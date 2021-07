Sfaturi utile pentru inchirierea unui apartament

Sunt foarte multi tineri aflati la inceput de drum care cauta un loc linistit si perfect pentru a se dezvolta atat personal cat si profesional. Alegerea unui apartament poate deveni o misiune imposibila, mai ales in Bucuresti.

In acest oras sunt foarte multe optiuni dar totodata sunt si foarte multe probleme. Chiar si agentiile de imobiliare au pierdut teren foarte mult in ceea ce priveste increderea clientilor. Multi fug de agentii, multi fug de proprietari agresivi sau dubiosi.

Iata cateva sfaturi despre inchiriere apartament de care poti tine cont atunci cand vrei sa faci o schimbare in viata ta:

Propune-ti un buget intelept si realist

Inainte de a incepe cautarile pentru un apartament, trebuie sa iti faci un buget. Acest buget trebuie sa il compui in functie de stilul tau de viata, venit si planurile de viitor pe care le ai in acest moment. La planuri de viitor, ne referim in special la economii. Cu un buget temperat, vei putea sa pui si bani deoparte pentru alte planuri.

Gandeste-te la nevoile tale

Alegerea locatiei apartamentului poate interfera foarte mult cu stilul tau de viata, locul de munca, sau cel unde inveti. Unul din cele mai importante lucruri este sa ai in vedere nevoile tale. Astfel, te vei ghida astfel incat sa fii aproape de un metrou cu care ajungi rapid la destinatia ta. Daca nu ai metrou aproape de destinatia ta, atunci orienteaza-te in functie de alte mijloace de transport in comun.

E suficient de aproape apartamentul de alte locatii in care ai treaba periodic? Ai la dispozitie si locuri de entertainment pe gustul tau in apropiere? Acesteasunt doar cateva din intrebarile pe care ti le vei pune inainte de a cauta un apartament. Zona in care il vei alege este foarte importanta, deci verifica cu atentie.

Viziteaza apartamentul inainte de a plati

Cel mai important aspect este vizita apartamentului. Pune o multime de intrebari proprietarilor sa vezi daca chiar sunt seriosi si au intretinut apartamentul. Nu-ti fie rusine deoarece s-ar putea sa iti para rau mai tarziu ca te-ai abtinut. Sunt multi proprietari care incearca sa te ia pe repede inainte, sa te vrajeasca si sa iti spuna ca e o super oferta. Nu te lasa influentat de vorbe, verifica cu ochii tai mereu. Orice curiozitate trebuie sa aiba raspuns de la un proprietar serios.

Loc de parcare inclus

Pentru cei care detin o masina, locul de parcare este o necesitate in Bucuresti. E aproape imposibil sa gasesti un loc free aproape de casa. Asa ca pune-ti acest filtru cand cauti un apartament daca nu vrei sa fii frustrat ca pierzi zilnic 30 de minute pana gasesti un loc liber.

Afla si cum poti sa faci retur emag rapid la produsele comandate online rapid si simplu.