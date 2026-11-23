Motorina s-a scumpit în România cu 3% în octombrie 2026 față de septembrie, una dintre cele mai mari creșteri lunare din Uniunea Europeană, arată datele publicate de Eurostat la 23 noiembrie. Pentru șoferii care alimentează, procentul arată cât de repede a urcat prețul, dar nu și câți lei în plus a costat un plin.

În aceeași comparație, motorina s-a ieftinit cu 0,2% la nivelul UE. Prețul ei a crescut totuși în 20 de state membre, iar România s-a aflat printre cele cu cele mai mari scumpiri.

România a avut a treia cea mai mare scumpire lunară

Eurostat a înregistrat o creștere mai mare în Irlanda, de 6,1%, și în Suedia, de 3,1%. România urmează cu 3%. Acesta este un clasament al creșterilor față de luna precedentă, nu al prețurilor plătite pentru un litru de motorină în fiecare țară.

Comparația cu restul UE arată că șoferii din România au avut o evoluție diferită de cea a prețului european, care a coborât ușor în octombrie. Cu o lună înainte, în septembrie, motorina se scumpise la nivelul UE cu 5,9% față de august. Procentele descriu schimbări de la o lună la alta; ele nu spun cât a costat alimentarea la o anumită pompă.

Un plin nu poate fi calculat în lei doar din procent

Creșterea de 3% provine din indicele lunar al prețurilor folosit de Eurostat. Indicele urmărește schimbarea prețurilor, dar nu dă un preț mediu al motorinei în lei pe litru pentru septembrie și octombrie în România. Pentru a afla diferența de cost a aceluiași plin, ar trebui comparate prețurile pe litru din cele două luni și înmulțită diferența cu numărul de litri alimentați.

Eurostat folosește acest indice pentru a urmări prețurile, nu pentru a stabili cât cheltuiește o anumită familie. Motorina are în datele sale o categorie separată de benzină și de grupa mai largă a combustibililor și lubrifianților. De aceea, procentele pentru aceste categorii nu pot fi puse în locul celui de 3% pentru motorina din România.

Creșterea de 29,5% privește altă comparație

Eurostat a publicat și o creștere de 29,5%, dar aceasta privește toți combustibilii și lubrifianții pentru transport personal din UE, în octombrie 2026 față de octombrie 2025. Nu este scumpirea lunară a motorinei din România și nici creșterea ei față de octombrie anul trecut.

Pentru aceeași grupă de produse și aceeași comparație cu anul precedent, creșterea fusese de 23,8% în august și de 31,4% în septembrie 2026. Pentru prețuri efective pe litru, Comisia Europeană publică prețuri naționale săptămânale ale produselor petroliere, o serie diferită de procentele lunare prezentate de Eurostat.