Cum să porți o brățară din aur sau alte brățări pentru a arată bine

Multor femei le este greu să-și accesorizeze ținutele cu brățări, mai ales dacă acestea sunt din aur. Unele spun că le este greu să facă acest lucru, altele spun că nu pot găsi niciodată ocazia potrivită pentru a le purta, iar plângerea pe care o auzim cel mai des este că brățările din aur sunt greu de asortat cu alte accesorii.

Indiferent de toate acestea, brățările din aur rămân printre cele mai frumoase și atemporale bijuterii pe care o femeie le poate cumpăra pentru ea. Când sunt purtate corect și alese cu bun gust, adaugă o notă perfectă de clasă și glamour oricărei ținute.

Dacă nu ești sigură cum să porți brățările din aur, dar doreșți să le încorporezi în ținutele tale pentru toate ocaziile, continuă să citești pentru a află mai multe.

Ia în considerare evenimentul la care participi

Când selectezi ce piesă să porți, asigură-te că le porți în conformitate cu ocazia. Când ești la serviciu, nu dorești ca brățările pe care le porți să faci mult zgomot și să perturbe mediul de lucru sau, și mai rău, să-ți distragă atenția.

Bratara din aur pe care o porți pentru a lucra ar trebui să fie subțire și elegantă, ceva care vorbește de personalitatea ta. Dacă porți o ținută elegantă, alege o brățară mai neutră. Și, de asemenea, dacă alegi o ținută neutră, nu te teme să faci o declarație cu o brățară de aur mai plină.

În același timp, nu ar trebui să te ferești nici de brățările mai groase. Când ești în oraș sau la o cină cu prietenii, o brățară groasă ar putea fi exact lucrul pe care ținuta ta trebuie să-l aibă pentru a străluci.

Mix and match

Scopul tău nu ar trebui să fie să îți încarci brațele cu cât mai multe brățări. De obicei, în aspectul cel mai elegant, o singură brățară din aur pe o încheietură este suficientă pentru a oferi un aspect frumos și rafinat.

Cu toate acestea, nu ar trebui să-ți fie frică să experimentezi. A purta câteva brățări cu culori sau modele diferite ar putea fi un aspect deosebit pentru ținuta ta, la fel ca și purtarea a câtorva lățimi diferite. Aspectul mai multor brățări poate fi minunat cu ținuta potrivită. Amintește-ți doar că îți impui stilul, deci ai încredere în propria judecată.

Rămâi la clasic

După cum am menționat anterior, cel mai clasic aspect este o rochie neagră simplă și o frumoasă brățară din aur sau chiar argint. Dacă ești în căutarea unei oportunități de a purta o brățară și cercei asortați, acesta este momentul să o faci. Adăuga un colier statement atemporal și vei întoarce toate capetele.

Nu combina metalele

Am menționat mai devreme mix and match-ul, dar acesta este un look în care ar trebui să ai grijă. S-ar putea să fii tentat să amesteci argint și aur atunci când combini brățările, dar ar trebui să te ferești. Look-ul tinde să arate dezordonat și adesea nu va oferi rezultatele pe care le cauți.

Cu toate acestea, nu este nimic în neregulă cu combinarea în schemă de culori a metalului. O brățară de aur combinată cu o brățară arămie ar putea oferi un aspect wow.

Nu renunța la confort

Găsirea potrivirii perfecte pentru încheietura mâinii este un alt element cheie pentru selectarea brățării perfecte. Dacă brățara ta este prea strânsă, nu îți va oferi mișcarea și fluxul de care ai nevoie și îți va face încheieturile să pară prea mari.

La fel, dacă brățara ta este prea mare, vei întâmpina câteva probleme. Probabil ți se va părea ciudat, indiferent de cât de frumoasă este piesă. Și când va cădea, va trebui să petreci mult timp căutând-o.

O brățară frumoasă, dar nepotrivită, nu este niciodată o alegere bună. Deci, asigură-te că îți măsori încheietura, astfel încât să poți găsi dimensiunea perfectă pentru ta.

Combină cu brățări cu mărgele sau cristale

În timp ce s-ar putea să te gândești la „brățări cu mărgele” ca și cum ar fi bijuterii pentru copii, este timpul să renunți la această presupunere. Brățările cu mărgele sunt confortabile, frumoase și cu atât mai distractive de accesorizat alături de brățările din aur.

Ai putea amestecă și potrivi culorile. Dacă ești în căutarea unui aspect boho chic clasic, brățările cu mărgele stivuite și o rochie maxi creează o declarație frumoasă pentru orice ocazie.

Mai puțin este mai bine

Am menționat deja acest lucru, dar merită să repetăm. Nu exagera cu orice accesoriu, dar mai ales cu brățările purtate, cu atât mai mult dacă sunt din aur. Ar trebui să te simți confortabil să porți câteva, dar există o linie fină între frumos stivuite și supraîncărcate.

Atenție la mânecă

Dacă porți o cămașă care îți va acoperi încheieturile, ai grijă cu brățările. S-ar putea să te simți bine să porți multe brățări, dar ar fi incomod că brățările să între sub mânecă. În funcție de mânecă, va fi purtată și brățara.

Cumpără smart

S-ar putea să pară tentant să achiziționezi bijuterii care să fie ieftine și să se potrivească cu trendul actual. Dar înainte de a face asta, gândește-te! Vei mai purta vreodată acea piesă? O să se rupă înainte să scoți măcar din banii tăi? Va fi la modă peste câțiva ani?

Ar trebui să te gândești să achiziționezi la o piesă frumoasă, atemporală, care nu se va demoda niciodată. Avantajul cumpărării unei bijuterii mai de lux este că va rezista în timp. Cumpără o brățară de aur de lux de la ags-bijuterie.ro.