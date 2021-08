Pentru aportul de vitamina B12 si acizi grasi Omega-3, consuma macrou afumat

Dintre cei mai sanatosi pesti pe care merita sa ii introduci in regimul tau alimentar face parte deliciosul macrou afumat, bogat in acizi grasimi Omega-3 si vitamina B12. Acesta contine si seleniu, magneziu, fier, potasiu, zinc si sodiu, avand un rol esential in reechilibrarea organsimului.

Stiai ca 100 de grame de macrou iti asigura 40% din doza zilnica necesara de proteine? Pe langa savoarea gustului, te poti bucura de multiple avantaje pe care consumul de macrou afumat le asigura organismului tau. Afla despre ce este vorba!

Continutul mare de Omega-3 te ajuta sa iti reglezi nivelul de colesterol

Macroul este recomandat de specialistii in nutritie pentru reducerea nivelului de colesterol din sange. Consumul acestui peste scade riscul de infarct miocardic, accident vascular cerebral, boli cardiace, dar si de ateroscleroza. Pestele afumat isi pastreaza gustul autentic, are o savoare unica si este usor de combinat cu o garnitura simpla, cum ar fi orezul sau o salata de cruditati. In plus, te ajuta sa te mentii in limitele calorice zilnice si sa te bucuri de o masa copiasa, care nu iti pune in pericol greutatea optima. Este un aliment bogat in proteine, asigurant 40% din doza zilnica necesara pentru un stil sanatos de viata. Merita!

Aportul de minerale contribuie la sanatatea sistemului osos

Macroul contine o gama variata de minerale: de la magneziu, seleniu si zinc, la calciu, fier si mangan. Toate aceste minerale sunt asociate cu o buna densitate osoasa. Sintetizand aceste minerale in mod natural, direct din hrana, inlaturi riscul de aparitie a osteoporozei, chiar si cu inaintarea in varsta. Acizii grasi Omega-3 reduc inflamatiile si au un efect antioxidant. Se poate spune, fara exagerare, ca acest peste este o sursa de sanatate in farfurie, care vine la pachet si cu un gust delicios de care te poti bucura pe deplin. Gasesti macroul afumat gata preparat in comert, numai bun de consumat, alaturi de o garnitura simpla.

Macroul este o sursa de nutrienti pentru creierul uman

Un alt efect pozitiv ce deriva din consumul regulat de macrou este imbunatatirea cognitiei. Nivelul ridicat de acizi grasimi Omega-3 imbunatatesc, in mod considerabil, functia congnitiva a creierului. Riscurile bolilor neurodegenerative sunt atenuate prin alimentatia potrivita, ne atrag atentia specialistii, iar consum de macrou este recomandat pentru persoanele predispuse la aceste afectiuni. Mai mult, proprietatile antiinflamatorii ale acestui peste reduce acumularea placii, ce precede simptomele bolii Alzheimer sau Parkinson. Iata, asadar, inca un motiv in plus sa te bucuri de acest preparat simplu si usor de consumat.

Favorizeaza ingrijirea parului, a unghiilor si a pielii

Sanatatea se vede si la exterior – este mai mult decat o zicala. Prin componenta sa nutritiva, macroul satisface toate nevoile in ceea ce priveste ingrijirea parului, a unghiilor si a pielii. Omega-3 actioneaza ca un antioxidant in organism si reduce stresul oxidativ, precum si efectele radicalilor liberi. Persoanele care consuma, in mod regulat, acest tip de peste vor remarca reducerea ridurilor, a petelor de varsta, precum si ameliorarea anumitor afectiuni antiinflamatorii, cum ar fi eczema si psoriazisul. Fierul, proteinele, zincul si acizii grasi Omega-3 ajuta la o buna ingrijire a parului, reducand – in acelasi timp – si afectiunile scalpului.

