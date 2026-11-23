În Piața Obor din București, ceafa de porc este indicată la 32 de lei pe kilogram în prețurile prezentate înainte de Crăciun de Observator. Pentru cumpărător, acesta este prețul unei bucăți de carne, nu al unui kilogram de porc viu sau de carcasă.

Reportajul a fost publicat la 23 noiembrie 2026. Sumele prezentate sunt exemple din Obor, nu prețuri valabile la fiecare vânzător sau în toate magazinele.

Cât costă bucățile de carne din Obor

Prețurile prezentate pentru patru produse sunt:

Ceafă de porc: 32 de lei pe kilogram.

Cotlet dezosat: 26 de lei pe kilogram.

Antricot de porc: 22 de lei pe kilogram.

Slănină: 20 de lei pe kilogram.

La aceste prețuri, două kilograme de ceafă și un kilogram de cotlet dezosat ar costa 90 de lei: 64 de lei pentru ceafă și 26 de lei pentru cotlet. Calculul privește numai cele trei kilograme de carne, fără alte produse pentru masa de sărbători.

Diferența dintre ceafă și cotletul dezosat din această listă este de 6 lei pe kilogram. Cine alege doar bucățile de care are nevoie plătește pentru cantitatea cumpărată, în loc să achite un animal întreg.

De ce porcul viu nu costă cât ceafa

Observator prezintă pentru fermele comerciale prețuri între 4,5 și 7 lei pe kilogramul de porc viu și o medie de aproximativ 7,5 lei pe kilogramul de carcasă. Pentru micii crescători, intervalul indicat este între 13 și 17 lei pe kilogramul de porc viu, iar prețul carcasei ajunge până la 23 de lei pe kilogram. Sunt prețuri de la categorii diferite de vânzători, nu oferte făcute în aceleași condiții. Potrivit Agrimedia, cotația națională a carcasei din abatoare era de 146,05 euro pentru 100 de kilograme în săptămâna din 26 octombrie până în 1 noiembrie 2026; aceasta nu este un preț de retail comparabil direct cu ceafa din Obor.

Porcul viu este cântărit înainte de sacrificare. Carcasa este ceea ce rezultă după sacrificare, iar kilogramul de carcasă nu înseamnă un kilogram de ceafă sau de cotlet dezosat. De aceea, prețul de 32 de lei din Obor nu arată, singur, cât ar costa aceeași cantitate de carne obținută dintr-un porc cumpărat întreg.

Mădălin Nica, proprietarul unei ferme de porci, a indicat în reportaj un preț de 20 de lei pe kilogramul de carcasă pentru oferta sa. El a spus și că unele animale sunt rezervate din timp. La cumpărarea de la un crescător, greutatea, transportul și negocierea pot influența prețul final, potrivit Revistei Ferma.

Ce prețuri apar în ofertele magazinelor

Și pentru aceeași bucată de carne există diferențe între locurile de vânzare. Catalogul Ofery indică ceafă fără os la Kaufland la 18,99 lei pe kilogram, în promoție, și ceafă feliată la Carrefour la 54,90 lei pe kilogram. Catalogul Ofery listează cotlet fără os la Lidl la 1,99 lei pentru 100 de grame, adică 19,90 lei pe kilogram, într-o ofertă începută pe 23 noiembrie. Pentru Annabella, catalogul indică un cotlet la 20,90 lei pe kilogram într-o ofertă începută pe 19 noiembrie. Cotletul dezosat din exemplul Obor este indicat la 26 de lei pe kilogram.

Ofertele din magazine au perioade și produse precise; ele nu stabilesc prețul pentru toate piețele sau magazinele. Oferta Lidl este listată până la 29 noiembrie, iar cea Annabella până la 2 decembrie 2026.