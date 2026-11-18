Ajutorul social poate fi primit într-un cont folosit cu cardul, dar nu ai nevoie de cont ca să primești venitul minim de incluziune: poți alege plata prin poștă. Dacă primești deja banii prin poștă și vrei să treci la cont, depui o cerere scrisă la primărie pentru venitul minim de incluziune sau la agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială pentru alocație, indemnizația de creștere a copilului și prestațiile pentru persoanele cu handicap.

„Ajutor social” poate însemna plăți cu reguli diferite. Venitul minim de incluziune (VMI) cuprinde ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familia cu copii. Ajutorul pentru încălzire, alocația de stat și indemnizația de creștere a copilului sunt beneficii distincte.

Ce bani poți primi în cont sau prin poștă

Venitul minim de incluziune: poți alege un cont curent personal sau plata prin poștă. Dacă nu ai adăpost, regulile permit și plata pe baza unui stat de plată.

poți alege un cont curent personal sau plata prin poștă. Dacă nu ai adăpost, regulile permit și plata pe baza unui stat de plată. Alocația de stat pentru copii: poate fi trimisă prin poștă ori depusă într-un cont curent personal sau într-un cont de card. Pentru copiii aflați în protecție specială, plata se face numai în cont personal.

poate fi trimisă prin poștă ori depusă într-un cont curent personal sau într-un cont de card. Pentru copiii aflați în protecție specială, plata se face numai în cont personal. Stimulentul de inserție și indemnizația pentru creșterea copilului: se pot primi prin poștă ori într-un cont curent personal sau într-un cont de card.

se pot primi prin poștă ori într-un cont curent personal sau într-un cont de card. Prestațiile pentru persoanele cu handicap: pot fi plătite prin poștă sau în cont bancar. Pentru persoanele fără domiciliu, reședință ori locuință există și plata pe baza unui stat de plată.

Ajutorul pentru încălzire nu funcționează, de regulă, ca o sumă virată pe card. Pentru termoficare, gaze și electricitate, ajutorul se decontează prin furnizor sau printr-un cont special prevăzut de lege. Cererea se depune la primărie; pentru combustibili solizi sau petrolieri se aplică o modalitate de plată distinctă.

Cum treci de la poștă la cont

Stabilește ce beneficiu primești. Pentru VMI, mergi la primăria sau serviciul public de asistență socială care îți gestionează cererea. Pentru alocație, indemnizația de creștere a copilului, stimulentul de inserție și prestațiile pentru persoanele cu handicap, adresează-te agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială, AJPIS, sau APISMB în București. Cere schimbarea în scris. Trece datele beneficiarului și numărul contului, numit IBAN, și cere formularul folosit pentru beneficiul tău. Pentru indemnizația de creștere a copilului, noua opțiune trebuie comunicată în scris agenției teritoriale. Pregătește actul de identitate și dovada contului. Formularul pentru schimbarea plății alocației folosit de AJPIS Hunedoara cere un extras de cont. Acesta este un model local, nu un formular unic pentru toate beneficiile; instituția care primește cererea îți spune ce alte dovezi cere în cazul tău. Păstrează numărul de înregistrare. Cere confirmarea schimbării și verifică următoarea plată. Dacă banii merg tot prin poștă sau nu ajung, revino la instituția unde ai depus cererea și cere un răspuns scris, folosind numărul de înregistrare.

Nu există o dată unică de la care trecerea la cont produce efecte pentru toate beneficiile. Întreabă instituția care îți înregistrează cererea de la ce plată va folosi noua opțiune. Nici ziua plății nu este aceeași pentru toate ajutoarele: calendarul comunicat de ANPIS pentru noiembrie 2026 a prevăzut plăți în cont la 6 noiembrie pentru alocație și drepturile de creștere a copilului, la 13 noiembrie pentru prestațiile de handicap și începând cu 20 noiembrie pentru VMI și alte beneficii; distribuirea prin poștă a început la alte date. Acest calendar nu stabilește ziua plății pentru lunile următoare.

Pentru o cerere nouă de VMI, dreptul începe din luna următoare depunerii cererii, iar plata începe din luna următoare deciziei de acordare. Aceste termene privesc acordarea ajutorului, nu data la care se schimbă plata de la poștă la cont.

Cât primești prin venitul minim de incluziune

Alegerea contului sau a poștei nu schimbă suma cuvenită. Pentru VMI, contează veniturile din luna anterioară, numărul membrilor familiei și celelalte condiții ale programului. Jumătate din veniturile din muncă nu intră în calcul, în limita a 500 de lei pe familie. Nici alocația de stat a copilului, nici prestațiile pentru persoanele cu handicap nu se adaugă la venitul folosit pentru acest calcul.

De exemplu, o familie cu doi adulți și un copil școlar fără absențe nemotivate are un salariu net de 800 de lei și niciun alt venit luat în calcul. Jumătate din salariu, adică 400 de lei, nu intră în calcul; suma este sub limita de 500 de lei. Rămân 400 de lei. În formula VMI, primul membru valorează 1, iar ceilalți doi câte 0,5. Valoarea familiei este 2, iar venitul ajustat este 400 împărțit la 2, adică 200 de lei.

În acest exemplu, plafonul ajutorului de incluziune este 275 × 2, adică 550 de lei. După scăderea celor 400 de lei luați în calcul ca venit, ajutorul de incluziune ar fi 150 de lei. Pentru un copil și un venit ajustat de cel mult 393 de lei, ajutorul pentru familia cu copii este de 186 de lei, potrivit cuantumurilor aplicabile drepturilor din aprilie 2026. Totalul ar fi 336 de lei pe lună, dacă familia îndeplinește și celelalte condiții. Pentru o persoană singură de cel puțin 65 de ani, plafonul de pornire al ajutorului de incluziune este de 400 de lei, nu de 275 de lei. Aceste sume și regulile de calcul sunt stabilite prin Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Familia poate pierde dreptul la VMI dacă deține bunuri aflate pe lista legală de excludere, între care anumite locuințe suplimentare, terenuri și vehicule. În afara cazurilor exceptate de lege, persoanele care pot munci trebuie, de regulă, să se înscrie la agenția pentru ocuparea forței de muncă. Pentru ajutorul destinat familiei cu copii, mai mult de 15 absențe nemotivate reduc cu 50% suma aferentă copilului, iar peste 30 aceasta poate fi pierdută. Condiția privind frecventarea școlii nu se aplică unui copil cu dizabilitate.

Întrebări frecvente

Pot folosi contul soțului sau al altei persoane?

Pentru VMI, plata la bancă este prevăzută într-un cont curent personal. Pentru alt beneficiu, întreabă instituția plătitoare ce cont acceptă înainte să depui cererea; nu există o regulă unică pentru toate plățile.

Pot reveni de la cont la plata prin poștă?

Pentru indemnizația de creștere a copilului, schimbarea opțiunii inițiale se cere în scris la agenția teritorială. Formularul pentru alocație folosit de AJPIS Hunedoara are și opțiunea plății prin poștă. Cererea se face pentru fiecare beneficiu a cărui plată vrei să o schimbi.

Ce se întâmplă dacă nu ridic alocația adusă de poștă?

Dacă reprezentantul legal nu încasează alocația timp de trei luni consecutive, plata se suspendă. Reluarea și plata sumelor restante se cer în scris agenției teritoriale.

Ce fac dacă primesc o decizie greșită pentru prestația de handicap?

Decizia privind acordarea, respingerea, suspendarea sau modificarea prestației poate fi contestată în 30 de zile de la comunicare. Termenul privește decizia, nu simpla întârziere a unui virament.

Unde verific regula pentru ajutorul pe care îl primesc?

Pentru VMI și ajutorul de încălzire, cere lămuriri primăriei care îți primește cererea. Pentru alocație, indemnizația de creștere a copilului și prestațiile pentru persoanele cu handicap, cere procedura și situația plății la AJPIS sau APISMB.

Surse verificate la 18 noiembrie 2026: Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale; Legea nr. 196/2016 și normele aprobate prin HG nr. 1154/2022; HG nr. 507/2023; Legea nr. 61/1993; OUG nr. 111/2010; HG nr. 1019/2018; Legea nr. 226/2021; fișele Ministerului Muncii pentru indemnizația de creștere a copilului și prestațiile persoanelor cu handicap; formularul AJPIS Hunedoara pentru schimbarea plății alocației; calendarul de plăți comunicat de ANPIS pentru noiembrie 2026.