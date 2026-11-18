În noiembrie 2026, o persoană fără venituri care alege să se asigure în sistemul public de sănătate plătește 2.430 de lei pentru 12 luni. Unui angajat eligibil cu salariul minim i se rețin 412,50 lei pe lună pentru sănătate, adică 4.950 de lei dacă aceeași reținere s-ar aplica timp de 12 luni.

Diferența este de 2.520 de lei. Pentru persoana fără venituri, plata este o alegere; pentru angajat, contribuția se reține din salariu. Cele 12 luni de asigurare prin alegerea plății pot începe în orice lună a anului, pe când suma reținută efectiv din salariu în 2026 se calculează pentru anul calendaristic.

De ce persoana fără venituri plătește 2.430 de lei

Suma pentru 2026 se calculează din salariul minim brut valabil la 1 ianuarie, de 4.050 de lei. Șase salarii înseamnă 24.300 de lei, iar contribuția de sănătate este 10% din această sumă: 2.430 de lei. Hotărârea Guvernului nr. 146/2026 a ridicat salariul minim la 4.325 de lei de la 1 iulie, dar această creștere nu schimbă contribuția aleasă pentru 2026.

Plata se face în două părți. La depunerea declarației se achită 607,50 lei, adică 25% din total; ceilalți 1.822,50 lei se achită până la 25 mai 2027 inclusiv, conform Legii nr. 141/2025. Persoana fără venituri care nu alege această plată și nu este asigurată în altă categorie nu datorează contribuția opțională.

Cât se reține din salariul minim

În noiembrie 2026, salariul minim brut este de 4.325 de lei. Pentru un angajat cu normă întreagă, la funcția de bază, care îndeplinește condițiile facilității și are un venit brut de cel mult 4.600 de lei, 200 de lei pe lună nu intră în calculul contribuției. Din 4.325 de lei rămâne o bază de 4.125 de lei, iar 10% înseamnă 412,50 lei reținuți lunar de angajator.

Contribuția opțională de 2.430 de lei este egală cu aproximativ 5,89 luni de reținere la acest nivel: 2.430 împărțit la 412,50. Este doar un echivalent de calcul, nu o plată lunară pentru persoana fără venituri.

Situație CASS Perioadă Persoană fără venituri care alege plata 2.430 lei 12 luni de asigurare Angajat eligibil la salariul minim, ianuarie-iunie 2026 375 lei O lună Angajat eligibil la salariul minim, iulie-decembrie 2026 412,50 lei O lună Reținerea din noiembrie înmulțită cu 12 4.950 lei 12 luni la același nivel Angajat eligibil la salariul minim tot anul 2026 4.725 lei Anul calendaristic

Cei 4.950 de lei sunt o sumă calculată ca și cum reținerea din noiembrie ar rămâne neschimbată 12 luni. Pentru un angajat care a fost la salariul minim și a îndeplinit condițiile facilității în fiecare lună din 2026, contribuția pentru anul calendaristic este 4.725 de lei: șase luni cu 375 de lei și șase luni cu 412,50 lei. Față de contribuția opțională, diferența în această comparație este de 2.295 de lei.

Cine verifică dacă trebuie să plătească

Înainte de a alege plata, persoana fără venituri trebuie să verifice dacă este deja asigurată fără această contribuție. Printre categoriile prevăzute de lege se află copiii și tinerii eligibili, femeile însărcinate și cele care au născut recent, bolnavii oncologici, persoanele cu handicap pentru veniturile prevăzute de lege și pensionarii pentru pensiile neimpozitate. Sunt prevăzute și alte situații, între care anumite concedii medicale.

Soțul, soția și părinții fără venituri proprii nu mai sunt asigurați gratuit, în mod automat, printr-un membru al familiei din septembrie 2025. Pentru ei există posibilitatea plății prin declarația unică.

Cum se depune declarația și se confirmă asigurarea

Pentru plata aleasă în 2026 se folosește declarația unică, formularul 212. Ea se depune la ANAF oricând în cursul anului în care persoana alege să plătească, nu inițial la casa de sănătate.

Se verifică mai întâi dacă persoana este deja asigurată fără această plată. Dacă nu este, se completează în formularul 212 partea pentru contribuția de sănătate plătită prin alegere. Declarația se depune la ANAF online, prin Spațiul Privat Virtual sau e-guvernare, ori pe hârtie, la registratură sau prin poștă. La depunere se plătesc 607,50 lei. Restul de 1.822,50 lei se plătește până la 25 mai 2027 inclusiv. După depunere, se verifică online calitatea de asigurat. Dacă persoana nu apare ca asigurată, contactează casa județeană de asigurări de sănătate; Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș indică trimiterea declarației și a recipisei pentru validare.

De exemplu, o persoană fără venituri care depune formularul pe 18 noiembrie 2026 plătește atunci 607,50 lei și are de achitat 1.822,50 lei până la 25 mai 2027. Calitatea de asigurat începe la depunerea declarației și durează 12 luni. Angajatul nu depune acest formular pentru contribuția reținută din salariu: calculul și reținerea sunt făcute de angajator.

Întrebări frecvente

Se poate plăti pentru soț, soție sau părinți fără venituri?

Da. Persoana care datorează contribuția de sănătate poate alege, prin declarația unică, să plătească pentru fiecare dintre aceștia dacă se află în întreținerea sa. Pentru fiecare se folosește formula de 10% din șase salarii minime de la 1 ianuarie.

Cât se reține la un salariu brut de 6.000 de lei?

La un salariu brut de 6.000 de lei, ales ca exemplu, limita de 4.600 de lei pentru facilitatea din a doua jumătate a lui 2026 este depășită. Nu se scad cei 200 de lei: baza este de 6.000 de lei, iar 10% din ea înseamnă 600 de lei contribuție de sănătate pe lună.

Ce servicii are o persoană care nu alege plata?

Dacă nu este asigurată pe alt temei, persoana are acces la pachetul minimal de servicii, nu la întregul pachet de bază al asiguraților.

De când începe asigurarea prin alegerea plății?

Calitatea de asigurat începe la data depunerii declarației unice și durează 12 luni.

Surse verificate la 18 noiembrie 2026: Hotărârea Guvernului nr. 146/2026; OUG nr. 89/2025; Legea nr. 141/2025; OUG nr. 128/2024; Ordinul ANAF nr. 2.736/2025 și pagina ANAF despre declarația unică; Codul fiscal; Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș; Ghidul asiguratului al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.