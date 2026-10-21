Pentru câștigurile din 2026 realizate prin brokeri fără sediu permanent de intermediar în România, impozitul este de 16% din câștigul net anual impozabil, față de 10% pentru 2025. În cazul intermediarilor rezidenți, impozitarea se face la fiecare câștig, iar cota depinde de durata deținerii. Reținerea impozitului nu elimină însă luarea veniturilor în calcul pentru contribuția la sănătate.

Tipul intermediarului stabilește cine calculează impozitul

Când tranzacționează printr-un broker fără sediu permanent pentru intermediere în România, investitorul își calculează câștigul anual și îl declară prin Declarația Unică 212, potrivit stirileprotv.ro. Regula privește acțiunile, fondurile tranzacționate la bursă, opțiunile și contractele pentru diferență. În calculul anual intră, alături de acțiuni, tranzacțiile cu opțiuni, cele cu contracte pentru diferență și cele cu contracte futures.

Valoarea fiscală a câștigului se stabilește prin metoda prețului mediu ponderat, incluzând costurile transferului sau ale operațiunii. Compensarea pierderilor se face separat pentru fiecare țară. Profitul afișat de broker nu reprezintă neapărat rezultatul obținut prin aceste metode.

Pentru pierderile eligibile pentru reportare, perioada este de cinci ani. Deducerea este limitată la 70% din câștigul net al fiecărui an, cu evidență distinctă pe țări. Acest tratament trebuie separat de cel al pierderilor prin intermediari rezidenți, care sunt definitive.

Pragul de 365 de zile separă cotele reținute la sursă

Pentru titlurile de participare răscumpărate începând cu 1 ianuarie 2026, Erste Asset Management calculează și reține din câștig un impozit de 3% dacă deținerea a durat cel puțin 365 de zile. Pentru o perioadă mai scurtă, reținerea este de 6%. În intervalul 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2025, aceleași categorii aveau cote de 1%, respectiv 3%.

Aceleași cote, delimitate de același prag de deținere, se aplică vânzărilor din 2026 prin intermediari rezidenți. Categoria include atât brokerii români, cât și brokerii străini care au o sucursală de intermediar în România, precum XTB. Impozitul este final și se reține la fiecare câștig.

Durata deținerii se stabilește pentru fiecare simbol bursier după regula potrivit căreia titlurile cumpărate primele sunt considerate și primele vândute. Câștigurile deja impozitate astfel nu se declară din nou pentru impozitul pe venit, dar intră în verificarea plafonului contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Răscumpărarea unităților de fond are propriile documente

La fondurile administrate de Erste Asset Management, valoarea fiscală rezultă din metoda prețului mediu ponderat (PMP), indiferent de durata deținerii. Sumele investite la fiecare subscriere, inclusiv costurile operațiunilor, se însumează și se împart la numărul titlurilor deținute.

Prețul de răscumpărare se raportează la data înregistrării cererii. El pornește de la valoarea pe unitate a activului net, calculată de administrator din activele acelei zile și certificată de depozitar, Banca Comercială Română. Din această valoare se scade comisionul de răscumpărare, atunci când se aplică.

Și pentru un fond deschis, răscumpărarea urmează ordinea achizițiilor: primele titluri cumpărate sunt primele răscumpărate. Pierderile aferente fondurilor administrate de Erste Asset Management nu pot fi compensate și nici transferate fiscal în anii următori.

Administratorul reține impozitul din câștig începând cu 1 ianuarie 2023. Investitorii care au făcut răscumpărări în cursul anului primesc obligatoriu Fișa de portofoliu, prin e-mail sau poștă, cu rezultatul operațiunilor: câștig ori pierdere. Modificările adresei electronice sau ale adresei de corespondență trebuie notificate administratorului.

Pentru un investitor nerezident, evitarea reținerii la sursă presupune prezentarea certificatului de rezidență fiscală, în original, la momentul răscumpărării. Documentul trebuie emis de un stat cu care România are convenție pentru evitarea dublei impuneri.

Dividendele, criptomonedele și dobânzile au reguli distincte

Tipul venitului stabilește cota și modul de declarare:

Dividendele distribuite de la 1 ianuarie 2026 sunt impozitate cu 16%, față de cota anterioară de 10%. Legea 141/2025 păstrează excepția dividendelor distribuite pe baza situațiilor financiare interimare din 2025: acestea rămân la vechea cotă, fără recalculare la regularizarea anuală.

Câștigurile din transferul criptomonedelor au în 2026 o cotă de 16%, comparativ cu 10% în 2025, conform modificării prevăzute de Legea 239/2025. Rămâne exceptat câștigul mai mic de 200 de lei pe tranzacție, numai dacă totalul anual al câștigurilor nu depășește 600 de lei.

Dobânzile păstrează impozitul de 10%. Băncile din România îl rețin la sursă, în timp ce beneficiarul declară dobânzile din străinătate. Dobânda aferentă titlurilor de stat rămâne neimpozabilă.

În cazul dividendelor românești, compania plătitoare reține impozitul final, astfel că beneficiarul nu le mai declară pentru impozitare. Pentru dividendele străine, declararea se face prin formularul 212. Impozitul achitat în străinătate se scade din obligația românească, fără a depăși valoarea acesteia. Distribuțiile fondurilor tranzacționate la bursă sunt tratate fiscal tot ca dividende.

Un exemplu de calcul orientativ este cel al dividendelor americane încasate cu formularul W-8BEN: reținerea din Statele Unite este de 10%, iar pentru veniturile din 2026 diferența datorată în România este de 6% din dividendul brut. Pentru 2025, reținerea americană acoperea impozitul românesc.

Fără formular, dacă în Statele Unite s-a reținut 30%, nu mai rezultă impozit de plată în România. Diferența peste impozitul românesc nu se recuperează prin Declarația Unică.

CASS se verifică separat de impozitul pe câștig

Contribuția la sănătate are o cotă de 10%, aplicată unei baze de șase, 12 sau 24 de salarii minime brute, în funcție de plafonul atins. Pentru veniturile din 2026, reperul este salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, chiar dacă nivelul acestuia se modifică ulterior în cursul anului.

Câștigurile și dividendele se cumulează pentru verificarea plafonului. Majorarea cotelor de impozit pe venit nu modifică acest mecanism al contribuției la sănătate.

Pentru anul fiscal 2025, Erste Asset Management indică obligația declarării și plății CASS pentru persoanele fizice cu câștiguri peste șase salarii minime brute, respectiv 24.300 de lei. Termenul aferent acestor venituri a fost 25 mai 2026.

Verificarea pentru acel an include, în funcție de categoria fiscală, venituri din România și din străinătate:

Investiții, inclusiv dobânzi, dividende și transferuri de titluri de valoare.

Chirii.

Activități independente.

Drepturi de proprietate intelectuală.

Activități agricole, silvicultură și piscicultură.

Erste Asset Management precizează că nu oferă consultanță fiscală individuală. Pentru încadrarea situației personale, administratorul îndrumă investitorii către autoritatea fiscală sau către un consultant fiscal.

BNR a menținut dobânda de politică monetară

La ședința din 10 august 2026, Consiliul de administrație al BNR a păstrat parametrii politicii monetare. Dobânda de referință se afla la același nivel din august 2024.

Consiliul de administrație al BNR a explicat decizia în comunicatul ședinței: „Pe baza evaluărilor și a datelor disponibile în acest moment, precum și în condițiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de administrație al BNR a hotărât în ședința de astăzi, 10 august 2026, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an. Totodată, s-a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an. De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit”.

Veniturile din 2026 au termen de declarare în 2027

Anul obținerii venitului determină cota aplicabilă: câștigurile din 2025 declarate în 2026 folosesc vechile cote, iar veniturile declarabile aferente anului 2026 intră în declarația depusă în 2027. Câștigurile impozitate final prin intermediari rezidenți nu se declară din nou pentru impozitul pe venit, dar contează la plafonul CASS. Pentru dividende, rămâne relevantă regula datei distribuirii și excepția situațiilor financiare interimare din 2025.

Pentru veniturile în valută, conversia se face folosind media anuală BNR a monedei în care a fost obținut venitul, potrivit FinOro. BNR publică mediile pentru 2026 în ianuarie 2027, astfel că aceste calcule pot fi finalizate de atunci. Termenul pentru depunerea Declarației Unice și plata obligațiilor aferente veniturilor din 2026 este 25 mai 2027.