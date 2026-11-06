Cheltuielile pentru pensii, sănătate și alte forme de protecție socială au reprezentat 17,06% din economia României în 2025, față de 27,5% în Uniunea Europeană. Cifrele Eurostat, relatate la 6 noiembrie 2026, arată cât s-a cheltuit în total, nu cât primește fiecare pensionar. Publicarea lor nu schimbă pensiile sau ajutoarele stabilite pentru oameni.

Diferența dintre România și media UE este de 10,44 puncte procentuale. Procentul se raportează la produsul intern brut, adică la valoarea bunurilor și serviciilor produse într-un an. El nu arată suma primită de o persoană și nici nu înseamnă că fiecare pensie din România este cu 10,44% mai mică.

Cum se compară România cu celelalte țări

România s-a aflat în 2025 printre țările UE cu cele mai mici cheltuieli de protecție socială raportate la economie. În Ungaria, ponderea a fost de 16,7%, iar în Austria, de 32,4%, potrivit cifrelor Eurostat. Comparația privește aceeași parte din economia fiecărei țări, nu aceeași sumă de bani.

Cheltuielile României exprimate în euro au crescut cu 0,7% față de 2024, una dintre cele mai mici creșteri din UE. Tabelul Eurostat spr_exp_type include anul 2024, dar pagina accesibilă nu afișează o sumă totală verificabilă, în euro, pentru România în acel an. La nivelul Uniunii, creșterea a fost de 4,9%, până la 5.183 de miliarde de euro. Aceste procente măsoară schimbarea cheltuielilor totale, nu majorarea pensiei sau a unui ajutor.

Ca parte din economie, cheltuielile de protecție socială ale UE au urcat de la 27,3% în 2024 la 27,5% în 2025. Creșterea este de 0,2 puncte procentuale.

Ce intră în cheltuielile de protecție socială

Eurostat folosește aceleași categorii pentru a compara țările: sănătate, dizabilitate, vârstă înaintată, urmași, familii și copii, șomaj, locuire și sprijin pentru oamenii aflați în sărăcie sau excluși social. Tabelul „Expenditure on social protection by type of expenditure” (spr_exp_type) prezintă cheltuielile pe tipuri, iar „Expenditure on social benefits by function” (spr_exp_func) prezintă repartizarea ajutoarelor pe categorii. Sprijinul poate fi dat în bani ori prin servicii.

Statistica adună cheltuielile schemelor de protecție socială care funcționează în fiecare țară. Ea cuprinde atât plățile și serviciile oferite oamenilor, cât și costurile administrării lor, în scheme publice sau private. De aceea, cei 17,06% nu reprezintă doar pensiile plătite de stat.

Regulile comune fac posibilă comparația între țări. Eurostat avertizează însă că pot apărea probleme de comparare dacă din datele unei țări lipsesc scheme, ajutoare sau cheltuieli.

Cât au cântărit pensiile în datele României din 2024

Tabelul preliminar Eurostat pentru România în 2024 arată că pensiile pentru vârstă înaintată și urmași au reprezentat 53,6% din cheltuielile de protecție socială. Sănătatea a avut o pondere de 23%, iar sprijinul pentru familii și copii, de 11,9%. Acestea sunt părți din totalul cheltuielilor din 2024, nu procente din economie și nici valori pentru 2025.

Estimările timpurii Eurostat pot fi revizuite când sosesc datele complete. Potrivit calendarului statisticii europene, țările transmit aceste estimări până la 7 octombrie din anul următor, iar publicarea lor este prevăzută până la 31 octombrie. Datele complete vor permite verificarea cifrelor pentru 2025.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă, dintr-o bancă de imagini.