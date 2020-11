Best Buy rămâne preventiv în fața prognozelor de sărbători, din cauza furiei pandemiei de coronavirus

Best Buy Co Inc a reținut marți o prognoză trimestrială de vacanță, spunând că nu este sigur dacă un boom de vânzări alimentat de cererea de echipamente de calcul la distanță a fost sustenabil, deoarece pandemia COVID-19 se dezlănțuie în Statele Unite.

Acțiunile retailerului electronic de consum, care a fost unul dintre puținii câștigători ai retailului în criza sănătății, au scăzut cu 2,6% înainte de termen, chiar dacă a depășit estimările de vânzări și profituri din trimestrul trei.

„Este foarte dificil pentru noi să prezicem cât de durabile vor fi aceste tendințe din cauza incertitudinii semnificative legate de diferitele impacturi ale pandemiei”, a spus directorul financiar, Matt Bilunas.

Avertismentul companiei vine în momentul în care consumatorii reduc cheltuielile cu produse neesențiale în absența stimulului guvernamental, ridicând îngrijorarea cu privire la un sezon de vacanță dur pentru comercianții cu amănuntul.

Între timp, infecțiile continuă să crească în întreaga țară, ceea ce face dificil pentru companii să își elaboreze așteptările pentru sezon. Vânzările comparabile ale Best Buy au crescut cu 23% în al treilea trimestru încheiat la 31 octombrie, depășind așteptările unei creșteri de 14,7%, potrivit datelor IBES de la Refinitiv.

Veniturile totale au crescut cu 21,4% la 11,85 miliarde dolari cu un an mai devreme, peste așteptările pieței de aproximativ 11 miliarde dolari.

Venitul net a crescut la 391 milioane dolari, sau 1,48 dolari pe acțiune de la 293 milioane dolari, sau 1,10 dolari pe acțiune, cu un an mai devreme. Cu excepția articolelor unice, compania a câștigat 2,06 USD pe acțiune, depășind estimarea medie a analiștilor de 1,70 USD pe acțiune.

Best Buy a declarat că intenționează să reia răscumpărările de acțiuni în al patrulea trimestru.