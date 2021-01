5 sfaturi financiare pentru 2021

Pandemia globală de Covid-19 a determinat o serie de schimbări în întreaga societate, cu efecte ce au zguduit anumite sectoare de business. Așadar, putem discuta despre o adevărată criză economică, ce poate avea implicații negative asupra propriilor venituri.

Pentru a reuși să gestionezi cu brio acest început de an, din punct de vedere raportului venituri:cheltuieli, ți-am pregătit un mini-ghid cu 5 sfaturi simplu de implementat. Iată cum suna acestea:

Realizeaza un buget clar la începutul fiecărei luni

Acest exercițiu îți permite să ai o evidență cât mai clară asupra banilor pe care îi deții, față de cheltuielile pe care urmează să le faci. O analiză clară asupra acestei resurse este vitală în perioade de criză, pentru că poți adapta în timp real bugetul, în cazul unor cheltuieli nejustificate pentru o astfel de perioadă.

Realizat lună de lună, bugetul îți permite să identifici foarte simplu un aspect important, mai ales în cazul unor perioade marcate de incertitudini economice: cheltuiești mai mult decât produci sau te menții deasupra liniei de plutire? Astfel, acest instrument de calcul reprezintă modul ideal de a trasa o serie de limite, acționând ca un semnal de alarmă pentru eventuală apropiere de un prag critic.

Minimizează pe cât de mult posibili cheltuielile

Pe timp de criză, calitatea stilului de viață poate avea de suferit, ca urmare a adoptării unor măsuri austere, însă cu un caracter temporar. Chiar dacă o astfel de abordare te poate neliniști, este mai important să ai un echilibru în balanța de plăți decât să cheltuiești mai mult decât poți produce.

Ieșirile în oraș, cumpărăturile online, vacanțele dese la munte și mare, toate aceste activități obișnuite ție se pot rări pe timp de criză, sau pot chiar lua o pauză, pe un anumit interval de timp. Decizia de a prioritiza cheltuielile, în timpul unei perioade mai puțin plăcute din punct de vedere financiar, vine cu o doză binemeritată de stabilitate. Așadar, tot răul spre bine.

Achită la timp plățile cu un caracter recurent

Atunci când trasezi bugetul lunar despre care discutam mai sus, pune pe lista priorităților cheltuielile lunare. Facturile și utilitățile casnice reprezintă cel mai bun exemplu, în acest sens, iar plata la timp a acestora este o măsură de siguranță pe timp de criză, ce evită producerea unui scenariu cât se poate de neplăcut: acumularea în timp a datoriilor.

În timpul unei crize economice, ultimul lucru cu care vrei să te confrunți sunt datoriile. Sub formă de taxe sau comisioane penalizatoare, sau prin simpla adăugare a unor restanțe la altele, datoriile reprezintă o problemă covârșitoare. Așadar, tine cont de acest sfat important pentru orice perioadă de criză economică și achită-ți la timp plătile cu un caracter recurent.

Utilizează cele mai bune opțiuni de cost posibile

Din fericire pentru tine, ai la dispoziție o mulțime de opțiuni pe timp de criză, pentru a putea realiza cele mai bune decizii economico-financiare. Sa luăm, de exemplu, exemplul unei platforme online de curs valutar: un site cu respect pentru clienții săi va avea întotdeauna afișat un index al celor mai importante bănci din țară, astfel încât să poți găsi cel mai bun schimb de criză pentru nevoia ta.

Mai mult decât atât, o platformă de curs valutar online îți permite posibilitatea de a urmări în timp real graficele celor mai importante valute, precum și alte informații ce îți pot contura o idee cât se poate de clară, privind cele mai bune momente pentru a cumpara sau vinde, la un curs valutar cât se poate de convenabil.

Identifică alte surse ale unui posibil venit

Lăsăm pentru final un sfat ce are legătură cu explorarea altor posibilități, menite să aducă o infuzie de resurse bănești propriului tău buget lunar. Cu o simplă căutare pe net, poți găsi rapid un job convenabil ție, mai ales în condițiile în care segmentul de joburi remote cunoaște acum o expansiune simplu de argumentat.

De altfel, rezolvarea acestei ecuații îți permite o mai bună flexibilitate pe timp de criză, în privința celorlalte aspecte despre care am discutat împreună în rândurile de mai sus: planificarea bugetului, prioritizarea cheltuielilor lunare, identificarea opțiunilor ce țin de costuri etc. Arunca o privire pe platformele dedicate joburilor, împrospătează-ți CV-ul și aplică apoi chiar din confortul propriului cămin. Un job în plus este vital în zilele de criză.

Tu ce alte planuri ai pentru acest început de an, privind abordarea acestei perioade descrise de probleme economice?