Uniforme școlare care pot provoca hipotermie și alergii. Odată cu apropierea noului an școlar, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a intensificat controalele în magazinele care vând uniforme și rechizite școlare. Instituția avertizează părinții să fie atenți la materialele din care sunt confecționate hainele pentru copii și să achiziționeze produse doar din surse sigure, care oferă documente fiscale.

Uniforme școlare care pot provoca hipotermie și alergii. Ce materiale trebuie evitate!

Potrivit ANPC, uniformele confecționate din fibre sintetice pot pune în pericol sănătatea celor mici. Aceste materiale nu permit pielii să respire și pot duce la hipotermie, reacții alergice și chiar la acumularea de electricitate statică, fenomen care afectează sistemul nervos.

Recomandarea specialiștilor este ca părinții să opteze pentru materiale naturale: bumbac și in pentru sezoanele mai calde, respectiv lână și cașmir în perioada rece. Totodată, ANPC atrage atenția că îmbrăcămintea nu trebuie să aibă mirosuri chimice puternice, acestea fiind un semnal al prezenței unor substanțe nocive.

Recomandări pentru alegerea corectă a uniformelor și rechizitelor

Instituția subliniază importanța verificării etichetelor produselor textile, unde trebuie să fie trecute compoziția fibroasă și instrucțiunile de întreținere. În cazul copiilor cu vârste între 7 și 14 ani, cordoanele funcționale nu trebuie să depășească 75 mm la fiecare capăt și nu trebuie să fie elastice, pentru a elimina riscul de accidente.

Pe lângă uniforme, controalele ANPC din anii anteriori au scos la iveală numeroase probleme:

Rechizite fără traducerea în limba română a caracteristicilor,

Ghiozdane și uniforme fără etichete de identificare sau compoziție,

Markere cu termen de valabilitate expirat,

Caiete și blocuri de desen care nu respectau numărul de file menționat pe copertă.

Un apel pentru siguranța copiilor

ANPC le recomandă părinților să cumpere rechizite și uniforme școlare doar din magazine autorizate, unde pot solicita bon fiscal și documente de achiziție, necesare în cazul unei reclamații. Atenția acordată acestor detalii poate face diferența între un produs sigur și unul care le poate dăuna copiilor.