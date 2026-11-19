Cuponul de pensie îți arată drepturile pentru luna trecută pe el, sumele oprite și cât ai de primit. Ca să verifici plata, aduni drepturile, scazi reținerile și compari rezultatul cu banii intrați în cont sau primiți de la poștaș.

Ce înseamnă rubricile de pe cupon

Începe cu luna înscrisă pe cupon. O sumă pentru luni trecute poate apărea lângă drepturile lunii curente, dar nu este o creștere permanentă a pensiei.

Pensia cuvenită este suma stabilită prin decizia de pensie pentru luna respectivă, înainte de rețineri.

este suma stabilită prin decizia de pensie pentru luna respectivă, înainte de rețineri. Indemnizațiile și alte drepturi sunt sume adăugate dacă îndeplinești condițiile pentru ele. Pot fi înscrise separat și restanțe, adică bani datorați pentru luni trecute.

sunt sume adăugate dacă îndeplinești condițiile pentru ele. Pot fi înscrise separat și restanțe, adică bani datorați pentru luni trecute. Reținerile sunt banii opriți înainte de plată: contribuția pentru sănătate, numită CASS, impozitul și, după caz, popriri ori sume plătite anterior în plus, pe care casa de pensii le recuperează.

sunt banii opriți înainte de plată: contribuția pentru sănătate, numită CASS, impozitul și, după caz, popriri ori sume plătite anterior în plus, pe care casa de pensii le recuperează. Suma de plată este totalul drepturilor din care s-au scăzut reținerile. Pe aceasta o compari cu suma primită.

Dacă apare o indemnizație, verifică separat pentru ce drept este acordată. Dacă apare o restanță, verifică lunile la care se referă; dacă apare o poprire sau o recuperare, cere casei de pensii calculul și motivul reținerii.

Cum verifici suma pe un cupon-model

Modelul de mai jos folosește, ca exemplu, o pensie de 5.000 de lei, fără indemnizații, restanțe sau alte rețineri. Pentru fiecare drept de pensie, CASS este 10% numai din partea care depășește 3.000 de lei; impozitul este 10% din partea care rămâne peste acest prag după scăderea CASS. Casa teritorială oprește ambele sume înainte de plată.

Pensia cuvenită: 5.000 de lei, suma de la care începe verificarea.

5.000 de lei, suma de la care începe verificarea. Indemnizații și restanțe: 0 lei în acest exemplu.

0 lei în acest exemplu. CASS: 10% din 5.000 − 3.000 = 2.000 de lei, deci 200 de lei.

10% din 5.000 − 3.000 = 2.000 de lei, deci 200 de lei. Impozit: 10% din 5.000 − 3.000 − 200 = 1.800 de lei, deci 180 de lei.

10% din 5.000 − 3.000 − 200 = 1.800 de lei, deci 180 de lei. Alte rețineri: 0 lei în acest exemplu.

0 lei în acest exemplu. Suma de plată: 5.000 − 200 − 180 = 4.620 de lei.

ANAF dă și un calcul pentru o pensie de 5.300 de lei: CASS este 230 de lei, impozitul este 207 lei, iar suma rămasă este 4.863 de lei. Regula CASS pentru veniturile din pensii se aplică până la 31 decembrie 2027. Dacă ai și alte drepturi sau rețineri, nu folosi rezultatul acestor exemple drept suma ta finală: verifică fiecare rând de pe propriul cupon.

Ce poate explica o sumă adăugată

Indemnizația socială este un ajutor care completează veniturile eligibile până la nivelul legal, nu o pensie nouă. Pentru 2026, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) indică nivelul de 1.281 de lei. Suplimentul apare pe cupon, nu ca parte distinctă a calculului din decizia de pensie; o pensie mai mică de 1.281 de lei nu dă automat dreptul la întreaga diferență, deoarece se iau în calcul veniturile eligibile cumulate.

Un alt drept separat este indemnizația pentru însoțitor, acordată pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I. Din 1 iulie 2026, suma este de 2.163 lei. Nu adăuga automat o indemnizație la pensia din exemplul de mai sus pentru a calcula plata finală: tratamentul fiecărui drept și eventualele rețineri trebuie verificate pe cupon.

În 2026, mai există un ajutor în bani pentru pensionarii care au, în total, venituri de cel mult 3.000 de lei pe lună, stabilit prin OUG nr. 23/2026. Ajutorul anual este de 1.000 de lei pentru venituri de cel mult 1.500 de lei, 800 de lei pentru venituri între 1.501 și 2.000 de lei și 600 de lei pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei. Se acordă din oficiu, în două părți egale: prima în mai, a doua programată pentru decembrie 2026.

De exemplu, dacă venitul lunar cumulat luat în calcul pentru ajutor este de 1.281 de lei, tranșa aferentă este de 500 de lei. Dacă ea apare pe cupon, caut-o separat de pensia lunară și de eventualele restanțe; nu o considera o majorare permanentă a pensiei. Pentru pensia de urmaș, ajutorul se acordă fiecărui urmaș care îndeplinește condițiile.

Unde verifici punctajul și recalcularea

Cuponul arată plata lunară. Pentru punctaj și felul în care a fost stabilită pensia, verifică decizia de pensionare sau de recalculare și documentul de calcul. Legea nr. 360/2023 stabilește calculul: punctele adunate pentru anii luați în considerare, împreună cu punctele de stabilitate, formează totalul care se înmulțește cu valoarea punctului de referință. În 2026, valoarea acestui punct este de 81 de lei.

După o recalculare, compară suma din noua decizie cu rubrica „pensia cuvenită” de pe cuponul lunii din care decizia produce efecte. Verifică apoi separat eventualele restanțe și toate reținerile. Dacă dreptul stabilit și suma plătită nu se potrivesc, casa teritorială poate îndrepta diferența printr-o decizie de revizuire, din proprie inițiativă sau la cererea ta.

Ce faci când un cod sau o reținere nu este clară

Din noiembrie 2026, noul talon mov, cu informații mai detaliate și cod QR, este distribuit inițial celor care primesc pensia în cont sau pe card în Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița. Pentru un cod tipărit pe care nu îl înțelegi, cere explicația casei teritoriale care îți gestionează pensia, fără să presupui ce reprezintă după literele de pe talon.

Notează luna, pensia cuvenită, fiecare indemnizație sau restanță, fiecare reținere și suma primită. Compară aceste sume cu decizia de pensie sau de recalculare și cu dovada plății. Pentru o poprire ori o recuperare, notează exact suma reținută și cere motivul și calculul ei. Depune o cerere scrisă la casa teritorială de pensii, cu copia cuponului, a deciziei și a dovezii plății. Arată codul ori suma neclară și cere explicația sau îndreptarea diferenței. CNPP publică datele de contact ale caselor teritoriale. Dacă nu ești de acord cu o decizie comunicată de casa teritorială, o poți contesta în 45 de zile de la comunicare la tribunalul competent pentru domiciliul tău. Cererile privind drepturile de pensie sunt scutite de taxa judiciară de timbru. O cerere de lămurire a cuponului nu înlocuiește contestarea deciziei în acest termen.

Întrebări frecvente

Când intră pensia pe card și când ajunge cuponul?

CNPP face plata în cont sau pe card începând cu ziua de 12 a lunii, cel târziu pe 13. Documentul lunar de informare este trimis la domiciliu între 1 și 15 ale lunii.

În cât timp se rezolvă o cerere de recalculare?

Cererea se soluționează în 45 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu 30 de zile. Drepturile rezultate se acordă din luna următoare depunerii cererii.

Pot cere adăugarea anilor lucrați după pensionare?

Da, dacă primești pensie pentru limită de vârstă și ai lucrat după pensionare. Poți cere această recalculare o singură dată într-un an calendaristic.

Ce se întâmplă dacă am primit bani în plus din greșeală?

Casa de pensii poate recupera o plată necuvenită prin reținere sau scădere din drepturile lunare. Debitele din prestații sociale mai mici de 40 de lei nu se mai urmăresc.

Surse verificate la 19 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023; Legea nr. 141/2025; OUG nr. 23/2026; exemplul de calcul publicat de ANAF Brașov; informările și datele Casei Naționale de Pensii Publice.