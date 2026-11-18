Prețurile de consum din România au fost, în octombrie 2026, cu 7% mai mari decât în octombrie 2025, cea mai mare creștere anuală din Uniunea Europeană, arată datele publicate de Eurostat la 18 noiembrie. Media UE a fost de 4%, iar pentru un om al cărui venit nu s-a schimbat, scumpirile înseamnă că aceeași sumă cumpără mai puțin din coșul mediu de produse și servicii.

Diferența dintre România și media UE este de 3 puncte procentuale. Dacă produsele și serviciile din coșul folosit la calcul ar fi costat 100 de lei în octombrie 2025, creșterea de 7% le-ar duce la 107 lei în octombrie 2026. Este un exemplu pentru media măsurată, nu suma în plus plătită de fiecare familie.

Cifra de 7% compară prețurile la un an distanță. Doar față de septembrie 2026, prețurile din România au crescut cu 1% în seria Eurostat.

Scumpirile au accelerat față de septembrie

În septembrie 2026, rata anuală pentru România era de 6,5%, potrivit Eurostat. Ea a urcat cu 0,5 puncte procentuale în octombrie, dar a rămas sub rata de 8,4% înregistrată în octombrie 2025. Cu alte cuvinte, prețurile au continuat să crească, deși ritmul anual era mai mic decât cu un an înainte.

Media UE a urcat de la 3,8% în septembrie la 4% în octombrie 2026. După România, cele mai mari rate anuale din octombrie au fost în Lituania, cu 6,1%, și Bulgaria, cu 5,9%.

Serviciile s-au scumpit mai mult decât alimentele

Media de 7% nu descrie toate cumpărăturile unei familii. În comunicatul său din 12 noiembrie 2026, Institutul Național de Statistică a arătat că, față de octombrie 2025, serviciile s-au scumpit cu 11,23%, produsele nealimentare cu 7,66%, iar alimentele cu 3,07%.

O familie care cheltuiește o parte mai mare din venit pe servicii poate simți altfel scumpirile decât una care cumpără mai ales alimente. Nici creșterea de 7% a prețurilor nu înseamnă o pierdere identică pentru fiecare salariu: contează ce cumpără omul și dacă venitul lui s-a schimbat între timp.

De ce INS arată 6,9%, iar Eurostat 7%

Pentru octombrie 2026, INS a publicat o inflație anuală de 6,9% după calculul folosit pentru prețurile din România. Tot INS a calculat 7% după metoda comună statelor UE, cea folosită de Eurostat pentru a le compara.

Și creșterea față de septembrie diferă după metoda de calcul: 0,82% în seria națională INS și 0,96% în seria comună UE. Eurostat prezintă această din urmă creștere lunară rotunjită la 1%.

Următoarele date INS despre prețurile de consum sunt programate pentru 14 decembrie 2026. Eurostat are următoarea publicare programată pentru 17 decembrie 2026.