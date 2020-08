Intra pe Velopa.ro si cumpara-ti un set nou de anvelope iarna. Simplu si rapid

Cumparaturile online fac parte din viata noastra de zi cu zi. Ne-am obisnuit sa facem achizitii direct din telefon sau de pe laptop incat am si uitat cum era atunci cand acest lucru nu era posibil. Din magazinele virtuale poti cumpara orice, inclusiv anvelope.

Achizitionarea unui set de anvelope nu este o misiune tocmai usoara, mai ales daca nu ai prea multe cunostinte in domeniu. Atunci cand a fost nevoie sa inlocuiesti pneurile, de regula te-ai dus intr-un service cu magazin si, la recomandarea mecanicului auto, ai comandat cauciucurile. Acum insa este mult mai simplu. Nu trebuie sa te mai deplasezi nicaieri, caci anvelopele iti vor fi aduse direct la usa.

Velopa.ro este un magazin online de pneuri al unuia dintre cei mai mari importatori de anvelope din Romania. In magazinul virtual vei gasi zeci de producatori si sute de tipuri de cauciucuri, de la anvelope vara, pana la anvelope iarna sau pneuri pentru vehicule mici ori de mari dimensiuni. Este modul cel mai comod de a face achizitii, din confortul casei tale sau de oriunde te afli, intrucat poti plasa comanda simplu, inclusiv de pe un telefon mobil.

Cand ai nevoie de anvelope noi

Schimbarea anvelopelor se face periodic, atunci cand acestea sunt uzate si te pot pune in pericol atat pe tine si pe cei pe care ii transporti cu masina, cat si pe ceilalti participanti la trafic. E important ca anvelopele sa aiba calea de rulare in buna stare, sa nu fie „tocite”, sa nu aiba fisuri. Dar la fel de important este ca ele sa fie folosite in functie de sezonul caruia i-au fost destinate. Astfel, nu vei putea rula masina cu cauciucuri de iarna, vara si nici invers nu este indicat.

Potrivit legislatiei, atunci cand temperaturile incep sa scada in mod constant sub 7 grade Celsius si exista riscul depunerii poleiului sau al caderilor de zapada care sa acopere carosabilului, masina are nevoie de un set de anvelope iarna. Acestea sunt realizate dintr-un cauciuc moale, mai rezistent la temperaturi scazute. Atunci cand anvelopa intra in contact cu o suprafata rece, devine mai moale si asigura o aderenta mai buna.

In schimb, circulatia pe timpul iernii cu masina echipata cu anvelope vara poate provoca accidente grave, intrucat distanta de franare cu astfel de pneuri va deveni mult mai mare. Cauciucurile de vara sunt realizate dintr-un material care are tendinta sa se intareasca in contact cu suprafete reci.

Asadar, echipeaza-ti mereu masina cu tipul potrivit de anvelope in functie de anotimp. Pe site-ul Velopa.ro vei gasi cauciucuri de la o multime de producatori foarte buni. Pe site vei gasi atat anvelope din gama de buget, cat si anvelope premium.

Spre exemplu, vei gasi atat anvelope din gama de buget ale unor branduri cunoscute precum Winrun, Compasal, Hilo si Radar. Toate aceste marci au un raport excelent calitate pret. Ofera performante foarte bune, iar tehnologia folosita la fiecare anvelopa demonstreaza faptul ca tehnologia nu a fost compromisa.

In gama anvelopelor premium se inscriu, printre altele, Bridgestone, Pirelli si Continental. Sunt marci care ofera anvelope ultra performante, cu un design inovativ, elegant, cu o calitate incontestabila a materialului din care sunt fabricate. Vei gasi anvelope atat pentru autoturisme de pasageri, cat si pentru SUV-uri, remorci, camioane si dubite, cauciucuri de vara, de iarna sau anvelope all-season.

Intra pe Velopa.ro si alege-ti setul de anvelope potrivit pentru masina ta. In magazinul online gasesti o varietate mare de produse disponibile imediat. Le poti comanda simplu, din confortul casei tale, iar ele iti vor fi aduse la usa in cel mai scurt timp. In plus, beneficiezi si de livrare gratuita.