Camera Deputaților a adoptat la 18 noiembrie 2026 un proiect care schimbă actele cu care pensionarii, veteranii, invalizii și văduvele de război vor dovedi dreptul la călătorii reduse sau gratuite. Noile acte ar urma să fie folosite de la 1 ianuarie 2028, nu de la data votului.

Până atunci, beneficiarii folosesc documentele de călătorie valabile potrivit regulilor de acum. Proiectul mai trebuie promulgat și publicat în Monitorul Oficial înainte să devină lege.

Ce act ar folosi pensionarii la călătorie

Potrivit raportului comisiilor pentru muncă și transporturi, pensionarii din sistemul public ar dovedi dreptul la reducere cu documentul de plată a pensiei sau cu documentul care îi informează ce sumă au primit, întocmit de Casa Națională de Pensii Publice. Pentru pensiile militare ar fi folosit talonul emis de casa de pensii sectorială, iar pensionarii din sisteme proprii neintegrate ar folosi documentul de plată emis de instituția care le administrează pensia.

Aceste documente ar avea un cod QR, pe care transportatorul l-ar putea scana pentru a verifica dacă beneficiarul mai are călătorii disponibile. Dacă verificarea electronică nu funcționează temporar, proiectul prevede verificarea documentului fizic împreună cu un act de identitate valabil.

Schimbarea privește dovada dreptului, nu o majorare a reducerii. Legea nr. 147/2000 acordă în prezent pensionarilor vizați șase călătorii simple pe an cu reducere de 50% și prevede o legitimație de transport tip card, personalizată cu numele și CNP-ul, valabilă un an și reînnoită anual după predarea celei vechi. Casa Națională de Pensii Publice arată că taloanele speciale pentru anul următor sunt trimise, de regulă, în decembrie, împreună cu talonul de pensie.

Veteranii și văduvele ar folosi legitimațiile lor

Veteranii, invalizii de război și văduvele de război ar dovedi dreptul la transport cu legitimația corespunzătoare fiecărei categorii. Raportul comisiilor prevede documente emise de autoritățile competente, pe hârtie securizată sau sub formă de card, cu cod QR.

Introducerea codului nu ar reduce numărul călătoriilor gratuite și nu ar schimba clasele, mijloacele de transport ori drepturile însoțitorilor prevăzute de lege. Legea nr. 44/1994 acordă, între altele, șase călătorii gratuite dus-întors sau 12 simple văduvelor de război și unor categorii de veterani. Marii mutilați, invalizii de război și veteranii decorați au dreptul la 12 călătorii dus-întors sau 24 simple.

Documentele vechi ar rămâne valabile până în 2028

Proiectul prevede că tichetele de călătorie gratuite și taloanele speciale emise înainte de intrarea legii în vigoare ar putea fi folosite până la 1 ianuarie 2028. Prin urmare, votul nu obligă beneficiarii să își schimbe acum documentele. Raportul nu stabilește o procedură prin care aceștia să ceară sau să predea legitimații în perioada de trecere.

Forma adoptată prevede intrarea legii în vigoare la 30 de zile după publicarea în Monitorul Oficial. Articolele care schimbă actele folosite de pensionari și de beneficiarii Legii veteranilor au însă o dată separată de aplicare: 1 ianuarie 2028. Regulile de aplicare ar urma să fie actualizate în 90 de zile de la intrarea legii în vigoare.

Camera Deputaților a adoptat proiectul PL-x nr. 594/2026 cu 245 de voturi pentru, fără voturi împotrivă sau abțineri; un deputat nu a votat. La 18 noiembrie, proiectul fusese depus la secretarul general al Camerei pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituționalității. Următoarele etape sunt trimiterea la promulgare și publicarea în Monitorul Oficial.