Curentul pentru gospodăriile din România a fost cel mai scump din Uniunea Europeană în primele șase luni din 2026, dacă prețurile sunt comparate după puterea de cumpărare din fiecare țară. Eurostat plasează România pe primul loc, cu 46,9 unități de comparație pentru 100 kWh. Față de primele șase luni din 2025, prețul mediu din România a crescut cu 51,9% în analiza statistică detaliată.

Creșterea este o medie, nu un procent care se adaugă acum la factura fiecărei familii. Suma plătită de o gospodărie depinde de consumul ei și de prețul din contractul cu furnizorul.

România are cel mai mare preț după puterea de cumpărare

În comparația Eurostat, România este urmată de Polonia, cu 41,1 unități pentru 100 kWh, și de Cehia, cu 34,3. Unitatea folosită pune prețurile în legătură cu ce pot cumpăra banii în fiecare țară. Cele 46,9 unități nu sunt euro și nu reprezintă suma de plată de pe o factură.

Comparația privește gospodăriile care consumă între 2.500 și 5.000 kWh pe an. Eurostat folosește prețuri finale: intră în calcul energia, transportul și distribuția ei, închirierea contorului, alte servicii, taxele și TVA. Datele pentru România au fost adunate pe grupe de consum din prețurile finale facturate, transmise de furnizori.

La nivelul UE, prețul mediu pentru gospodării a fost de 0,28 euro/kWh în primele șase luni din 2026, cu 2,2% mai mic decât în ultimele șase luni din 2025. Este altă comparație decât creșterea României față de aceeași perioadă a anului trecut.

Scumpirea medie nu este creșterea fiecărei facturi

În analiza detaliată, Eurostat indică pentru România o creștere de 51,9% față de primele șase luni din 2025. Calculul compară prețurile finale, cu taxe și TVA, exprimate în lei. Comunicatul Eurostat din 30 octombrie 2026 indică 51,6% pentru comparația anuală; cele două pagini oficiale dau astfel valori ușor diferite.

Nici prețul mediu, nici procentul anual nu înlocuiesc tariful unei gospodării. Furnizorii au prețuri diferite, iar contractele pot cuprinde și o sumă fixă de plată. Consumul unei familii poate fi, la rândul lui, în afara grupei folosite în comparația europeană.

Din iulie 2025 contează prețul din contract

Schema prin care statul sprijinea plata curentului a expirat la 30 iunie 2025, potrivit Eurostat. Din a doua jumătate a acelui an, consumul din România a fost facturat la prețurile din contractele de furnizare, fără vechiul mecanism de sprijin. Pentru suma datorată de o gospodărie contează prețul final din contract, eventualul cost fix și consumul trecut pe factură.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă din arhiva financiarul.ro.