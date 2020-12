De unde poți să îți iei cele mai tari jocuri în 2020 și 2021?

Mai sunt doar câteva săptămâni până ne luăm la revedere de la acest an foarte provocator pentru majoritatea dintre noi. Am avut de înfruntat multe piedici pe diferite planuri, dar cel puțin în ceea ce privește tehnologia și mai ales oferta de jocuri virtuale, putem spune că lucrurile s-au mișcat chiar exemplar, cei mai importanți producători la nivel global oferindu-ne titluri care cu siguranță vor intra în istorie.

Doom Eternal, Half-Life: Alyx, Final Fantasy VII Remake, The Last Of Us Part II sau Ghost of Tsushima sunt doar câteva din exemplele cu care deopotrivă gamerii profesioniști și amatorii abia așteaptă să se delecteze în zilele libere ce urmează. Și dacă tot vorbim de jocuri, pentru că suntem convinși că deja îți faci planuri pentru sărbători, ți-am pregătit o listă cu cele mai populare magazine din România de unde poți să cumperi în 2020 și 2021 cele mai fascinante apariții.

Top magazine fizice de unde să-ți cumperi jocuri în 2020 și 2021

Altex

Altex este un brand românesc, cu o istorie de peste 25 de ani, ce oferă “tehnologie disponibilă tuturor clienților”. Încă de la început, această companie și-a propus să ofere clienților săi produse de cea mai bună calitate și în mare parte a reușit deoarece, în prezent, Altex este una din primele soluții la care apelează cei ce caută un dispozitiv electric sau electronic mai special, sau în cazul nostru, un joc video.

eMAG

eMAG și-a făcut o reputație bună în rândul pasionaților de tehnologie și nu numai oferind o mulțime de produse care mai de care mai diverse, la prețuri foarte convenabile. Ca români, deja ne-am obijnuit cu ideea că dacă ne dorim un produs tehnologic și nu îl găsim la eMag, sunt șanse mari ca el să nu existe nici în altă parte.

Media Galaxy

Media Galaxy este unul din cele mai mari lanțuri de magazine cu produse electronice și electrocasnice de pe piața românească. El impresionează prin oferta sa bogată, dar și suprafețele extrem de generoase ale magazinelor sale fizice, cu spații imense, de peste 3000 de metri pătrați per magazin.

Top magazine virtuale de unde să-ți cumperi jocuri în 2020 și 2021

Gamers

Gamers este un magazin online care îți cade cu tronc de la prima vizită. Dezvoltat și administrat de o echipă pasionată de jocurile virtuale și nu numai, la Gamers, chiar dacă nu cauți nimic în mod special, întotdeauna găsești un produs care să te motiveze să-l cumperi. Pentru ca totul să fie cât mai simplu pentru tine, în calitate de cumpărător, titlurile disponibile pe site-ul Gamers sunt împărțite pe categorii în funcție de terminalul de pe care pot fi jucate, dar și în funcție de statutul lor din magazin și anume: jocuri vândute la promoție sau prin precomandă. De asemenea, merită pomenită și colecția impresionantă de piese LEGO, o gamă variată de jocuri de care te bucuri la orice vârstă. În plus, când ai nevoie de o sugestie sau de o informație suplimentară, tot Gamers este magazinul online ideal unde să ceri o părere deoarece aici ai garanția că de fiecare dată, de cealaltă parte a chat-ului se află negreșit un profesionist cu experiență. În ceea ce privește prețurile, la Gamers găsești cele mai ieftine jocuri de pe piață, lucru pe care îl poți verifica și cu ajutorul unor platforme online precum compari.ro! Mai mult, în această perioadă, în timpul campaniei Calendar de Crăciun, la Gamers găsești zi de zi câte un produs vândut la preț promoțional, la un tarif semnificativ mai ieftin decât de obicei. Profită de reduceri și bucură-te din plin de jocurile tale preferate de sărbători!

PC Garage

PC Garage este un magazin online ce nu mai are nevoie de prezentare în rândul gamerilor. Aici poți găsi nenumărate produse electronice de top, dar și o mulțime de jocuri virtuale din toate timpurile. În ceea ce privește design-ul site-ului și meniul de navigare, despre PC Garage nu putem spune că este chiar cel mai atrăgător magazin online de pe piață. Dar dacă stăm și ne gândim puțin la numele lui, imaginea chiar i se potrivește deoarece încă de la prima vizită te cucerește cu haosul său controlat, destul de interesant din punct de vedere vizual, mai ales pentru căutătorii de comori și oferte extraordinare.