânzare sunt încărcate de executorii judecătorești.

În anunț verifici executorul și numărul dosarului, bunul vândut, data, ora și locul licitației, prețul de pornire, garanția, contul în care se depune și termenul pentru ofertă. Pentru apartament, compari adresa și numărul de carte funciară cu actele bunului. Citești și ce drepturi asupra locuinței sunt trecute acolo, inclusiv dreptul altei persoane de a o folosi.

Cum te înscrii și ce acte depui

Poate licita o persoană care are dreptul legal să cumpere bunul. Proprietarul datornic nu poate participa, nici prin altcineva. Dacă trimiți un reprezentant, acesta are nevoie de o procură specială făcută la notar.

Alegi licitația și citești anunțul ei. Pentru apartament, verifici și cartea funciară, unde sunt înscrise drepturile asupra locuinței; pentru mașină, verifici identificarea și descrierea bunului din anunț. Depui garanția în contul indicat de executor și păstrezi dovada. Pentru apartament este 10% din prețul de pornire al acelui termen. Pentru mașină este de cel puțin 10% și trebuie depusă cel târziu până la începutul licitației. Pentru apartament, depui oferta scrisă cu prețul propus și felul în care vei plăti, dovada garanției și actul de identitate. Dacă participi prin reprezentant, adaugi procura. Verifici în anunț actele cerute pentru bunul ales; modelul UNEJ cuprinde cereri și oferte atât pentru imobile, cât și pentru bunuri mobile. Oferta pentru apartament se depune, de regulă, cel târziu în ziua dinaintea licitației. Dacă oferi cel puțin prețul de pornire, o poți depune și în ziua licitației. Participi la licitație. Dacă obții bunul, plătești diferența dintre prețul oferit și garanția deja depusă, în termenul aplicabil apartamentului sau mașinii.

Creditorii care își pot recupera banii din prețul apartamentului, coproprietarii și persoanele cu prioritate legală la cumpărare pot fi scutiți de garanție. Dacă dreptul lor acoperă mai puțin decât garanția cerută, depun diferența.

De la ce preț pornește licitația

La primul termen pentru un apartament, licitația începe de la valoarea stabilită prin evaluare. Dacă nu se vinde, următorul termen pornește de la 75% din primul preț. Când sunt cel puțin doi licitatori și nu se obține prețul de pornire al celui de-al doilea termen, poate câștiga oferta cea mai mare, dar nu una sub 30% din prețul primei licitații. Cu un singur licitator trebuie oferit cel puțin prețul de începere al termenului.

La al treilea termen pentru apartament, pornirea este la 50% din primul preț; dacă sunt cel puțin doi licitatori, vânzarea se poate face la oferta cea mai mare. Pentru mașină, primul preț este cel din anunț, stabilit la sechestru sau prin evaluarea unui specialist. După o licitație nereușită, termenele următoare pornesc de la 75%, apoi de la 50% din prețul inițial. Prețul de pornire nu este un preț de cumpărare garantat.

Cât plătești dacă obții bunul

La un apartament evaluat la 300.000 de lei, de exemplu, al doilea termen pornește de la 225.000 de lei. Garanția este 10% din această sumă, adică 22.500 de lei. Dacă participă cel puțin doi licitatori și apartamentul se vinde cu 180.000 de lei, câștigătorul mai depune 157.500 de lei în cel mult 30 de zile de la vânzare: din prețul de 180.000 de lei scade garanția de 22.500 de lei.

Înscrierea apartamentului pe numele cumpărătorului are un cost separat. Pentru o persoană fizică, tariful ANCPI este de 0,15% din valoarea din act. Dacă valoarea din act este 180.000 de lei, tariful este 270 de lei. Cumpărătorul verifică și eventualele cheltuieli indicate în anunțul licitației.

La o mașină cu un preț inițial de 100.000 de lei, de exemplu, termenul următor pornește de la 75.000 de lei. Garanția minimă este atunci 7.500 de lei. Dacă mașina pusă drept garanție se vinde cu 75.000 de lei, mai sunt de plătit 67.500 de lei, pe loc sau în maximum 5 zile, dacă creditorul acceptă.

Dacă nu câștigi apartamentul, ceri executorului restituirea garanției după vânzare; pentru această restituire, regula nu fixează un număr de zile. Dacă nu câștigi mașina, soliciți executorului restituirea sumei și păstrezi dovada depunerii. Dacă obții apartamentul, dar nu plătești la termen, acesta este scos din nou la vânzare pe seama ta: poți datora cheltuielile noii licitații și diferența dintre prețuri, care se pot reține mai întâi din garanție.

După plata apartamentului, executorul întocmește actul de adjudecare, care dovedește proprietatea, și cere înscrierea dreptului în cartea funciară pe cheltuiala cumpărătorului. Pentru mașină, după plata prețului, ceri executorului actele eliberate pentru bun și informațiile necesare preluării lui; cu aceste acte verifici formalitățile de trecere pe numele tău la serviciul de înmatriculări.

Ce verifici dacă apartamentul este ocupat sau licitația este contestată

Înainte să oferi un preț, verifici dacă apartamentul este ocupat și dacă persoana dinăuntru are un contract de închiriere ori alt drept care poate rămâne valabil după vânzare. Dacă ocupantul nu are un drept care să poată fi opus cumpărătorului, actul de adjudecare permite cererea de predare a locuinței prin executor. Verifici și starea bunului pe cât este posibil: la vânzarea silită nu primești garanție pentru defectele ascunse.

În cartea funciară poate fi notat procesul-verbal al licitației, iar acesta poate fi contestat în termen de o lună de la înscrierea adjudecării. Termenul nu trebuie confundat cu cel al contestației obișnuite la executare, care este, în principiu, de 15 zile de la aflarea actului contestat.

Chiar și plata integrală poate fi urmată de oprirea vânzării înainte de emiterea actului de adjudecare. Prin Decizia nr. 23/2026, Înalta Curte a stabilit că executarea se desființează dacă debitorul sau altă persoană interesată depune întreaga datorie, sumele adăugate și cheltuielile până la emiterea acelui act. Executorul nu îl mai emite nici dacă licitatorul câștigător a plătit deja tot prețul.

Întrebări frecvente

Poți plăti apartamentul în rate?

Numai dacă se obțin acordurile cerute de lege, inclusiv cel al creditorului și, pentru partea care depășește datoria, al debitorului. Se stabilesc avansul, ratele, termenele și dobânda legală. Nu este un drept automat al cumpărătorului.

Poți vedea interiorul apartamentului înainte de licitație?

Ceri executorului informații despre posibilitatea de a vedea locuința. Fotografiile și descrierea din anunț nu înlocuiesc verificarea stării ei.

Ce acte îi trebuie unei firme ca să liciteze?

Verifică anunțul licitației alese. O publicație de vânzare imobiliară din 2026 cere certificatul de înmatriculare, hotărârea asociaților sau acționarilor, dovada mandatului reprezentantului și certificatul constatator.

Ce faci dacă executorul refuză nejustificat să îndeplinească un act?

Dacă insiști să primești motivul refuzului, executorul trebuie să îl dea în cel mult 5 zile. Pentru un refuz nejustificat, poți depune plângere în 5 zile de când ai aflat de el, la judecătoria în raza căreia se află biroul executorului.

Ce se întâmplă cu ipotecile de pe apartament?

După adjudecare, ipotecile și celelalte garanții înscrise pentru datorii se șterg potrivit legii. Alte drepturi asupra locuinței, cum poate fi un contract de închiriere, trebuie verificate separat.

Surse verificate la 18 noiembrie 2026: Codul de procedură civilă, Portalul Legislativ; Catalogul Național al Serviciilor Publice, Autoritatea pentru Digitalizarea României; registrul și modelul de cerere UNEJ; publicație de vânzare imobiliară UNEJ din 2026; Decizia nr. 23/2026 a Înaltei Curți de Casație și Justiție; Ordinul ANCPI nr. 16/2019, actualizat la 8 martie 2026; Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești.