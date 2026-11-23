Poți câștiga bani online în România ca salariat sau lucrând pe cont propriu, dar trebuie să stabilești de la început cum ești plătit și ce obligații fiscale ai. Înainte să accepți o ofertă, verifică firma, pune tariful și plata în scris și nu trimite bani ca să începi lucrul ori să retragi un câștig afișat pe un site.

Cu ce muncă online poți începe

Poți căuta oferte pentru introducerea și verificarea datelor, asistență administrativă, răspunsuri pentru clienți sau moderarea mesajelor. Ai nevoie să poți folosi instrumentele cerute, să urmezi instrucțiuni și să comunici clar. Redactarea, traducerea, editarea video de bază și meditațiile cer, în plus, să stăpânești limba, materia sau programul folosit.

Pregătește câteva exemple potrivite muncii pe care o cauți: un text, o traducere, un clip editat sau un tabel. Poți căuta un post de salariat la o firmă ori lucrări de la clienți prin platforme online. Înainte să trimiți o propunere, citește ce trebuie livrat, termenul, tariful și felul în care se face plata; niciuna dintre aceste variante nu garantează un venit lunar.

Drumul de la prima ofertă la prima plată

Alege o muncă pe care o poți arăta prin câteva exemple și caută oferte care spun cine plătește, ce trebuie făcut și în ce termen. Cere denumirea firmei sau datele clientului. Verifică identitatea celui care te contactează și condițiile plății înainte să trimiți date personale. Stabilește forma de lucru. Pentru un post de salariat, contractul de muncă trebuie încheiat cel târziu în ziua dinaintea începerii activității, iar angajatorul trebuie să îți dea un exemplar. Pentru o activitate independentă repetată, făcută pe cont propriu, verifică înregistrarea și autorizarea înainte să începi. Pune în scris lucrarea, tariful, termenul, numărul de corecturi și data plății. Păstrează contractul, dovezile încasărilor, comisioanele reținute și actele pentru cheltuielile de activitate. Verifică obligațiile de facturare și înregistrare care ți se aplică. Calculează venitul și taxele, apoi depune declarația și plătește la termen dacă ai această obligație.

Dacă alegi o persoană fizică autorizată (PFA), o întreprindere individuală sau una familială, OUG nr. 44/2008 cere înregistrarea la Registrul Comerțului și autorizarea înainte de începerea activității. Profesiile liberale și unele activități cu reguli speciale nu intră în această procedură. O singură lucrare găsită pe internet nu poate fi încadrată automat ca PFA: contează ce muncă faci, contractul și dacă activitatea se repetă.

Pentru o activitate independentă care nu se înregistrează prin Registrul Comerțului, formularul 070 se depune la ANAF în 30 de zile de la începere. Persoanele identificate fiscal prin CNP care intră sub regulile RO e-Factura și încep activitatea de la 1 iunie 2026 trebuie să ceară înscrierea prin formularul 082 înainte de a începe; înscrierea se face în trei zile lucrătoare. Pentru cei care începuseră mai devreme, termenul special de cerere a fost 26 mai 2026.

Cât rămâne din banii încasați

Tariful unei lucrări nu este câștigul tău pe oră. Din încasări scazi comisionul platformei, costurile plății și ale schimbului valutar, cheltuielile de activitate și taxele. Împarți ce rămâne la toate orele folosite, inclusiv cele pentru căutarea clienților, mesaje, corecturi și administrare.

Comisionul poate schimba suma primită înainte de taxe. Pe Upwork, comisionul lucrătorului este între 0% și 15% pentru fiecare contract, iar procentul trebuie verificat înainte de acceptare. Pe Fiverr, lucrătorul primește 80% din valoarea comenzii finalizate. Aceste procente nu spun cât rămâne după celelalte costuri și după taxe.

Pentru o activitate independentă taxată în sistem real, venitul net fiscal este suma încasată minus cheltuielile legate de muncă și dovedite cu acte. Din acest venit se stabilesc contribuțiile datorate; impozitul pe venit este 10% din suma rămasă după scăderea contribuției la pensie, numită CAS, și a celei la sănătate, numită CASS. ANAF folosește pentru plafoanele veniturilor din 2026 salariul minim de referință de 4.050 de lei.

24.300 de lei pe an, adică șase salarii minime: sub acest venit net, CASS are, în principiu, o sumă minimă de la care se calculează, dar există excepții, inclusiv pentru anumite venituri din salarii.

48.600 de lei pe an, adică 12 salarii minime: de la acest nivel al veniturilor cumulate relevante se datorează CAS. Cota este 25% din baza aleasă, care nu poate fi mai mică de 48.600 de lei pentru venituri între 12 și 24 de salarii minime.

97.200 de lei pe an, adică 24 de salarii minime: de la acest nivel, baza aleasă pentru CAS nu poate fi mai mică de 97.200 de lei.

291.600 de lei pe an, adică 72 de salarii minime: aceasta este suma maximă la care se calculează CASS pentru veniturile din 2026. Cota este 10%.

De exemplu, încasezi 60.000 de lei în 2026 dintr-o activitate independentă taxată în sistem real. Plătești 6.000 de lei comisioane și ai alte cheltuieli de activitate de 2.400 de lei, toate dovedite cu acte. Venitul net fiscal este 60.000 – 6.000 – 2.400 = 51.600 de lei. Exemplul presupune că nu ai pierderi din anii trecuți de scăzut și că alegi baza minimă pentru CAS.

Venitul net depășește pragul de 48.600 de lei. CAS minim este 25% din această bază, adică 12.150 de lei, iar CASS este 10% din 51.600 de lei, adică 5.160 de lei. După scăderea lor, baza impozitului este 34.290 de lei; impozitul de 10% este 3.429 de lei.

Din cei 60.000 de lei încasați rămân 30.861 de lei după comisioane, celelalte cheltuieli și taxele din exemplu. Dacă ai folosit în total 240 de ore, câștigul este de 128,59 lei pe oră. Alte încasări, cheltuieli sau situații de asigurare schimbă rezultatul.

Pentru veniturile din 2026 declarate prin Declarația unică, termenul de depunere și plată este 25 mai 2027. Dacă declarația este respinsă la validare din cauza erorilor, o corectezi și o retransmiți: cea respinsă nu este considerată depusă. Dacă a fost acceptată și descoperi ulterior o greșeală, corectarea se face printr-o declarație rectificativă.

Cum verifici cine îți oferă munca

Cere denumirea juridică, codul de identificare fiscală și numele reprezentantului firmei. Pentru un client, cere datele necesare contractului și plății.

Verifică gratuit în Registrul Comerțului dacă firma există, care este starea ei și dacă datele corespund celor din ofertă.

Compară adresa de e-mail a celui care te contactează cu site-ul firmei. Dacă ai dubii, contactează firma printr-un canal găsit separat, nu prin numărul sau legătura trimisă de recrutor.

Citește în contract ce livrezi, când ești plătit, cine suportă comisioanele și ce se întâmplă dacă lucrarea este refuzată sau trebuie refăcută.

O ofertă în care faci sarcini simple și vezi pe ecran câștiguri tot mai mari, dar ți se cer bani pentru un nivel superior sau pentru retragere, are semnele unei fraude. Suma afișată nu dovedește că o vei încasa. Un comision cunoscut, reținut dintr-o plată convenită, este diferit de o depunere cerută înainte să primești bani.

Ce faci dacă ai trimis bani sau date

Contactează imediat banca dacă ai trimis bani sau date bancare. Cere blocarea cardului ori a accesului afectat și investigarea plăților. Depune plângere la Poliție. Păstrează conversațiile, adresele site-urilor, capturile de ecran și dovezile plăților. Raportează incidentul la DNSC prin pnrisc.dnsc.ro sau la 1911.

Dacă ai trimis o fotografie a actului ori alte date personale și crezi că sunt folosite fără drept, cere mai întâi explicații celui care le prelucrează și exercită-ți drepturile față de el. Poți apoi sesiza autoritatea pentru protecția datelor, ANSPDCP, cu datele tale, datele celui reclamat, descrierea situației și dovezile.

Întrebări frecvente

Trebuie să am PFA pentru o singură lucrare online?

Nu există o încadrare automată bazată doar pe numărul lucrărilor. Contează serviciul, contractul și dacă lucrezi cu regularitate pe cont propriu.

Declar venitul dacă primesc banii printr-o platformă?

Plata printr-o platformă nu scoate venitul din regulile fiscale. Veniturile din servicii și tranzacții comerciale pe internet sunt impozabile, iar felul în care le declari depinde de încadrarea activității.

Dacă sunt pensionar, plătesc CAS pentru activitatea independentă?

Pensionarii nu datorează CAS pentru aceste venituri, în condițiile prevăzute de Codul fiscal. Celelalte obligații fiscale se verifică separat.

Dacă am și salariu, mai plătesc CASS pentru munca pe cont propriu?

Salariul nu înlătură automat CASS pentru venitul independent. La un venit net independent sub șase salarii minime, veniturile din salarii pot înlătura plata suplimentară până la baza minimă, în condițiile legii.

Surse verificate la 23 noiembrie 2026: Codul muncii, prin Inspecția Muncii; OUG nr. 44/2008; Codul fiscal; materialele ANAF despre activități independente, Declarația unică și veniturile din tranzacții pe internet; ordinele ANAF nr. 371/2024 și nr. 378/2026; informațiile publice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului; regulile publicate de Upwork și Fiverr privind comisioanele; materialul Băncii Transilvania despre ofertele false de muncă; ghidul Siguranța Online al Poliției Române, DNSC și Asociației Române a Băncilor; regulile ANSPDCP privind plângerile.