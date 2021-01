Descopera anvelopele de iarna Falken HS01

Brand-ul de anvelope Falken face parte din grupul japonez Sumitomo Rubber Insustries si s-a impus rapid pe piata de profil cu o gama de anvelope sportive fapt datorat experientei acumulate in motorsport si drift. Falken investeste resurse importante in desvoltarea modelelor sale precum si in testarea acestora. Acest fapt face din aceste anvelope unele sigure si eficiente.

In prezent anvelopele Falken sunt disponibile in intreaga lume si nu mai sunt destinate doar masinilor sport ci si pentru majoritatea autovehicolelor de pe piata, cum ar fi masinile de familie sau masinile 4X4. Performanta anvelopelor Falken a fost dezvoltata in ani de zile de prezenta pe circuitele de curse cum ar fi American Le Mans sau Formula Drift. Astazi puteti utiliza tehnologiile sportive avansate dezolvatea de-a lungul anilor direct pe masina dumneavoastra.

Modelul Falken Eurowinte HS01 este o anvelopa de iarna creata pentru clasele medii care combina perfect aderenta excelenta cu pretul atractiv. Datorita tehnologiilor complet inovatoare, modelul poate face fata in mod corespunzator chiar si celor mai extreme conditii de iarna. Modelul directional al benzii de rulare ajuta cresterea eficientii pe zapada, ghiata sau in timpul ploii.

Combinatiile de caneluri cu diferite forme si sistemul de „sipes” (acele crestaturi mici pe toata suprafata benzii de rulare) faciliteaza aderenta la plecarea de pe loc precum si in viraje, de asemenea reduce distanta de franare. La proiectarea anvelopei, cel mai mare accent a fost pus pe asigurarea aderentei maxime in cele mai dificile conditii de drum.

Comparativ cu modelul anterior, Falken Eurowinter, HS01 ofera cu 5% mai bun control pe drumurile inzepezite si umede si cu 10% mai multa rezistenta la acvaplanare. Nivelul ridicat de siguranta pe orice fel de drumuri este doar unul dintre numeroasele avantaje aduse de modelul Falken Eurowinter HS01. Un alt element imbunatatit este acela ca anvelopa asigura conducerea confortabila si este cu 15% mai rezistenta la uzura neuniforma decat modelele anterioare, fapt datorat distributiei uniforme a presiunii, astfel incat forta este exercitata la suprafata, precum si imbunatirea compusului folosit.

In spatele acestor performante se afla tehnologii ca 4D Nano Design, care creste aderenta in conditiile unui carosabil umed, sau ACP (Adaptive Constant Presure), responsabila de optimizarea amprentei la sol in orice conditii, crescand stabilitatea in viraje si eficienta franarii. In plus, profilul circular al peretilor laterali sporeste flexibilitatea anvelopei, aducand un plus de confort in timpul rularii pe suprafete denivelate.

Anvelopele FALKEN EUROWINTER HS-01 poat fi montate pe o gama extrem de variata de automobile echipate cu jate de la 13” la 21”, latimea maxima fiind de 275 mm.

