Costul anual al abonamentelor este suma tuturor plăților pe care le faci într-un an, inclusiv a celor de pe alte carduri și a celor care se reînnoiesc rar. Ca să hotărăști ce păstrezi, compari costul fiecărui abonament cu cât l-ai folosit și verifici data următoarei plăți înainte să renunți.

Ai nevoie de extrasele cardurilor și conturilor folosite, de facturile primite pe e-mail și de paginile unde îți sunt afișate abonamentele. Lista din aplicația băncii te poate ajuta, dar nu cuprinde neapărat toate plățile.

Unde găsești toate plățile

Verifică extrasele tuturor cardurilor și conturilor folosite în ultimele 13 luni. Caută plățile repetate și compară aceeași perioadă cu anul trecut, ca să găsești și abonamentele anuale. Intră în secțiunea Abonamente din Google Play. Verifică fiecare cont Google folosit și, pentru plățile prin Google, secțiunea Abonamente și servicii de la pay.google.com. Pe iPhone, intră în Configurări, atinge numele tău și apoi Abonamente. Dacă lipsește un abonament, caută factura Apple în e-mail și verifică în ce cont a fost cumpărat. Caută în e-mail facturi și mesaje despre perioade de încercare, reînnoiri și scumpiri. Dacă plata nu apare la Apple sau Google, compară numele încasatorului de pe extras cu factura: abonamentul poate fi cumpărat direct de la firmă. Notează pentru fiecare abonament prețul, cât de des plătești, data următoarei plăți și de câte ori l-ai folosit în ultimul an.

Unele aplicații bancare afișează plățile repetate cu cardul. În George, de exemplu, pot apărea frecvența și data următoarei plăți, dar BCR precizează că lista poate fi incompletă. Funcția nu anulează abonamentul.

Cum calculezi costul pe un an

Transformă fiecare preț în costul unui an, apoi adună rezultatele. Dacă plata este în altă monedă sau are comision, folosește suma care ți-a fost efectiv retrasă din cont.

Plată săptămânală: prețul × 52.

Plată lunară: prețul × 12.

Plată trimestrială: prețul × 4.

Plată semestrială: prețul × 2.

Plată anuală: prețul × 1.

La un abonament de 50 de lei pe lună, de exemplu, costul este 50 × 12, adică 600 de lei pe an. Dacă l-ai folosit de 10 ori, fiecare folosire te-a costat 600 ÷ 10, adică 60 de lei. Nu este o taxă în plus, ci un mod de a vedea cât plătești pentru cât folosești.

La o ofertă cu preț redus la început, calculează separat lunile promoționale și lunile la preț normal. De exemplu, trei luni la 20 de lei și nouă luni la 50 de lei înseamnă 3 × 20 + 9 × 50 = 510 lei în primele 12 luni. După promoție, 12 luni la 50 de lei ar costa 600 de lei. Dacă primești o notificare de scumpire, treci noul preț numai la plățile pentru care se aplică.

Un inventar arată ce poți reduce

Tabelul de mai jos este un exemplu, nu o listă de prețuri ale unor firme. Poți înlocui serviciile, sumele și numărul de folosiri cu datele tale. Alegerile arată ce ar face persoana din exemplu, nu ce trebuie să facă orice abonat.

Abonament Plată și cost pe an Folosire și alegere Video 50 lei/lună; 600 lei/an 10 ori; 60 lei/folosire; anulează Muzică 30 lei/lună; 360 lei/an 120 de ori; 3 lei/folosire; păstrează Sport 40 lei/trimestru; 160 lei/an 4 ori; 40 lei/folosire; anulează Stocare 120 lei/an; 120 lei/an 12 ori; 10 lei/folosire; păstrează Limbi străine 10 lei/săptămână; 520 lei/an Nu a folosit; anulează

Cele cinci abonamente ar costa împreună 1.760 de lei pe an. În exemplu, persoana renunță la video, sport și cursul de limbi străine, pe care nu le folosește destul pentru prețul lor. Dacă acestea nu se mai reînnoiesc, costul anual al celorlalte două este 480 de lei, cu 1.280 de lei mai puțin.

Pentru fiecare serviciu pe care îl folosești, împarte costul anual la numărul de folosiri din același an. Dacă nu îl folosești deloc, nu ai un cost pe folosire de calculat: verifică dacă poți trece la un plan mai ieftin sau dacă vrei să îl anulezi. Dacă îl păstrezi, compară ce primești cu prețul de acum, nu cu cel din prima ofertă.

Ce verifici înainte de următoarea plată

Deschide pagina abonamentului și caută data reînnoirii, suma următoarei plăți și felul în care se oprește. Pentru contractele la distanță care se prelungesc automat, comerciantul trebuie să arate prețul total, durata și condițiile de încetare înainte de comandă. Regula este din OUG nr. 34/2014 și se aplică în contractele dintre consumatori și comercianți, cu excepțiile prevăzute de lege.

În Google Play, data reînnoirii apare la Abonamente, iar plata se face la începutul noului ciclu. Apple trimite pe e-mail anunțul despre scumpire cu minimum 30 de zile mai devreme; în Google Play, dacă anunțul sosește când mai sunt sub 30 de zile până la următoarea scadență, noul preț nu se aplică încă de la acea scadență. Pentru un abonament cumpărat direct pe site-ul firmei, verifică data și condițiile din contul tău sau din contract.

Cum oprești reînnoirea

Stabilește cine îți încasează banii: firma de la care ai cumpărat direct, Google Play sau Apple. Numele din extras și factura te ajută să alegi locul corect. Dacă ai cumpărat direct de la firmă, intră în contul de client, caută abonamentul și urmează condițiile de încetare afișate acolo. Dacă nu găsești opțiunea, cere firmei instrucțiunile și confirmarea anulării. Dacă ai cumpărat prin Google Play, intră la Abonamente, alege serviciul, apasă „Anulează abonamentul” și urmează instrucțiunile. Ștergerea aplicației nu oprește plata. Dacă ai cumpărat prin Apple, intră pe iPhone în Configurări, numele tău, Abonamente, alege serviciul și apasă „Anulați abonamentul”. Dacă butonul lipsește sau apare data expirării, abonamentul este deja anulat. Păstrează e-mailul ori ecranul de confirmare și verifică dacă mai apare o dată de reînnoire. Ghidul separat despre anularea abonamentelor și oprirea plăților recurente explică și situațiile în care firma continuă să încaseze bani.

La Google Play, după anulare poți folosi serviciul până la sfârșitul perioadei deja plătite. Dacă ai un plan de plată, oprirea reînnoirii nu șterge plățile rămase din planul curent.

Întrebări frecvente

Primesc banii înapoi dacă anulez?

Anularea oprește, de regulă, reînnoirea, nu returnează automat plata pentru perioada curentă. La Google Play, rambursarea depinde de regulile aplicabile cumpărării.

Când anulez o perioadă de încercare ca să nu plătesc?

În Google Play, anulează înainte să expire perioada de încercare. La Apple, trebuie să o anulezi când mai sunt minimum 24 de ore până la sfârșitul ei.

Pot opri plata la bancă fără să anulez abonamentul?

Unele bănci pot opri plăți viitoare cu cardul, dar blocarea lor nu încheie contractul cu firma. Anulează abonamentul la comerciant și păstrează confirmarea; întreabă banca dacă poate opri alte debitări.

Am dreptul să mă răzgândesc după o cumpărare online?

Pentru multe contracte la distanță, termenul general de retragere este de 14 zile; pentru servicii, el curge, de regulă, de la încheierea contractului. Anunță firma înainte de expirare prin formular sau printr-un mesaj clar și păstrează dovada trimiterii. Dacă serviciul a început la cererea ta, poți datora partea furnizată; pentru anumit conținut digital, dreptul se poate pierde după acordul tău expres. Dacă nu ai fost informat despre retragere, termenul se prelungește cu 12 luni după perioada inițială.

Ce fac dacă apare o plată pe care nu am autorizat-o?

Anunță banca fără întârziere nejustificată, cel târziu în 13 luni de la debitare. Dacă operațiunea nu a fost autorizată, banca trebuie să dea banii înapoi pe loc sau până la încheierea următoarei zile lucrătoare, în afară de cazul în care există o suspiciune rezonabilă de fraudă, tratată potrivit legii. Un abonament acceptat cândva și apoi uitat nu este automat o plată neautorizată.

Unde reclam dacă firma mă taxează după anulare?

Trimite firmei confirmarea anulării și cere verificarea plății. Dacă problema rămâne, poți depune o reclamație online la ANPC; pentru trimitere ai nevoie de un cont înregistrat și aprobat. Păstrează contractul, factura, dovada plății, confirmarea anulării și răspunsul firmei.

Surse verificate la 23 noiembrie 2026: OUG nr. 34/2014; Legea nr. 209/2019; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor; Apple Support România și termenii Apple Media Services; Google Play Ajutor, Google Pay Ajutor și termenii Google Play; BCR; Visa; MoneyTime.