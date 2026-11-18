Dacă ești asigurat la sănătate, poți primi fără plată consultații, analize și tratamente din pachetul de bază, dar numai în condițiile acestuia, la furnizori care au contract cu o casă de asigurări. Primul pas este să verifici dacă figurezi ca asigurat; pentru specialist și analize îți trebuie, de regulă, bilet de trimitere.

Verifici asigurarea și cardul

Introduci CNP-ul și numărul de verificare pe pagina CNAS de verificare a calității de asigurat. Dacă rezultatul nu corespunde situației tale, contactezi casa de asigurări de care aparții și păstrezi dovada verificării.

Cardul de sănătate este personal. Când serviciul îl cere, cardul se introduce în cititor și tastezi codul PIN. După cinci încercări greșite la rând, cardul se blochează.

Dacă nu ți-a fost emis încă un card, poți primi servicii fără el. Pentru un card pierdut sau distrus, ceri casei de asigurări o adeverință de înlocuire. La urgențe și la consultațiile la distanță nu este necesară folosirea cardului.

Urmezi pașii până la consultație sau analize

Verifici dacă figurezi ca asigurat și te înscrii la un medic de familie ales de tine. Te programezi la medicul de familie. După consultație, acesta îți poate da, dacă este cazul, bilet pentru specialist sau analize ori o prescripție pentru medicamente. Înainte de programare, verifici dacă specialistul, laboratorul sau spitalul are contract cu o casă de asigurări pentru serviciul de care ai nevoie. Furnizorul contractat trebuie să afișeze casa cu care lucrează și serviciile oferite; poți cere confirmarea și casei de asigurări. Prezinți cardul, dacă ți-a fost emis și serviciul îl cere, precum și biletul de trimitere sau prescripția, după caz. Dacă folosești o adeverință de înlocuire a cardului, o prezinți în locul acestuia.

Biletul nu face gratuit un serviciu la orice clinică. Furnizorul trebuie să aibă contract pentru acel serviciu, iar serviciul trebuie să fie inclus în pachet și acordat în condițiile de decontare descrise în Ghidul asiguratului publicat de CNAS.

Primești consultații la medicul de familie și la specialist

Medicul de familie te poate consulta pentru o boală nouă, pentru agravarea unei boli cronice sau pentru prevenție. În funcție de problemă și de serviciile oferite în cabinet, poate face EKG, pansamente sau tratamente injectabile.

La specialist mergi, de obicei, cu bilet de la medicul de familie sau de la alt specialist aflat în contract cu o casă de asigurări. Pentru urgențe și servicii de planificare familială nu este necesar biletul. Dacă ai una dintre anumite boli cronice, precum diabet, astm sau o afecțiune oncologică, poți merge direct la specialist, cu programare, pentru control periodic ori agravarea bolii.

Consultațiile de prevenție sunt disponibile și adulților neasigurați. Normele Ordinului nr. 1.857/441/2023 prevăd pentru persoanele fără simptome de 18-39 de ani cel mult două consultații anual, iar de la 40 de ani un pachet de cel mult trei consultații, în cel mult șase luni consecutive. Medicul recomandă analizele în funcție de vârstă și de riscurile constatate.

Faci analize și investigații cu bilet valabil

Analizele și investigațiile se decontează dacă ai indicație medicală, bilet de la un medic aflat în contract și alegi un laborator sau un centru de imagistică aflat, la rândul său, în contract. Poți folosi biletul la un furnizor contractat cu orice casă de asigurări, nu doar cu aceea cu care lucrează medicul care l-a emis. În aceste condiții, pot fi decontate analize de sânge și urină, ecografii, radiografii, CT și RMN.

Biletul pentru analize este valabil, în mod obișnuit, 30 de zile. Pentru prevenție poate fi valabil până la 60 de zile, iar pentru boli cronice, urmărirea unui caz medical și recoltări de țesuturi, până la 90 de zile. Verifică perioada înscrisă pe bilet înainte să faci programarea.

Dacă laboratorul nu poate face investigația pe loc, trebuie să te programeze cât biletul este valabil și să scrie data pe spatele lui. Dacă nu accepți programarea, trebuie să îți dea biletul înapoi, ca să poți căuta alt laborator contractat.

Pentru urmărirea unor boli precum cancerul, diabetul, bolile cardiovasculare sau boala cronică de rinichi, investigațiile trebuie făcute în cel mult cinci zile calendaristice de la solicitare, dacă biletul are mențiunea „MONITOR” și codul corespunzător. Pentru prevenție, sarcină și suspiciunea de cancer există reguli speciale de decontare, legate de marcajul pus pe bilet. O programare pentru analize obișnuite nu primește automat termenul rezervat unui bilet „MONITOR”.

La spital pot apărea costuri chiar dacă ești asigurat

La o internare programată ai nevoie, de regulă, de bilet de trimitere. Nu îți trebuie bilet la urgență, la naștere, pentru chimioterapie, radioterapie și în unele cazuri de boli contagioase care cer izolare. Spitalizarea acoperă investigațiile, tratamentul, medicamentele, materialele și îngrijirea necesare cazului.

Într-un spital public aflat în contract, pentru spitalizarea continuă poate exista o coplată între 5 și 10 lei, prevăzută de HG nr. 521/2023; unele persoane sunt scutite prin lege. Dacă ceri cazare cu confort ridicat, spitalul poate încasa cel mult 300 de lei pe zi și nu percepe acest cost pentru ziua externării. Nu poate cere alte plăți pentru cheltuielile necesare tratării cazului, în afara celor prevăzute de lege.

De exemplu, dacă spitalul stabilește coplata la 10 lei, iar pentru o zi de cazare cu confort ridicat, care nu este ziua externării, percepe tariful maxim de 300 de lei, totalul este 10 + 300 = 310 lei. Exemplul presupune că nu ești scutit de coplată și că ai cerut cazarea suplimentară.

La un spital privat aflat în contract poți plăti diferența dintre tariful privat pentru cazul tău și suma decontată de casa de asigurări. Suma decontată se calculează folosind valoarea cazului și tariful pe caz al spitalului, astfel că tariful privat, singur, nu îți spune cât vei plăti. Cere înainte de internare tariful, suma decontată și devizul estimativ, valabil cinci zile lucrătoare; pentru schimbarea costurilor este necesar acordul tău scris.

Medicamentele compensate pot lăsa o sumă de plată

Un medicament compensat trebuie să fie pe lista aprobată de stat, prescris de un medic aflat în contract și eliberat de o farmacie aflată în contract. Compensarea se aplică la prețul de referință, nu neapărat la prețul de vânzare. Plătești prețul de vânzare din care se scade suma compensată.

Pentru grupa A, compensarea este de 90% din prețul de referință. Dacă prețul de referință este, de exemplu, 100 de lei, casa acoperă 90 de lei. La un preț de vânzare tot de 100 de lei, plătești 10 lei; dacă farmacia vinde produsul cu 120 de lei, plătești 120 − 90 = 30 de lei. Pentru alte grupe, procentul diferă, astfel că suma depinde de medicamentul prescris și de prețul lui.

Fără asigurare primești un pachet mai restrâns

Dacă nu ești asigurat, poți primi servicii pentru urgențe, boli contagioase cu risc de răspândire, urmărirea sarcinii și perioada de după naștere, planificare familială și prevenție. În condiții speciale, sunt acoperite și servicii pentru depistarea sau confirmarea cancerului. Pentru gravide există și testări pentru hepatita B, hepatita C și HIV.

Analizele, investigațiile și tratamentele obișnuite prescrise de specialist sunt, în principiu, plătite de persoana neasigurată, cu excepțiile pentru serviciile speciale. În spital, serviciile pentru o urgență sunt acordate până la rezolvarea acesteia.

Ceri explicații când ți se solicită o plată

Dacă ți se cer bani pentru un serviciu pe care îl crezi decontat, cere explicația în scris și factura ori decontul pentru suma solicitată. Verifică apoi dacă furnizorul are contract pentru acel serviciu și dacă sunt îndeplinite condițiile privind biletul și asigurarea. Dacă laboratorul nu te poate primi pe loc, cere programare în perioada de valabilitate a biletului sau restituirea biletului, dacă refuzi data oferită.

Păstrează biletul și documentele primite. Poți sesiza casa de asigurări și poți descrie situația în formularul CNAS „Raportează experiența ta cu un serviciu de sănătate”, care permite atașarea documentelor.

Întrebări frecvente

Câte consultații la specialist acoperă un bilet?

Pentru aceeași boală apărută recent ori pentru agravarea uneia cronice, specialistul poate acorda cel mult trei consultații pe un bilet, în cel mult 60 de zile de la prima. La a doua și a treia nu îți trebuie alt bilet. Pentru o afecțiune cronică, pe baza unui bilet se pot acorda cel mult patru consultații într-un trimestru, dar nu mai mult de două într-o lună.

Consultația la dentist este gratuită pentru orice adult?

Nu. Copiii până la 18 ani și anumite categorii de tineri au servicii stomatologice decontate integral. Pentru adulți, decontarea este de 60% sau 100%, în funcție de serviciu și de categoria din care fac parte.

Plătesc diferența pentru un dispozitiv medical?

Dispozitivul se acordă pe baza prescripției unui medic aflat în contract. Dacă prețul de vânzare depășește prețul de referință folosit la decontare, diferența poate rămâne în sarcina ta.

Există o compensare mai mare a medicamentelor pentru pensionarii cu venituri mici?

În 2026, un pensionar poate primi o compensare de 90% pentru medicamentele din grupa B dacă veniturile lui din pensii și indemnizație socială nu trec de 2.020 de lei pe lună și dacă îndeplinește condițiile legii. Limita este de 336 de lei pe lună pentru valoarea prescripțiilor calculată la preț de referință.

Surse verificate la 18 noiembrie 2026: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ghidul asiguratului, ediția a III-a, ianuarie 2025; HG nr. 521/2023, forma actualizată în 2026; Ordinul nr. 1.857/441/2023, normele folosite în 2026; Legea nr. 95/2006; HG nr. 720/2008; platforma SIUI și formularul de raportare ale CNAS.