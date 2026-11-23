Bugetul minim lunar pentru nevoile de bază nu este aceeași sumă pentru toate gospodăriile din România. Ca să afli cât îți trebuie, aduni cheltuielile necesare din locul în care trăiești, împarți pe luni plățile anuale și compari totalul cu banii pe care îi încasezi regulat, după taxe.

INS a raportat cheltuieli medii de 8.650 de lei pe gospodărie și 3.579 de lei pe persoană în trimestrul II 2026. Aceste medii nu sunt un buget minim și nu spun cât plătește o familie într-un anumit oraș.

Ce intră în bugetul minim lunar

Treci locuința, utilitățile, hrana, transportul necesar, igiena, sănătatea, hainele esențiale și cheltuielile obligatorii pentru copii. Adaugă taxele pe care trebuie să le plătești și ratele minime ale datoriilor. Dacă rata locuinței este deja trecută la casă, nu o adăuga a doua oară.

Restaurantele, cadourile, vacanțele și cumpărăturile la care poți renunța stau separat. Tot separat urmărești economiile: ele nu sunt o factură de plătit, dar contează când vrei să vezi ce îți rămâne după cheltuielile stricte.

Acest calcul este mai restrâns decât coșul pentru un trai decent din OUG nr. 217/2000. Coșul include și cultură, recreere, vacanță și un fond de economii. Structura prevăzută de lege este făcută pentru doi adulți salariați și doi copii aflați în întreținere, nu pentru orice familie sau oraș.

Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România au publicat, pentru septembrie 2026, patru repere lunare de trai decent:

Un adult singur: 4.407 lei.

Doi adulți fără copii: 7.150 de lei.

Doi adulți și un copil: 9.574 de lei.

Doi adulți și doi copii: 11.668 de lei.

Aceste sume provin dintr-o cercetare actualizată cu indicii de prețuri INS. Nu sunt praguri legale pentru fiecare gospodărie. Pentru familia cu doi adulți și doi copii, reperul este cu 298 de lei mai mare decât în 2025.

Cum completezi bugetul casei

Pregătește contractul de chirie sau graficul ratei, facturile, bonurile de alimente și evidența plăților pentru transport, sănătate și copii. În tabel, treci suma lunară plătită sau partea lunară dintr-o cheltuială mai rară. Adună ultima coloană pentru a obține bugetul strict al gospodăriei.

Cheltuială Ce folosești Lei pe lună Chirie sau rată Contractul De completat Întreținere și utilități Facturi De completat Telefon și internet Facturi De completat Hrană Bonuri De completat Transport Plăți și abonamente De completat Igienă și casă Bonuri De completat Sănătate Plăți De completat Haine necesare Plăți De completat Copii și educație Plăți De completat Taxe și plăți rare Total anual împărțit la 12 De completat Alte rate minime Scadențar De completat

Pașii se fac în această ordine:

Calculează locuința. Folosește chiria din contract sau rata plătită. Adaugă întreținerea, asigurarea și celelalte costuri obligatorii care îți revin. Calculează utilitățile. Adună facturile pentru electricitate, gaze, apă și comunicații. Pentru încălzire, folosește facturile din ultimele 12 luni și împarte totalul la 12, ca să prinzi și lunile de iarnă. Estimează hrana. Adună bonurile pentru alimente și băuturi nealcoolice din ultimele trei luni și împarte totalul la trei. Ține separat mesele în oraș, alcoolul și tutunul. Adaugă transportul și nevoile fiecăruia. Folosește abonamentele sau combustibilul plătit în mod obișnuit. Treci apoi igiena, medicamentele, îngrijirea medicală necesară, hainele esențiale și plățile obligatorii pentru copii. Împarte costurile rare pe luni. Adună plățile anuale pentru RCA, ITP, rovinietă, impozite, reparații, rechizite sau controale medicale și împarte totalul la 12. Notează separat luna în care fiecare trebuie plătită.

Cum împarți o plată anuală

La costuri auto de 3.000 de lei pe an, de exemplu, 1.200 de lei pentru RCA, 600 de lei pentru impozit și 1.200 de lei pentru reparații, suma lunară de pus deoparte este 3.000 împărțit la 12, adică 250 de lei. Combustibilul se adaugă separat, după cât folosești mașina. Pentru o plată trimestrială, împarți suma la trei; plata rămâne datorată în luna scadenței.

Acesta este un exemplu pentru o parte a bugetului, nu totalul unei gospodării. Totalul se obține numai după completarea tuturor rândurilor cu plățile reale.

De ce contează prețurile din orașul tău

În trimestrul II 2026, cheltuielile medii lunare au fost de 9.437 de lei pe gospodărie în mediul urban, potrivit datelor INS; în mediul rural au fost de aproximativ 1,2 ori mai mici. Diferența dintre urban și rural nu arată chiria, transportul sau facturile dintr-un anumit oraș ori cartier.

În același trimestru, mediile INS pentru consumul unei gospodării au fost de 1.581 de lei pentru alimente și băuturi nealcoolice, 813 lei pentru locuință și utilități, 390 de lei pentru haine și încălțăminte și 376 de lei pentru transport. Cheltuiala totală medie de 8.650 de lei include și alte plăți: impozitele, contribuțiile, cotizațiile și taxele au însumat 3.159 lei pe gospodărie. Aceste categorii statistice nu se adună peste bonurile și facturile tale.

Eurostat a estimat că, în 2025, prețurile de consum din România erau la 65% din media UE, iar cele pentru alimente și băuturi nealcoolice la 80%. Comparația este între țări, nu între orașe, și nu ține seama de venitul fiecărei gospodării. INS a măsurat în octombrie 2026 prețuri de consum cu 6,9% peste cele din octombrie 2025, astfel că bonurile vechi trebuie confruntate cu prețurile plătite acum.

Cum verifici dacă venitul ajunge

Nu înmulți bugetul unui adult cu numărul celor din casă. Chiria și internetul sunt costuri comune; hrana, hainele, transportul și școala se calculează după nevoile fiecărei persoane. Adună costurile comune o singură dată, apoi cheltuielile fiecărui adult și copil.

Adună salariile primite după taxe, pensiile și celelalte venituri pe care te poți baza lunar. Scade din ele totalul tabelului. Dacă rezultatul este negativ, verifică mai întâi dacă o plată apare de două ori și dacă venitul trecut este cel încasat, nu salariul brut; apoi compară din nou facturile și ofertele care pot fi schimbate. Un rezultat pozitiv arată ce rămâne după cheltuielile stricte, înaintea celor ținute separat.

Întrebări frecvente

Pun chirie în calcul dacă locuința este achitată?

Nu trece o chirie pe care nu o plătești. Include întreținerea, utilitățile, impozitul, asigurarea obligatorie și reparațiile periodice care îți revin.

Pot folosi reperul pentru adultul singur și pentru un pensionar?

Cei 4.407 lei reprezintă un reper de cercetare pentru trai decent, nu o sumă legală pentru orice pensionar. Bugetul personal se face cu locuința, medicamentele, transportul și celelalte plăți ale persoanei.

Cum trec alimentele din propria gospodărie?

Nu le trece drept bani ieșiți din cont dacă nu le-ai cumpărat. Notează separat valoarea lor, ca să nu confunzi ce consumi cu banii de care ai nevoie pentru plăți.

Cum verific o factură de gaze care pare prea mare?

Pentru clienții casnici, între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027, regula din OUG nr. 12/2026 este facturarea celui mai mic dintre prețul contractual și prețul calculat din costul gazelor, furnizare, tarifele de rețea și taxe. Ofertele pot fi comparate prin instrumentele ANRE pentru electricitate și gaze. Dacă furnizorul sau operatorul nu soluționează sesizarea, consumatorul poate depune o petiție la ANRE.

Surse verificate la 23 noiembrie 2026: OUG nr. 217/2000; Institutul Național de Statistică, datele despre veniturile și cheltuielile gospodăriilor în trimestrul II 2026 și despre prețurile din octombrie 2026; Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România, actualizarea coșului pentru septembrie 2026; Eurostat, comparația prețurilor din 2025; OUG nr. 12/2026; Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.