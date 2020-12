Blue Origin al lui Bezos îi selectează pe fostul Pentagon, oficialii NASA pentru noul consiliu consultativ

Blue Origin a declarat marți că a format un nou consiliu consultativ al foștilor oficiali ai Pentagonului și NASA, întrucât compania spațială a miliardarului Jeff Bezos rivalizează pentru contracte guvernamentale profitabile și pregătește prima rachetă orbitală pentru debut anul viitor.

Consiliul de șapte persoane va „oferi consiliere strategică asupra misiunii companiei de a reduce radical costul accesului la spațiu și utilizarea resurselor spațiale”, a declarat compania din Kent, Washington, într-un comunicat de presă.

Printre membri se numără fostul secretar al Forțelor Aeriene, Heather Wilson, fostul om de știință al forțelor aeriene, Dan Hastings, și fostul subsecretar adjunct al apărării pentru informații și securitate, Kari Bingen, care a ocupat al doilea loc de muncă de informații civile la Pentagon începând cu 2017 Blue Origin, fondată în 2000 de Bezos, directorul executiv al Amazon.com Inc, și-a lansat și a aterizat racheta suborbitală New Shepard de peste zece ori și își propune să finalizeze dezvoltarea rachetei sale orbitale mult mai mari, New Glenn, până anul viitor .

Bezos își propune să ofere clienților guvernamentali și privați acces la costuri reduse la spațiu, deși urmărește SpaceX, miliardarul său rival Elon Musk. Blue s-a luptat pentru contracte guvernamentale profitabile în ultimii ani și concurează cu SpaceX și Dynetics, deținută de Leidos, pentru a câștiga un contract pentru construirea următorului sistem de aterizare lunară umană al NASA pentru a transporta oamenii către lună în următorul deceniu.

Consiliul include, de asemenea, foști directori ai Laboratorului de propulsie cu jet al NASA din California și Marshall Space Flight Center din Alabama, centrul de gestionare al programului NASA de aterizare lunară cu echipaj.

Blue Origin a primit 220 milioane de dolari dintr-un premiu de dezvoltare de 500 de milioane de dolari de la Forțele Aeriene în 2018 pentru a ajuta la maturizarea New Glenn pentru lansări militare, dar ulterior a pierdut în fața companiei SpaceX și Boeing-Lockheed United Launch Alliance pentru un contract ulterior de mai multe miliarde de dolari pentru a lansa sarcini utile militare în spațiu pentru următorii cinci ani.