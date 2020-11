Pizza Hut va oferi pizza cu cârnați Beyond Meat în SUA, Marea Britanie

Pizza Hut a lansat marți două pizza cu producătorul de carne pe bază de plante Beyond Meat’s BYND.O, în SUA și Regatul Unit, pentru o perioadă limitată de timp, profitând de nebunia consumatorilor de opțiuni de carne pe bază de plante în timpul pandemiei COVID-19.

Lanțul, deținut de Yum Brands Inc YUM.N, cu sediul în S.U.A., sare pe carul de înlocuire a cărnii pe măsură ce mai multe persoane caută gustări mai sănătoase și alimente confortabile.

Pentru Beyond Meat, afacerea marchează un alt moment floare la ureche și vine la o zi după ce a anunțat că a co-creat patty-ul pentru noua linie „McPlant” de produse din carne falsă McDonald’s MCD.N, care va debuta în 2021.

Pizza Hut a declarat că va oferi cârnați din carne falsă Beyond meat ca opțiune de 1 topping la Beyond Italian Sausage Pizza și ca rețetă specială într-o altă pizza, The Great Beyond Pizza, în magazinele din SUA și în unele magazine Pizza Hut Express din 10 noiembrie. , până la sfârșitul aprovizionării.

În Regatul Unit, acesta va fi oferit la trei puncte de vânzare din Londra timp de doar trei săptămâni, precum și în unele locații din Luton și Liverpool, adăugând că pizza va fi disponibilă doar prin livrare și mâncare în ambele țări.

Consumatorii au dorit mai multe alternative de carne pe bază de plante. Comercianții cu amănuntul și lanțurile mari de fast-food au răspuns la apel, au stocat congelatoare cu mai multe mărci și au adăugat opțiuni pe meniuri.

Înțelegerea Pizza Hut cu Beyond Meat este la trei luni după ce a efectuat probe cu pizza Beyond Sausage în cinci locații din Puerto Rico și și-a testat prima ofertă de burgeri prin Beyond Burger din China în luna iunie a anului trecut.

Luni, Beyond Meat a raportat că vânzările trimestriale au crescut la cel mai lent ritm de când au intrat în bursă în 2019, deoarece cumpărătorii au cumpărat burgeri, cârnați și chiftele din magazine, după ce s-au aprovizionat la începutul anului.