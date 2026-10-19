România a încheiat septembrie 2026 cu o inflație anuală de 6,5% după indicele armonizat Eurostat, peste nivelul de 6,3% din august. Este cea mai ridicată rată dintre statele Uniunii Europene, într-o lună în care scumpirile au accelerat și la nivel european.

Atât în Uniunea Europeană (UE), cât și în zona euro, rata anuală a ajuns la 3,8%, comparativ cu 3,2% în august, potrivit Ziare.com. Creșterea inflației a cuprins 23 de state membre.

În urma României s-au clasat Lituania, cu 6,1%, și Bulgaria, cu 5,6%. La celălalt capăt al clasamentului, Suedia a avut o rată de 1%, iar Ungaria și Danemarca au înregistrat fiecare 2,1%.

Indicele național arată o accelerare mai pronunțată

Institutul Național de Statistică (INS) a calculat pentru septembrie o inflație anuală de 6,61%, după 6,17% în august. Acest indicator național și cel armonizat folosit în comparația europeană sunt măsurători diferite.

Datele INS publicate pe 13 octombrie 2026 indică și o scumpire de 0,77% față de august, precum și un avans cumulat de 5,4% față de decembrie 2025, potrivit Rankia: Comunitate Financiară. Rata anuală măsoară modificarea prețurilor față de septembrie 2025; cea lunară urmărește schimbarea intervenită între două luni consecutive.

Scumpirile diferă între grupele mari de consum și între produsele sau serviciile individuale:

Serviciile au înregistrat o creștere anuală de 11,12%.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,06% într-un an.

Prețurile alimentelor au avansat anual cu 3%.

Chiriile au avut o majorare anuală de 39,46%.

Motorina s-a scumpit cu 37,61% față de septembrie 2025.

Benzina a înregistrat o creștere anuală de 28,42%.

Cafeaua s-a scumpit cu 13,78% într-un an.

Variațiile categoriilor individuale nu descriu automat cheltuielile fiecărui consumator. O gospodărie care alocă mai mulți bani chiriei și transportului poate resimți o inflație peste media națională. Pentru una care deține locuința și cheltuiește mai puțin pe transport, structura scumpirilor suportate poate fi diferită.

Dobânda netă trebuie comparată cu pierderea puterii de cumpărare

Randamentul real exprimă rezultatul economisirii după luarea în calcul a inflației. O dobândă pozitivă în cont poate fi însoțită de o reducere a cantității de bunuri și servicii care poate fi cumpărată cu banii respectivi.

În simularea publicației financiare, o sumă de 10.000 de lei ținută fără dobândă timp de un an ar mai cumpăra cât aproximativ 9.380 de lei la prețurile inițiale. Exemplul presupune menținerea inflației la nivelul din septembrie pe întreaga perioadă, nu reprezintă o prognoză și nu presupune retragerea unor bani din cont.

Pentru același scenariu ipotetic, cu inflație constantă în următoarele 12 luni, comparația dintre câștigul nominal net și cel real arată astfel:

Un randament nominal net de 4% ar însemna un randament real de aproximativ minus 2,45%.

La un câștig nominal net de 5%, rezultatul real ar fi aproximativ minus 1,51%.

Un randament nominal net de 6% ar produce un rezultat real de aproximativ minus 0,57%.

La un câștig nominal net de 7%, randamentul real ar ajunge la aproximativ plus 0,37%.

Un randament nominal net de 8% ar însemna un câștig real de aproximativ plus 1,30%.

Aceste valori arată ce s-ar întâmpla în scenariul descris, nu ce câștig oferă acum băncile. Calculele pornesc de la dobânzi rămase după impozite și comisioane.

La depozite, dobânda brută nu este echivalentă cu suma rămasă după impozitare și eventualele obligații fiscale suplimentare. În plus, remunerația unui depozit cu dobândă fixă nu crește automat atunci când inflația accelerează.

Vânzarea înainte de scadență schimbă rezultatul investiției

Depozitele la termen oferă predictibilitate pentru economii păstrate pe perioade scurte sau medii. În cazul titlurilor de stat, comparația include și scadența, respectiv posibilitatea de a transforma investiția în bani înainte de termen.

Tezaur permite în principal economisirea prin subscriere directă, în condițiile stabilite pentru fiecare emisiune. Titlurile Fidelis sunt tranzacționate la Bursa de Valori București și pot fi vândute înainte de scadență. Prețul obținut la vânzare poate însă genera câștig sau pierdere de capital, în raport cu prețul de achiziție.

Analiza publicației financiare recomandă separarea rezervei pentru urgențe de investițiile expuse fluctuațiilor de piață, compararea câștigurilor nete cu inflația, diversificarea și respectarea perioadei pentru care sunt investiți banii. Instrumentele cu variații mari de preț nu sunt potrivite pentru obiective financiare apropiate.

Companiile suportă diferit scumpirile și dobânzile ridicate

Pentru societățile listate, efectul inflației depinde de posibilitatea de a transmite costurile mai mari în prețurile cerute clienților. Această posibilitate este limitată și de cerere; firmele care nu pot majora suficient prețurile pot suporta reducerea marjelor de profit.

Dobânzile ridicate afectează în special companiile îndatorate care au finanțare cu rată variabilă sau trebuie să refinanțeze împrumuturi. Totodată, creșterea randamentelor solicitate de investitori poate apăsa asupra evaluărilor bursiere, mai ales când profiturile așteptate sunt îndepărtate în timp.

Nici fondurile tranzacționate la bursă nu oferă aceeași expunere la inflație. Cele pe acțiuni globale diversifică investiția între companii, dar rămân supuse fluctuațiilor bursiere. Fondurile pe obligațiuni aduc venituri din dobânzi, alături de riscuri legate de dobândă și credit.

Fondurile pe aur fizic pot contribui la diversificare, însă prețul aurului fluctuează și nu produce venit curent. Cele pe obligațiuni indexate la inflație depind de indicele urmărit și rămân expuse riscului de dobândă reală. Expunerea globală pe acțiuni nu asigură protejarea puterii de cumpărare pe termen scurt.

Prognozele indică inflație persistentă și o economie mai slabă

Estimările Fondului Monetar Internațional relatate pe 13 octombrie indică o contracție economică de 0,5% pentru România în 2026, în locul creșterii de 0,7% anticipate în primăvară. Datele statistice publicate pe 9 octombrie arată stagnarea produsului intern brut în trimestrul al doilea față de primul, pe seria ajustată sezonier.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în august prognoza de inflație pentru decembrie 2026 de la 5,5% la 6,1%. Pentru sfârșitul lui 2027, estimarea a fost ridicată de la 2,9% la 3,4%. Aceste valori reprezintă prognoze ale băncii centrale, nu rezultate deja înregistrate.