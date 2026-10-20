Jumbo a raportat o reducere de 7% a vânzărilor realizate în România în primele patru luni, în timp ce afacerile sale au avansat cu 7% în Grecia și cu 9% în Bulgaria. Rezultatele arată o evoluție diferită a pieței românești față de celelalte două piețe din regiune.

Inflația și instabilitatea economică îi îngrijorează pe investitorii greci prezenți în România, potrivit G4Media. Evaluarea leagă aceste presiuni de dificultățile companiilor de a-și continua dezvoltarea și de apariția primelor pierderi.

Coca-Cola HBC a trecut România între piețele cu riscuri de reglementare, adică riscuri asociate regulilor care îi afectează activitatea. Pentru Grupul Fourlis, operațiunile românești reprezintă principala dificultate a acestui an, conform aceleiași evaluări.

Expunerea capitalului grecesc depășește comerțul

În 2024, aproximativ 2.000 de firme active cu capital grecesc erau înregistrate în România. Împreună, acestea realizau anual afaceri de aproximativ 5,8 miliarde de euro și susțineau circa 20.000 de locuri de muncă.

Piața românească a susținut extinderea afacerilor grecești timp de un deceniu. Grecia se situează în mod obișnuit între cei mai importanți zece investitori străini din România.

Printre grupurile prezente pe piața locală se numără:

PPC;

GEK TERNA;

AKTOR;

METLEN;

Motor Oil;

HELLENiQ ENERGY;

Coca-Cola HBC;

Jumbo.

Pentru constructorii greci, România este piața externă cu cea mai mare importanță. Companiile investesc și aduc experiență tehnică atât în infrastructură, cât și în proiectele românești de tranziție către energia verde.

Activitățile capitalului grecesc acoperă mai multe domenii:

energie;

comerț angro și cu amănuntul;

telecomunicații;

materiale pentru construcții;

dezvoltare imobiliară și infrastructură;

alimente și băuturi;

servicii bancare;

produse farmaceutice și servicii medicale;

tehnologia informației și tranziție digitală.

România ocupă locul al șaselea între destinațiile exporturilor grecești. Înaintea sa se află Italia, Germania, Cipru, Bulgaria și Statele Unite ale Americii.

Inflația și ratingul suveran complică evaluarea pieței

Pentru septembrie 2026, datele Eurostat preluate de G4Media indică o inflație de 6,7% în România. Comparația regională plasează Lituania la 6,1%, iar Bulgaria la 5,6%.

Pentru lunile mai, iunie și iulie, G4Media indică valori ale inflației apropiate de 10%, urmate de o ușoară reducere în august. Separat, analiza descrie creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum ca fiind menținută la cel puțin 10%.

Coaliția de guvernare s-a destrămat în mai, iar criza politică durează de cinci luni. Evaluarea descrie dificultățile președintelui Nicușor Dan de a o încheia și consideră că fragmentarea parlamentară blochează adoptarea măsurilor de austeritate, alimentând neliniștea piețelor.

Leul a pierdut teren în raport cu euro de la debutul crizei. Presiunilor generate de deficitul bugetar li se adaugă contracția puternică a produsului intern brut de la finalul anului 2025, invocată în analiză.

Moody’s, Standard & Poor’s și Fitch atribuie României calificative pentru creditul pe termen lung aflate pe ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă. O retrogradare ar însemna trecerea în categoria speculativă.

Blocajul reformelor pune în pericol finanțarea europeană

Firmele grecești concurează și pentru contracte publice de lucrări și achiziții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). România riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro din finanțarea europeană pentru redresare din cauza neadoptării legii salarizării unice pentru sectorul public, potrivit G4Media.

Pentru acel an, el distingea între plata obligațiilor datoriei și reducerea deficitului.