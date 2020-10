Lyft oferă membrilor de loialitate livrare gratuită la restaurantul Grubhub

Serviciul de partajare a călătoriei Lyft Inc le va oferi celor mai fideli membri livrare gratuită de la restaurante de la Grubhub Inc începând de marți, un parteneriat care ar putea atinge rivalul lor comun Uber Technologies Inc.

Acordul poate îndepărta clienții Lyft de la Uber Eats în timp ce conduce mai multe comenzi de restaurant către Grubhub +, care oferă livrare gratuită de alimente membrilor săi plătitori.

Vicepreședintele de marketing al Lyft, Heather Freeland, a declarat într-un interviu că parteneriatul „nu se va da cap în cap” cu Uber, ci pur și simplu intenționează să ofere mai multe beneficii membrilor Lyft Pink care ceruseră avantaje pentru livrarea de alimente într-un sondaj realizat de companie.

„Nu am discutat despre un parteneriat mai profund în acest moment”, a spus ea despre Grubhub.

Acordul vine în timp ce livrarea mâncărurilor restaurantelor a crescut în timpul pandemiei coronavirusului, iar concurenții Uber, DoorDash și Postmates luptă pentru cota de piață.

Cu toate acestea, serviciile de călătorie au scăzut în timp ce pandemia a ținut oamenii acasă.

În timp ce cererea s-a redresat de la fund în aprilie, plimbările rămân în scădere cu peste 50% față de anul trecut, a spus Lyft în august.

Mai mare rival Uber și-a lansat activitatea de livrare de alimente în 2016. Deși unitatea continuă să piardă bani, veniturile s-au dublat în al doilea trimestru al anului 2020, în timp ce cererea de călătorie a scăzut.

Freeland a spus că în ultima lună, Lyft a cunoscut o „recuperare consistentă” a activității sale principale de partajare a călătoriei, precum și un interes crescut pentru utilizarea bicicletelor și scuterelor.

Directorii Lyft de-a lungul anului 2019 au subliniat că nu sunt interesați de livrarea de alimente, ci au rămas concentrați doar pe transport.

Directorul executiv Logan Green, într-un apel din luna august, a declarat că Lyft nu lucrează la un serviciu de livrare orientat către consumatori.

Nici Lyft și nici Grubhub nu vor dezvălui câți membri aveau în programele lor de loialitate. Grubhub, care deține Seamless în New York, va fi achiziționat de Just Eat Takeaway.com NV din Europa.