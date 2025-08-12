Măsurile sunt aplicabile atât cetățenilor italieni, cât și străinilor aflați pe teritoriul țării, inclusiv turiștilor sau muncitorilor sezonieri, iar autoritățile spun că scopul principal este reducerea poluării și protejarea mediului.

Țara din UE unde un muc de țigară îți poate aduce amendă de peste 1.000 € și chiar închisoare

Un simplu muc de țigară aruncat pe geamul mașinii poate costa acum 1.118 euro. Potrivit relatărilor Digi24, în cazul în care o persoană aruncă recipiente — fie PET-uri, fie sticle de sticlă sau pungi de gunoi — amenda poate ajunge la 18.000 de euro.

Nu contează dacă obiectul este aruncat direct din mașină sau după ce șoferul coboară pentru a-l lăsa pe marginea drumului: legea consideră ambele situații la fel de grave. Mai mult, pentru cei care administrează afaceri și elimină ilegal deșeurile rezultate din activitate, sancțiunile pot ajunge până la 27.000 de euro.

Probele video devin dovadă oficială

O altă modificare importantă adusă legislației italiene este legată de modul în care se stabilesc vinovații. Începând de acum, imaginile surprinse de camerele de supraveghere pot fi folosite direct ca probe în aplicarea sancțiunilor.

Cum în multe orașe italiene aceste sisteme sunt amplasate aproape pe fiecare stradă, șansele de a scăpa nepedepsit sunt minime. Autoritățile au subliniat că acest mecanism va fi aplicat inclusiv în zonele frecventate de turiști și în regiunile cu o prezență mare de muncitori străini, printre care se numără și mulți români.

Măsura se aliniază unei tendințe mai largi din Europa de a combate ferm comportamentele care afectează spațiul public și mediul, prin sancțiuni severe și monitorizare constantă.

Cazuri speciale: arii protejate și pedepse cu închisoarea

Pentru deșeurile aruncate în arii protejate sau în zone naturale de interes ecologic, pedepsele pot fi și mai dure. În aceste situații, pe lângă amenzile foarte mari, legea prevede inclusiv posibilitatea condamnării la închisoare.

Astfel, un gest aparent banal, precum aruncarea unui ambalaj sau a unui rest de țigară într-un parc național sau într-o rezervație, se poate transforma într-o problemă juridică serioasă. Autoritățile italiene speră ca aceste prevederi să descurajeze comportamentele iresponsabile și să protejeze patrimoniul natural.

Măsurile sunt parte a unei strategii naționale mai ample de curățare a spațiilor publice, reducere a poluării și respectare a normelor de mediu, fiind sprijinite de campanii de informare adresate populației.

Noile sancțiuni aplicate în Italia arată clar schimbarea de atitudine față de protecția mediului: toleranța zero față de cei care aruncă deșeuri în spațiul public. Pentru șoferi, pietoni, turiști sau antreprenori, mesajul este simplu — orice gest de acest fel poate avea consecințe costisitoare sau chiar penale.